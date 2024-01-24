https://sputniknews.com.tr/20240124/rosatom-afrika-kitasindaki-en-buyuk-nukleer-insaat-projesinde-son-asamada-1079983545.html

Rosatom, Afrika kıtasındaki en büyük nükleer inşaat projesinde son aşamada

Rosatom, Afrika kıtasındaki en büyük nükleer inşaat projesinde son aşamada

Mısır'daki El-Dabaa NGS'nin 4. Güç Ünitesi'nde ana inşaat aşamasına geçildiği duyurulurken, dört üniteden oluşacak El-Dabaa NGS, Afrika kıtasındaki en büyük... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T11:34+0300

2024-01-24T11:34+0300

2024-01-24T11:34+0300

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un mühendislik biriminin üstlendiği Mısır'da inşa edilen El-Dabaa Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. ünitesinin temel plakasına ilk beton döküldü.İlk betonun dökülmesi dolayısıyla dün düzenlenen törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi video konferans aracılığıyla katılmıştı.Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir, Mısır Nükleer Güç Santralleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emced El-Vekil ve diğer yetkililer törende hazır bulunurken, iki ülkenin liderleri El-Dabaa NGS'nin 4. ünitesinin temel plakasına ilk betonun dökülmesine sembolik olarak onay verdi.Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev törende yaptığı konuşmada, "Bugün Mısır'ın nükleer enerji tarihinde ve Rusya-Mısır ilişkilerinde dönüm noktası niteliğinde bir gelişmeye tanıklık ediyoruz. 4. ünitenin temel plakasına ilk betonunun dökülmesiyle Asvan Barajı'nın inşasından bu yana ülkelerimiz arasındaki en büyük iş birliği projesi olan Mısır'ın ilk nükleer güç santralinin inşası tam anlamıyla başlatılmış oluyor. Artık El-Dabaa NGS'nin dört güç ünitesi de yapım aşamasında bulunuyor. Bu da Mısır'daki sahamızın dünyanın en büyük iki nükleer inşaat projesinden biri haline geldiği anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir de 4. ünitenin temel plakasına ilk betonun dökülmesinin Rus ve Mısırlı uzmanlar arasında sürdürülen verimli iş birliğinin bir kanıtı olduğunu vurguladı. Bakan Şakir, betonun dökülmesinin hem Mısır hem de Rusya'nın siyasi liderleri tarafından sağlanan desteğin yanı sıra her iki tarafın proje ekiplerinin gece gündüz devam eden sıkı çalışmaları ve özverilerinin bir sonucu olduğunu kaydetti.Nükleer teknoloji ihracatında küresel lider konumunda bulunan Rosatom, 2023 boyunca önemli işlere imza atarken, beş set reaktör ekipmanı üreterek bir rekor kıran Rosatom, Belarus NGS’yi tamamlamayı başardı.Ayrıca, Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinin devreye alınması için gerekli izin de aynı yıl içinde alındı.El-Dabaa NGS projesinden bazı detaylarMısır’ın ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyan El-Dabaa NGS Akdeniz kıyısında, Kahire'nin 300 kilometre kuzeybatısındaki Matruh Valiliği'ne bağlı El-Dabaa kentinde inşa edilecek.Yapılan anlaşmaya göre santrali Rus tarafının inşa edeceği, Nükleer santralin tüm hizmet süresi için gerekli nükleer yakıtın tedarikini de sağlayacağı belirtiliyor.Santralin işletmeye alındığı tarihten itibaren ilk 10 yıl boyunca personel eğitimi, santralin işletme ve bakımı konusunda destek sağlayacak olan Rusya, kullanılmış nükleer yakıtın depolanması için özel bir depolama tesisi inşa edecek ve depolanması amacıyla Mısır’a konteyner tedarik edecek.El-Dabaa NGS'nin bir özelliği de, verimlilik ve güvenlik açısından en yüksek uluslararası gereklilikleri karşılayan reaktörlü dört güç ünitesinin eş zamanlı olarak inşa edilmesi olması dikkat çekiyor.Nükleer santralin dört nükleer güç ünitesinin tamamının 2028-2030 yılları arasında devreye alınması planlanıyor.El-Dabaa NGS ile ilgili kontratın tutarı 30 milyar dolar olarak değerlendirilirken, buna göre Rusya, Mısır'a 25 milyar dolarlık devlet ihracat kredisi sağlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231212/rosatom-akkuyu-ngsnin-birinci-guc-unitesi-icin-isletmeye-alma-izni-verildi-1078352465.html

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nükleer enerji, nükleer santral, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rusya, mısır, vladimir putin, abdülfettah es sisi