Arjantin Başkanı'nın 2017'de ölen köpeğini klonlattığı ortaya çıktı

Arjantin Başkanı'nın 2017'de ölen köpeğini klonlattığı ortaya çıktı

Arjantin'de başkanlık seçimlerini kazanan Javier Milei, Ağustos ayında yapılan ön seçimlerde birincilik elde etmesinin ardından alışılmadık bir konuşma yaparak...

Arjantin'de başkanlık seçimini kazanan Milei'in 'Conan' adını verdiği köpeğini klonlattığı ortaya çıktı.Javier Milei, eşi ve çocuklarıyla değil, uzun zamandır çocukları olarak adlandırdığı beş mastiffle birlikte ülkenin başkanlık ofisleri Casa Rosada'ya gitti. Bu beş köpek herhangi bir hayvanın normal şekilde yavruları olmadığı Milei'nin aynı zamanda Conan adındaki eski köpeğinin genetik kopyaları olduğu ve New York'un kuzeyindeki bir laboratuvarda üretildiklerini ortaya çıktı.Bay Milei'nin klonlanmış beş köpeği, Arjantin başkanlık seçimlerinde ilgi odağı haline geldi ve onun sıra dışı adaylığına açılan bir pencere oldu.Her şey Milei'nin 2004 yılında 1982 yapımı 'Barbar Conan' filmine gönderme yapan Conan adında bir İngiliz mastifini sahiplenmesiyle başladı. Arjantinli gazeteci ve Milei'nin resmi olmayan biyografi yazarı Gonzalez, Milei'in sözleriyle 'Conan' hakkında şunu yazdı: "Onun gerçek ve en büyük aşkı, kelimenin tam anlamıyla onun oğlu. Gonzales hiç evlenmemiş ve çocuğu olmayan Milei'in, 200 kiloluk köpeğin en yakın arkadaşı ve sırdaşı olduğunu, zor ve yalnız zamanlarında yanında kaldığını dile getirmişti.Milei'in köpeği Conan 2017'de öldüğünde Milei'in merhum evcil hayvanıyla iletişim kurmak için bir medyumu ziyaret ettiği belirtilirken, Conan'ın Milei'ye Tanrı'nın ona Arjantin Başkanı olma misyonunu bu telepatik konuşmada aktardığını söylediği belirtildi. Arjantin medyasında, Milei'nin ve Conan ile birlikte önceki yaşamlarında 2000 yıldan fazla bir süre önce Roma Kolezyum'unda gladyatör ve aslan olarak tanıştıklarına, ikilinin gelecekte güçlerini birleştirmeleri kaderlerinde olduğu için kavga etmediklerine inandığı öne sürülmüştü.'Dünyanın en iyi stratejistleri'Milei'in köpeklerine olan hayranlığının dikkat çekici olduğunu belirten kaynaklar, Arjantin'in yeni Başkanı'nın onları 'dünyanın en iyi stratejistleri' olarak adlandırdığını belirttiler.Ağustos ayında Arjantin medyasına verdiği bir röportajda, "Her zaman yanımda olan tek kişinin kim olduğunu biliyor musunuz?" diyen Milei hayatının zor bir dönemine atıfta bulunarak şöyle demişti: "Kız kardeşim ve Conan." Milei yine köpeği Conan'ın her zaman en yakın dostu ve sırdaşı olduğunu da söylemişti.Öyle ki Arjantinli gazeteci ve biyografi yazarı Gonzalez, orijinal Conan hayattayken Milei'in ona şampanya verdiğini ve ailenin bir parçasıymış gibi davrandığını söylemişti.Hatta kaynaklar -Milei'nin iddiasına göre-, orijinal köpeği Conan'ın bir medyum aracılığıyla kendisine Arjantin'in başkanı olma görevini verdiğini söylediğini iddia ettiler.Arjantin'nde Milei'in siyasi profili yükseldikçe köpekleri de eleştiri konusu haline gelmişti. Rakibi Massa kısa bir süre önce Milei'yi 'köpekleri hakkında çocukmuş gibi konuştuğu' için eleştirmişti.Köpeklerine özel teşekkürMilei seçim gecesi yaptığı konuşmasında da ilk olarak köpekleri, “Conan, Murray, Milton, Robert ve Lucas'a teşekkür ederiz!” demişti.Köpeklere verdiği isimlerin, Milei'in özgürlükçü dünya görüşünü şekillendiren ekonomistler olan Murray Rothbard, Milton Friedman ve Robert Lucas olduğu belirtildi.Milei'in, kampanyası sırasında köpekleri Buenos Aires'in dışında bir köpek kulübesinde tuttuğu ancak seçimprogramını onlarla vakit geçirebilecek şekilde tasarladığı ifade edildi.Arjantin haber kaynakları da Milei'in özel olarak köpeklerinden stratejik tavsiyeler aldığını söylediğini de bildirdi. Bu konuya ilgili kendisine sorulan bir soruya Milei, "Evimde ne yaptığım benim sorunum" demişti.Hayvanlarla iletişim üzerine bir atölye çalışması yürüten Arjantinli Veteriner Celia Melamed, öğrencilerinden birinin Milei'nin kız kardeşi ve kampanya yöneticisi Karina Milei olduğunu açıkladı.Hayvanların klonlanması aynı zamanda zor etik soruları gündeme getiren, büyüyen bir trendin bir örneğidir.

