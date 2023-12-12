https://sputniknews.com.tr/20231212/rosatom-akkuyu-ngsnin-birinci-guc-unitesi-icin-isletmeye-alma-izni-verildi-1078352465.html
Rosatom: Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesi için işletmeye alma izni verildi
Rosatom: Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesi için işletmeye alma izni verildi
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS)... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T10:58+0300
2023-12-12T10:58+0300
2023-12-12T11:07+0300
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
nükleer santral
nükleer enerji
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Rosatom, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'deki Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesi işletmeye alma iznini aldı" ifadelerini kullandı.Açıklamada sözlerine yer verilen Akkuyu NGS'nin işletme şirketi Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, "NDK'nın Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesine işletmeye alma izni verilmesine dair kararı, bizim Türk mevzuatının, uluslararası standartların nükleer santral inşasıyla ilgili tüm gerekliliklerini yerine getirdiğimizi ve ilerlemeye hazır olduğumuzu teyit ediyor. Projenin yaşam döngüsünde yeni, önemli ve sorumlu bir aşamaya geçiyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231204/putin-rusya-turkiye-iliskileri-enerji-isbirligi-dahil-iyi-duzeyde-1078069094.html
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rusya, türkiye, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), nükleer santral, nükleer enerji
rusya, türkiye, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), nükleer santral, nükleer enerji
Rosatom: Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesi için işletmeye alma izni verildi
10:58 12.12.2023 (güncellendi: 11:07 12.12.2023)
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesi için işletmeye alma izni verdiğini duyurdu.
Rosatom, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'deki Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesi işletmeye alma iznini aldı" ifadelerini kullandı.
Açıklamada sözlerine yer verilen Akkuyu NGS'nin işletme şirketi Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, "NDK'nın Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesine işletmeye alma izni verilmesine dair kararı, bizim Türk mevzuatının, uluslararası standartların nükleer santral inşasıyla ilgili tüm gerekliliklerini yerine getirdiğimizi ve ilerlemeye hazır olduğumuzu teyit ediyor. Projenin yaşam döngüsünde yeni, önemli ve sorumlu bir aşamaya geçiyoruz" dedi.