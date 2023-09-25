https://sputniknews.com.tr/20230925/rosatom-akkuyu-sayesinde-rekor-kirdi-1075754442.html

Rosatom Akkuyu sayesinde rekor kırdı

Rosatom Akkuyu sayesinde rekor kırdı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesi için Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un makine bölümü Atomenergomash tarafından... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T18:49+0300

2023-09-25T18:49+0300

2023-09-25T18:50+0300

dünya

akkuyu ngs

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

mersin akkuyu bölgesi

nükleer enerji

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

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Rostov Bölgesi Volgodonsk şehrinde bulunan Rosatom’a bağlı Atomenergomash holdingin genel müdürü Igor Kotov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atomenergomash'ın üretim tesisi Atommash fabrikasında Mersin’de yapımı süren Akkuyu NGS'de kullanılacak üçüncü güç ünitesi için nükleer reaktör tabanının sevkiyatının gerçekleştiğini bildirirken “Rosatom'un Volgodonsk'taki üretim tesisinden 2023 yılında sevk edilen beşinci reaktör tabanı. Bugün yapılan sevkiyat hacmi, Rus nükleer mühendisliği açısından var olduğu tüm tarih boyunca mutlak bir rekor olarak nitelendiriliyor” diye konuştu.Yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, şirketin bu yıl yüksek kapasite nükleer güç üniteleri için nükleer reaktör kapları üretiminde rekor kırdığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230905/rosatom-sinopta-kurulacak-nukleer-santral-icin-akkuyu-ngs-projesinin-aynisini-onerdi-1075201709.html

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