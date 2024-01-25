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https://sputniknews.com.tr/20240125/arjantinde-milei-ve-hukumetine-tepki-buyuyor--1080020466.html
Arjantin'de Milei ve hükümetine tepki büyüyor
Arjantin'de Milei ve hükümetine tepki büyüyor
Arjantin'de çeşitli sendikaların ‘ulusal grev’ çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi Devlet Başkanı Javier Milei'nin yeni ekonomi politikalarını protesto... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T09:20+0300
2024-01-25T09:20+0300
dünya
arjantin
grev
buenos aires
javier milei
latin amerika
ekonomi
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Genel İş Konfederasyonunun (CGT) başını çektiği gösteriler, yoğunluklu olarak başkent Buenos Aires'te yapıldı.Ulusal grev nedeniyle ulaşım, sağlık ve kamu yönetimi hizmetlerinde ciddi aksamaların yaşandığı ve bazı uluslararası uçuşların askıya alındığı belirtildi.Sendikalar, Milei hükümetinin 'yeni ekonomi ve sosyal önlemler' adı altında grev hakkını yok etmeye çalıştığını ve bu kapsamda Kongre'ye gönderdiği torba yasanın reddedilmesinin işçi hakları açısından elzem olduğunu savundu.Nakliye Sürücüleri Sendikası Başkanı Pablo Moyano, buradaki açıklamasında, Milei hükümetinin yeni ekonomi paketine kesinlikle karşı olduklarını belirterek, yasa koyucularından bu pakete karşı çıkmalarını istedi.Moyano, devlet şirketlerinin "özelleştirilmesine" de karşı olduklarını, böyle bir kararın alınması halinde binlerce kişinin işsiz kalacağını iddia etti.Sağlık Sendikası Başkanı Hector Daer de Milei'nin sendikaları yok etmeye çalıştığını dile getirerek, "Kazanılan haklar geri verilmez. Devlet Başkanı ve milletvekilleri, işçi haklarını savunmak için seçildiler, bizler demokrasiyi inkar etmiyoruz, hakkımızı kullanıyoruz" ifadesini kullandı.Sendikalar, işçi haklarına zarar verildiğini düşündükleri yasanın geri çekilmemesi halinde ulusal grev protestolarına devam edeceklerini duyurdu.Hükümet, yakın zamanda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ine denk gelen ve devlet harcamalarını yüzde 5 oranında kısmayı amaçlayan 7 bin kamu çalışanının sözleşmesini kararname ile feshetmişti.Milei, radikal kararlar alacağını duyurmuştuDevlet Başkanı Milei, daha önceki açıklamalarında, ülkenin ekonomik anlamda zor bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve radikal kararlar alınacağını açıklamıştı.Kamu harcamalarını ısrarla kısacağını vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarını azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini ifade etmişti.Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yeni seçilen Devlet Başkanı Milei hükümetine karşı ilk protesto gösterileri aralık ayında başlamıştı.Arjantin'in yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei, göreve başladığı ilk gün hükümet bakanlıklarını 21'den 9'a düşüren bir kararname imzaladı. İç, dış, ekonomi, adalet, altyapı, dış ilişkiler, güvenlik ve savunma gibi bakanlıklar kalırken, eğitim, sağlık, kültür ve kadın hakları gibi bakanlıklar kaldırıldı.Milei, Arjantin'in BRICS üyeliğini de reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240118/arjantinin-yeni-hukumeti-bricse-katilma-davetini-reddetti-1079761384.html
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arjantin, grev, buenos aires, javier milei, latin amerika, ekonomi, brics
arjantin, grev, buenos aires, javier milei, latin amerika, ekonomi, brics

Arjantin'de Milei ve hükümetine tepki büyüyor

09:20 25.01.2024
© AA / Luciano GonzalezArjantin'de grev
Arjantin'de grev - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AA / Luciano Gonzalez
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Arjantin'de çeşitli sendikaların ‘ulusal grev’ çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi Devlet Başkanı Javier Milei'nin yeni ekonomi politikalarını protesto etti.
Genel İş Konfederasyonunun (CGT) başını çektiği gösteriler, yoğunluklu olarak başkent Buenos Aires'te yapıldı.
Ulusal grev nedeniyle ulaşım, sağlık ve kamu yönetimi hizmetlerinde ciddi aksamaların yaşandığı ve bazı uluslararası uçuşların askıya alındığı belirtildi.
Sendikalar, Milei hükümetinin 'yeni ekonomi ve sosyal önlemler' adı altında grev hakkını yok etmeye çalıştığını ve bu kapsamda Kongre'ye gönderdiği torba yasanın reddedilmesinin işçi hakları açısından elzem olduğunu savundu.
Nakliye Sürücüleri Sendikası Başkanı Pablo Moyano, buradaki açıklamasında, Milei hükümetinin yeni ekonomi paketine kesinlikle karşı olduklarını belirterek, yasa koyucularından bu pakete karşı çıkmalarını istedi.
Moyano, devlet şirketlerinin "özelleştirilmesine" de karşı olduklarını, böyle bir kararın alınması halinde binlerce kişinin işsiz kalacağını iddia etti.
Sağlık Sendikası Başkanı Hector Daer de Milei'nin sendikaları yok etmeye çalıştığını dile getirerek, "Kazanılan haklar geri verilmez. Devlet Başkanı ve milletvekilleri, işçi haklarını savunmak için seçildiler, bizler demokrasiyi inkar etmiyoruz, hakkımızı kullanıyoruz" ifadesini kullandı.
Sendikalar, işçi haklarına zarar verildiğini düşündükleri yasanın geri çekilmemesi halinde ulusal grev protestolarına devam edeceklerini duyurdu.
Hükümet, yakın zamanda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ine denk gelen ve devlet harcamalarını yüzde 5 oranında kısmayı amaçlayan 7 bin kamu çalışanının sözleşmesini kararname ile feshetmişti.

Milei, radikal kararlar alacağını duyurmuştu

Devlet Başkanı Milei, daha önceki açıklamalarında, ülkenin ekonomik anlamda zor bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve radikal kararlar alınacağını açıklamıştı.
Kamu harcamalarını ısrarla kısacağını vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarını azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini ifade etmişti.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yeni seçilen Devlet Başkanı Milei hükümetine karşı ilk protesto gösterileri aralık ayında başlamıştı.
Arjantin'in yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei, göreve başladığı ilk gün hükümet bakanlıklarını 21'den 9'a düşüren bir kararname imzaladı. İç, dış, ekonomi, adalet, altyapı, dış ilişkiler, güvenlik ve savunma gibi bakanlıklar kalırken, eğitim, sağlık, kültür ve kadın hakları gibi bakanlıklar kaldırıldı.
Milei, Arjantin'in BRICS üyeliğini de reddetmişti.
Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
DÜNYA
Arjantin’in yeni hükümeti BRICS’e katılma davetini reddetti
18 Ocak, 00:35
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