https://sputniknews.com.tr/20231109/rosatomdan-akkuyu-ngsde-bir-adim-daha-ucuncu-guc-unitesinin-reaktor-basinc-kabi-turkiyede-1077232641.html

Rosatom’dan Akkuyu NGS’de bir adım daha: Üçüncü güç ünitesinin reaktör basınç kabı Türkiye’de

Rosatom’dan Akkuyu NGS’de bir adım daha: Üçüncü güç ünitesinin reaktör basınç kabı Türkiye’de

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin reaktör basınç kabının Türkiye’ye teslim edildiğini... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T14:55+0300

2023-11-09T14:55+0300

2023-11-09T14:55+0300

türkiye

türkiye

rusya

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

rosatom

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

nükleer enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/03/1044647262_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7d856a2b3053e2e12f00d1078c931605.jpg

Rusya'nın katılımıyla Mersin’de inşa edilen Akkuyu NGS için üçüncü güç ünitesine ait basınç kabının Türkiye’ye ulaştığını bildiren Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, “Zorunlu denetim prosedürleri tamamlandıktan sonra reaktör basınç kabı kurulum için teslim edilecektir. Aynı zamanda bu kapların üretimi sırasında yaklaşık 300 farklı kontrol işlemi gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.Nükleer güç santralinin en önemli ekipmanı olarak bilinen reaktör basınç kabı, santralin işletme aşamasında gerekli çekirdeği de içinde barındırıyor. Yönetilebilir nükleer tepkime ve ısı enerjisinin soğutucuya iletilmesi için çekirdeğin içine nükleer yakıt ve yapısal elemanlar konuluyor. 343 tondan fazla ağırlığa sahip olan eliptik tabana sahip dikey silindirik şeklindeki reaktör basınç kabının yüksekliği 11.45 metreyi, çapı ise 5.6 metreyi buluyor.Özel koşullarda çalışan reaktör basınç kabı, işletme sürecinde reaktörün sızdırmazlığını, güvenli yakıt ikmalini ve reaktörün en az 60 yıl süreyle çalışmasını sağlıyor.Akkuyu NGS'nin reaktör basınç kabı, Rosatom'un makine bölümü olan Atommash tesisinde üretiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231011/enerji-bakani-bayraktar-moskovada-akkuyu-ngs-ne-zaman-devreye-girecek-1076233214.html

türkiye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, rusya, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), nükleer enerji