https://sputniknews.com.tr/20231212/rosatom-akkuyu-ngsnin-birinci-guc-unitesi-icin-isletmeye-alma-izni-verildi-1078352465.html

Rosatom: Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesi için işletmeye alma izni verildi

Rosatom: Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesi için işletmeye alma izni verildi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS)... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T10:58+0300

2023-12-12T10:58+0300

2023-12-12T11:07+0300

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Rosatom, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'deki Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesi işletmeye alma iznini aldı" ifadelerini kullandı.Açıklamada sözlerine yer verilen Akkuyu NGS'nin işletme şirketi Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, "NDK'nın Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesine işletmeye alma izni verilmesine dair kararı, bizim Türk mevzuatının, uluslararası standartların nükleer santral inşasıyla ilgili tüm gerekliliklerini yerine getirdiğimizi ve ilerlemeye hazır olduğumuzu teyit ediyor. Projenin yaşam döngüsünde yeni, önemli ve sorumlu bir aşamaya geçiyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231204/putin-rusya-turkiye-iliskileri-enerji-isbirligi-dahil-iyi-duzeyde-1078069094.html

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rusya, türkiye, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), nükleer santral, nükleer enerji