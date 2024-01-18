https://sputniknews.com.tr/20240118/arjantinin-yeni-hukumeti-bricse-katilma-davetini-reddetti-1079761384.html
Arjantin’in yeni hükümeti BRICS’e katılma davetini reddetti
Arjantin’in yeni hükümeti BRICS’e katılma davetini reddetti
Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, BRICS’in ekonik değil siyasi amaçlara hizmet ettiğini iddia ederek birliğe katılma davetini reddettiklerini belirtti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T00:35+0300
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2024-01-18T00:35+0300
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davos zirvesi
davos zirvesi
davos zirvesi
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Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, “Arjantin, Ocak ayından itibaren BRICS’e katılma davetini reddetti. Bu konuyu çok inceledik ve bunun ekonomik bir meseleden ziyade siyasi uyum meselesi olduğunu gördük. Oysa Arjantin eşit mesafeyi ve çok taraflılığı korumaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.Ticari açıdan bakıldığında, BRICS’e katılımın ülkeye hiçbir faydası olmayacağını dile getiren Mondino, Arjantin’in zaten birliğe üye tüm ülkelerle iyi ticaret yaptığını savundu.
https://sputniknews.com.tr/20240108/bati-medyasi-bricsin-genislemesi-batinin-rusya-ve-iran-uzerindeki-baskisini-hafifletecek-1079432044.html
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arjantin, brics, brics, brics zirvesi, diana mondino, davos, davos zirvesi, davos zirvesi, davos zirvesi
arjantin, brics, brics, brics zirvesi, diana mondino, davos, davos zirvesi, davos zirvesi, davos zirvesi
Arjantin’in yeni hükümeti BRICS’e katılma davetini reddetti
Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, BRICS’in ekonik değil siyasi amaçlara hizmet ettiğini iddia ederek birliğe katılma davetini reddettiklerini belirtti.
Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, “Arjantin, Ocak ayından itibaren BRICS’e katılma davetini reddetti. Bu konuyu çok inceledik ve bunun ekonomik bir meseleden ziyade siyasi uyum meselesi olduğunu gördük. Oysa Arjantin eşit mesafeyi ve çok taraflılığı korumaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.
Ticari açıdan bakıldığında, BRICS’e katılımın ülkeye hiçbir faydası olmayacağını dile getiren Mondino, Arjantin’in zaten birliğe üye tüm ülkelerle iyi ticaret yaptığını savundu.