https://sputniknews.com.tr/20230925/rosatom-akkuyu-sayesinde-rekor-kirdi-1075754442.html
Rosatom Akkuyu sayesinde rekor kırdı
Rosatom Akkuyu sayesinde rekor kırdı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesi için Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un makine bölümü Atomenergomash tarafından... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T18:49+0300
2023-09-25T18:49+0300
2023-09-25T18:50+0300
dünya
akkuyu ngs
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
mersin akkuyu bölgesi
nükleer enerji
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
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Rostov Bölgesi Volgodonsk şehrinde bulunan Rosatom’a bağlı Atomenergomash holdingin genel müdürü Igor Kotov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atomenergomash'ın üretim tesisi Atommash fabrikasında Mersin’de yapımı süren Akkuyu NGS'de kullanılacak üçüncü güç ünitesi için nükleer reaktör tabanının sevkiyatının gerçekleştiğini bildirirken “Rosatom'un Volgodonsk'taki üretim tesisinden 2023 yılında sevk edilen beşinci reaktör tabanı. Bugün yapılan sevkiyat hacmi, Rus nükleer mühendisliği açısından var olduğu tüm tarih boyunca mutlak bir rekor olarak nitelendiriliyor” diye konuştu.Yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, şirketin bu yıl yüksek kapasite nükleer güç üniteleri için nükleer reaktör kapları üretiminde rekor kırdığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230905/rosatom-sinopta-kurulacak-nukleer-santral-icin-akkuyu-ngs-projesinin-aynisini-onerdi-1075201709.html
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akkuyu ngs, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), mersin akkuyu bölgesi, nükleer enerji, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
akkuyu ngs, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), mersin akkuyu bölgesi, nükleer enerji, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
Rosatom Akkuyu sayesinde rekor kırdı
18:49 25.09.2023 (güncellendi: 18:50 25.09.2023) Abone ol
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesi için Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un makine bölümü Atomenergomash tarafından gerçekleştirilen nükleer reaktör tabanı sevkiyatının Rus nükleer mühendislik endüstrisi için tüm tarihi boyunca bir rekor olduğu kaydedildi.
Rostov Bölgesi Volgodonsk şehrinde bulunan Rosatom’a bağlı Atomenergomash holdingin genel müdürü Igor Kotov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atomenergomash'ın üretim tesisi Atommash fabrikasında Mersin’de yapımı süren Akkuyu NGS'de kullanılacak üçüncü güç ünitesi için nükleer reaktör tabanının sevkiyatının gerçekleştiğini bildirirken “Rosatom'un Volgodonsk'taki üretim tesisinden 2023 yılında sevk edilen beşinci reaktör tabanı. Bugün yapılan sevkiyat hacmi, Rus nükleer mühendisliği açısından var olduğu tüm tarih boyunca mutlak bir rekor olarak nitelendiriliyor” diye konuştu.
Yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, şirketin bu yıl yüksek kapasite nükleer güç üniteleri için nükleer reaktör kapları üretiminde rekor kırdığını duyurmuştu.