https://sputniknews.com.tr/20231221/arjantinnin-cicegi-burnunda-devlet-baskani-mileiye-karsi-ilk-protestolar-1078678270.html

Arjantin'in çiçeği burnunda Devlet Başkanı Milei'ye karşı ilk protestolar

Arjantin'in çiçeği burnunda Devlet Başkanı Milei'ye karşı ilk protestolar

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yeni seçilen Devlet Başkanı Milei hükümetine karşı ilk protesto gerçekleştirildi. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T11:41+0300

2023-12-21T11:41+0300

2023-12-21T11:41+0300

dünya

arjantin

javier milei

protesto

güney amerika

sübvansiyon

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Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Başkanı Javier Milei'ye karşı binlerce kişi günü Buenos Aires sokaklarına dökülerek hükümetin ekonomik şok önlemlerini protesto etti.Milei geçtiğimiz hafta, Arjantin'in akut ekonomik krizini ele almak için gerekli olduğunu söyleyerek peso para biriminin yüzde 54 devalüasyonunu, sübvansiyonlarda kesintileri ve bazı hükümet bakanlıklarının kapatılmasını duyurmuştu.İşsizleri temsil eden grupların başını çektiği protestocular -polis kontrolünde- yoksullar için daha fazla mali destek talep etmek üzere başkanlık sarayının önündeki tarihi bir buluşma noktası olan Plaza de Mayo meydanına doğru yürüdüler.Polo Obrero grubunun lideri Eduardo Belliboni yerel radyoya, "Bu barışçıl bir eylemdir. Herhangi bir çatışma istemiyoruz. Herhangi bir çatışma istemiyoruz" açıklamasında bulundu.Yürüyüş, Milei'nin yeni atanan Güvenlik Bakanı'nın geçen hafta kamu düzenini korumak amacıyla federal güçlerin göstericilerin yıkıcı yol kapatma protestoları düzenlemesini engellemesine izin veren bir 'protokol' sunmasının ardından gerçekleşti. Bazı sosyal kuruluşlar protokolün çok ileri gittiğini ve protesto hakkını tehlikeye attığını dile getirmişti.Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, yeni Devlet Başkanı Javier Milei'nin Arjantin hükümetinin, kamuya açık yolları kapatarak gösteri yapanlara karşı sert yaptırımlar içeren, kamu düzeninin korunması için yeni bir protokol oluşturacağını duyurmuştu. Sözcü, "Yollarının kapatılması durumunda kamu düzenini korumaya yönelik protokol, Arjantinlilerin serbest dolaşımının engellenmesine karışan herkes için ağır yaptırımları içerecektir" demişti.Hükümet yaptığı açıklamada sokakları kapatan kişilerin devlet yardımlarından yararlanma haklarını kaybedebileceklerini söyledi.Buenos Aires'teki tren istasyonlarında, yolculara yönelik "Yol kesenlere ödeme yapılmayacaktır" şeklinde resmi bir duyuru yayımlandı.Gösteriler esnasında herhangi bir şiddetin yaşanmadığı belirtildi. Yüzden fazla örgütün çağrıldığı yürüyüşte yalnızca iki tutuklu vardı. Arjantin Devlet Başkanı Milei göreve başladıktan sadece on gün sonra yönetimine karşı yapılan ilk protesto oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231208/arjantin-baskaninin-2017de-olen-kopegini-klonlattigi-ortaya-cikti-1078211047.html

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arjantin, javier milei, protesto, güney amerika, sübvansiyon