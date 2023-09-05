https://sputniknews.com.tr/20230905/rosatom-sinopta-kurulacak-nukleer-santral-icin-akkuyu-ngs-projesinin-aynisini-onerdi-1075201709.html

Rosatom, Sinop'ta kurulacak nükleer santral için Akkuyu NGS projesinin aynısını önerdi

Rosatom, Sinop'ta kurulacak nükleer santral için Akkuyu NGS projesinin aynısını önerdi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali (NGS)... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T12:23+0300

2023-09-05T12:23+0300

2023-09-05T12:24+0300

dünya

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

rusya

türkiye

rosatom

sinop

sinop nükleer santrali

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072753450_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_abd6036397c5f7c4d86d97d9764d5414.jpg

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a verdiği demeçte Rosatom'un Sinop'taki nükleer santral projesine ilişkin teklifini anlatan Lihaçev, "Teknik olarak Akkuyu santralinin 'öz kardeşi', dört güç ünitesi söz konusu olacak" dedi.Potansiyel projenin finans modeline değinen Lihaçev, 2020'lerin ikinci yarısında Akkuyu NGS'de üretilen elektriğin satışından iyi bir ciro beklediklerini ve bu yönde bir karar alınması halinde bu kaynağı yeni santralin inşasında kullanabileceklerini söyledi.Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS, Rosatom tarafından inşa ediliyor. Her biri 1200 MW kapasiteli VVER-1200 tipi gelişmiş Rus reaktörlerine sahip olacak 4 güç ünitesinin tamamı devreye alındıktan santralde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve böylece Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede, birinci güç ünitesinin 2024 yılında devreye alınacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230904/cumhurbaskani-erdogandan-soci-paylasimi-1075184352.html

rusya

sinop

soçi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya, türkiye, rosatom, sinop, sinop nükleer santrali, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, soçi, reaktör, nükleer reaktör, nükleer enerji