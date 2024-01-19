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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240119/harkovdaki-fransiz-militanlarin-vurulmasi-nato-ukraynada-ustu-ortulu-adimlar-atmayi-surduruyor-1079819424.html
Harkov'daki Fransız militanların vurulması: 'NATO, Ukrayna'da üstü örtülü adımlar atmayı sürdürüyor'
Harkov'daki Fransız militanların vurulması: 'NATO, Ukrayna'da üstü örtülü adımlar atmayı sürdürüyor'
Rusya ordusunun Harkov'da Fransız paralı askerlerin bulunduğu bir tesise yüksek hassasiyetli silahlarla bombardıman gerçekleştirmesini değerlendiren Çinli... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T13:13+0300
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Sputnik'e demeç veren Valday Tartışma Kulübü Uzmanı, Şanghay Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Nelson Wong, "Fransa ve diğer Batılı ülkeler, Rusya'nın bu saldırısı hakkında hiçbir şekilde ses çıkarmamış olsalar da bu, (onların) herhangi bir eylemde bulunmayacakları anlamına gelmiyor. Aslında Fransa Cumhurbaşkanı, Kiev'e yardım ve destek sağlamaya devam etmek için İngiltere'nin yaptığı gibi Ukrayna'yla bir güvenlik anlaşması imzalanması olasılığını değerlendirdiklerini söyleyerek bunu halihazırda açıkça ifade etti" dedi.Yabancı paralı askerlerin varlığının NATO'nun çatışmalara katılmaya yönelik üstü örtülü adımları olduğunu ve amacının Rusya'yı yıpratmak için Ukrayna'yı kullanmaya devam etmekten başka bir şey olmadığını belirten Çinli Uzman, yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:İngiltere ve Fransa'nın eylemlerindeki stratejik değişikliklerin Washington tarafından koordine edildiğinin görüldüğüne de dikkat çeken Çinli Uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Peki o halde Rusya-Ukrayna çatışması ne zaman sona erebilir? Mevcut gerçekliklere dayanarak, Rusya'nın büyük olasılıkla iki seçenek arasından bir seçim yapabileceğine inanıyorum: Birincisi, Kiev'deki yönetimin çöküşünü hızlandırmak için Ukrayna'ya yönelik saldırıları yoğunlaştırmak. İkincisi ise, aktif olarak savaş diplomasisine uygulamak, tüm büyük Avrupa ülkeleriyle Avrupa'daki güvenlik mimarisinin dönüşümü konusunda müzakerelerde bulunmak. Geriye beklemek ve olayların nasıl gelişeceğini izlemek kalıyor."
https://sputniknews.com.tr/20240118/fransiz-gazeteciler-saskin-ukraynada-gercekten-fransiz-parali-askerler-savasiyor-1079783130.html
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Harkov'daki Fransız militanların vurulması: 'NATO, Ukrayna'da üstü örtülü adımlar atmayı sürdürüyor'

13:13 19.01.2024
© AFP 2023 / ANDREI PUNGOVSCHIFransa asker ordu
Fransa asker ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© AFP 2023 / ANDREI PUNGOVSCHI
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Rusya ordusunun Harkov'da Fransız paralı askerlerin bulunduğu bir tesise yüksek hassasiyetli silahlarla bombardıman gerçekleştirmesini değerlendiren Çinli Uzman Wong, yabancı paralı askerlerin varlığının NATO'nun Ukrayna'da üstü örtülü adımlar atmaya devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.
Sputnik'e demeç veren Valday Tartışma Kulübü Uzmanı, Şanghay Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Nelson Wong, "Fransa ve diğer Batılı ülkeler, Rusya'nın bu saldırısı hakkında hiçbir şekilde ses çıkarmamış olsalar da bu, (onların) herhangi bir eylemde bulunmayacakları anlamına gelmiyor. Aslında Fransa Cumhurbaşkanı, Kiev'e yardım ve destek sağlamaya devam etmek için İngiltere'nin yaptığı gibi Ukrayna'yla bir güvenlik anlaşması imzalanması olasılığını değerlendirdiklerini söyleyerek bunu halihazırda açıkça ifade etti" dedi.
Yabancı paralı askerlerin varlığının NATO'nun çatışmalara katılmaya yönelik üstü örtülü adımları olduğunu ve amacının Rusya'yı yıpratmak için Ukrayna'yı kullanmaya devam etmekten başka bir şey olmadığını belirten Çinli Uzman, yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

Belki de bazı Batılı ülkelerin, vatandaşlarının Rusya-Ukrayna çatışmasına katılmasını engellememesinin nedeni budur. Bu bakımdan Rusya ve uluslararası toplumun bu gerçeğe daha fazla dikkat çekmesi gerekiyor. Bu vaka, Batılı ülkelerin Ukrayna'nın halihazırda zor durumda olduğunu tamamen görmezden geldiklerini ve aynı zamanda ülkeyi ve halkını uçuruma sürüklemeye devam ettiklerini açıkça gösteriyor.

İngiltere ve Fransa'nın eylemlerindeki stratejik değişikliklerin Washington tarafından koordine edildiğinin görüldüğüne de dikkat çeken Çinli Uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Peki o halde Rusya-Ukrayna çatışması ne zaman sona erebilir? Mevcut gerçekliklere dayanarak, Rusya'nın büyük olasılıkla iki seçenek arasından bir seçim yapabileceğine inanıyorum: Birincisi, Kiev'deki yönetimin çöküşünü hızlandırmak için Ukrayna'ya yönelik saldırıları yoğunlaştırmak. İkincisi ise, aktif olarak savaş diplomasisine uygulamak, tüm büyük Avrupa ülkeleriyle Avrupa'daki güvenlik mimarisinin dönüşümü konusunda müzakerelerde bulunmak. Geriye beklemek ve olayların nasıl gelişeceğini izlemek kalıyor."
Fransa Le Monde basın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
Ukrayna krizi
Fransız gazeteciler şaşkın: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
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