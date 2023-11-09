https://sputniknews.com.tr/20231109/rosatomdan-akkuyu-ngsde-bir-adim-daha-ucuncu-guc-unitesinin-reaktor-basinc-kabi-turkiyede-1077232641.html
Rosatom’dan Akkuyu NGS’de bir adım daha: Üçüncü güç ünitesinin reaktör basınç kabı Türkiye’de
Rosatom’dan Akkuyu NGS’de bir adım daha: Üçüncü güç ünitesinin reaktör basınç kabı Türkiye’de
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin reaktör basınç kabının Türkiye’ye teslim edildiğini... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T14:55+0300
2023-11-09T14:55+0300
2023-11-09T14:55+0300
türkiye
türkiye
rusya
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
rosatom
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
nükleer enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/03/1044647262_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7d856a2b3053e2e12f00d1078c931605.jpg
Rusya'nın katılımıyla Mersin’de inşa edilen Akkuyu NGS için üçüncü güç ünitesine ait basınç kabının Türkiye’ye ulaştığını bildiren Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, “Zorunlu denetim prosedürleri tamamlandıktan sonra reaktör basınç kabı kurulum için teslim edilecektir. Aynı zamanda bu kapların üretimi sırasında yaklaşık 300 farklı kontrol işlemi gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.Nükleer güç santralinin en önemli ekipmanı olarak bilinen reaktör basınç kabı, santralin işletme aşamasında gerekli çekirdeği de içinde barındırıyor. Yönetilebilir nükleer tepkime ve ısı enerjisinin soğutucuya iletilmesi için çekirdeğin içine nükleer yakıt ve yapısal elemanlar konuluyor. 343 tondan fazla ağırlığa sahip olan eliptik tabana sahip dikey silindirik şeklindeki reaktör basınç kabının yüksekliği 11.45 metreyi, çapı ise 5.6 metreyi buluyor.Özel koşullarda çalışan reaktör basınç kabı, işletme sürecinde reaktörün sızdırmazlığını, güvenli yakıt ikmalini ve reaktörün en az 60 yıl süreyle çalışmasını sağlıyor.Akkuyu NGS'nin reaktör basınç kabı, Rosatom'un makine bölümü olan Atommash tesisinde üretiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231011/enerji-bakani-bayraktar-moskovada-akkuyu-ngs-ne-zaman-devreye-girecek-1076233214.html
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/03/1044647262_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fefc934add3a69b5a4541aeb67a85632.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, rusya, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), nükleer enerji
türkiye, rusya, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), nükleer enerji
Rosatom’dan Akkuyu NGS’de bir adım daha: Üçüncü güç ünitesinin reaktör basınç kabı Türkiye’de
Abone ol
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin reaktör basınç kabının Türkiye’ye teslim edildiğini duyurdu.
Rusya'nın katılımıyla Mersin’de inşa edilen Akkuyu NGS için üçüncü güç ünitesine ait basınç kabının Türkiye’ye ulaştığını bildiren Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, “Zorunlu denetim prosedürleri tamamlandıktan sonra reaktör basınç kabı kurulum için teslim edilecektir. Aynı zamanda bu kapların üretimi sırasında yaklaşık 300 farklı kontrol işlemi gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.
Nükleer güç santralinin en önemli ekipmanı olarak bilinen reaktör basınç kabı, santralin işletme aşamasında gerekli çekirdeği de içinde barındırıyor. Yönetilebilir nükleer tepkime ve ısı enerjisinin soğutucuya iletilmesi için çekirdeğin içine nükleer yakıt ve yapısal elemanlar konuluyor. 343 tondan fazla ağırlığa sahip olan eliptik tabana sahip dikey silindirik şeklindeki reaktör basınç kabının yüksekliği 11.45 metreyi, çapı ise 5.6 metreyi buluyor.
Özel koşullarda çalışan reaktör basınç kabı, işletme sürecinde reaktörün sızdırmazlığını, güvenli yakıt ikmalini ve reaktörün en az 60 yıl süreyle çalışmasını sağlıyor.
Akkuyu NGS'nin reaktör basınç kabı, Rosatom'un
makine bölümü olan Atommash tesisinde üretiliyor.