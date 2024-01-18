https://sputniknews.com.tr/20240118/arjantinin-yeni-hukumeti-bricse-katilma-davetini-reddetti-1079761384.html

Arjantin’in yeni hükümeti BRICS’e katılma davetini reddetti

Arjantin’in yeni hükümeti BRICS’e katılma davetini reddetti

Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, BRICS’in ekonik değil siyasi amaçlara hizmet ettiğini iddia ederek birliğe katılma davetini reddettiklerini belirtti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

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Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, “Arjantin, Ocak ayından itibaren BRICS’e katılma davetini reddetti. Bu konuyu çok inceledik ve bunun ekonomik bir meseleden ziyade siyasi uyum meselesi olduğunu gördük. Oysa Arjantin eşit mesafeyi ve çok taraflılığı korumaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.Ticari açıdan bakıldığında, BRICS’e katılımın ülkeye hiçbir faydası olmayacağını dile getiren Mondino, Arjantin’in zaten birliğe üye tüm ülkelerle iyi ticaret yaptığını savundu.

https://sputniknews.com.tr/20240108/bati-medyasi-bricsin-genislemesi-batinin-rusya-ve-iran-uzerindeki-baskisini-hafifletecek-1079432044.html

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