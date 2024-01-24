https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusunun-on-saflardaki-durumu-daha-avantaji-hale-geldi-1080001254.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusunun ön saflardaki durumu daha avantajı hale geldi

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusunun ön saflardaki durumu daha avantajı hale geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk istikametinde etkili olan Güney Askeri Grubu’nun aktif eylemleri sayesinde Rus ordusunun ön saflarındaki durumunun daha... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T18:19+0300

2024-01-24T18:19+0300

2024-01-24T18:19+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaştı.Donetsk istikametinde etkili olan Güney Askeri Grubu’nun aktif eylemleri sayesinde Rus ordusunun ön saflarındaki durumunun daha avantajı hale geldiğine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Şumy yerleşim bölgesinde iki saldırısının püskürtüldüğü, ayrıca DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde Ukrayna ordu birliklerine atış hasarı verildiği belirtildi.Açıklamaya göre, düşmanın bu istikametteki kayıpları 220’ye yakın asker, 3 tank, 8 zırhlı muharebe aracı ve 16 otomobil olarak gerçekleşti.Cephenin farklı istikametlerindeki gelişmelere ilişkin verilerin de sunulduğu açıklamaya göre:Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteğiyle Harkov bölgesinde ve DHC’de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 5 saldırısını püskürttü, ayrıca Harkov bölgesinde düşmana atış kayıpları verdirildi. Ukrayna ordusu bu istikamette 175’in üzerinde asker, 2 tank, 5 otomobil, bir Giatsint-S kundağı motorlu top ve 4 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi kaybetti.Krasnıy Liman istikametinde Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteğiyle Ukrayna ordusunun saldırı gruplarının DHC’nin Yampolovka yerleşim bölgesinde 2 saldırısını püskürttü, ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) düşman birliklerini vurdu, Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıpları 260’a yakın asker, 2 tank, 8 zırhlı muharebe aracı ve 9 otomobil olarak gerçekleşti.Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu birlikleri ise hava ve topçu kuvvetlerinin desteğiyle Ukrayna ordusunun DHC’deki Novomihaylovka yerleşim bölgesindeki mevzilerini vurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikametteki toplam kaybı 105’e yakın asker ve 3 otomobil olarak gerçekleşti, ayrıca topçu mücadelesinde Ukrayna ordusunun kullandığı bir İngiliz yapımı FH-70 obüsü, bir D-20 topçu sistemi, bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi ve bir BM-21 Grad muharebe aracı imha edildi.Zaporojye istikametinde Rus kara birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ve muhafız birliklerinin Rabotino, Stepovoye ve Nesteryanka yerleşim bölgelerindeki mevzilerine saldırılar düzenledi. Bu istikamette 50’ye yakın Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve bir D-20 topçu sistemi imha edildi.Herson istikametinde ise Rus ordusunun topçu desteğiyle gerçekleştirdiği eylemler sonucu Ukrayna ordusu Herson bölgesinde 60’a yakın asker, 7 otomobil ve ayrıca bir ZU-23 uçaksavar sistemi kaybetti.Rus hava savunma sistemlerinin son bir günde HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 8 füze, 2 adet taktik Toçka-U füzesi düşürdüğüne dikkat çekilen açıklamada ayrıca Fransız yapımı bir SAMP-T uçaksavar füze sisteminin ve bir S-300 radar sisteminin imha edildiği vurgulandı.Açıklamaya göre son bir günde DHC, LHC, Harkov, Herson ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna’ya ait toplam 51 insansız hava aracı da imha edildi.Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 568 uçak, 265 helikopter, 11 bin 140 insansız hava aracı, 452 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 768 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 206 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 846 sahra ve havan topu ile 17 bin 838 adet özel askeri araç imha edildi” ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-ukraynali-esirlerin-bulundugu-il-76-ucagini-vuran-fuzenin-nereden-ateslendigi-acikladi-1079994024.html

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