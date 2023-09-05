Rosatom, Sinop'ta kurulacak nükleer santral için Akkuyu NGS projesinin aynısını önerdi
12:23 05.09.2023 (güncellendi: 12:24 05.09.2023)
© AA / Serkan AvciAkkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)
© AA / Serkan Avci
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali (NGS) için Akkuyu NGS projesinin aynısını önerdiklerini açıkladı.
Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a verdiği demeçte Rosatom'un Sinop'taki nükleer santral projesine ilişkin teklifini anlatan Lihaçev, "Teknik olarak Akkuyu santralinin 'öz kardeşi', dört güç ünitesi söz konusu olacak" dedi.
Potansiyel projenin finans modeline değinen Lihaçev, 2020'lerin ikinci yarısında Akkuyu NGS'de üretilen elektriğin satışından iyi bir ciro beklediklerini ve bu yönde bir karar alınması halinde bu kaynağı yeni santralin inşasında kullanabileceklerini söyledi.
Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS, Rosatom tarafından inşa ediliyor. Her biri 1200 MW kapasiteli VVER-1200 tipi gelişmiş Rus reaktörlerine sahip olacak 4 güç ünitesinin tamamı devreye alındıktan santralde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve böylece Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede, birinci güç ünitesinin 2024 yılında devreye alınacağını söylemişti.
Potansiyel projenin finans modeline değinen Lihaçev, 2020'lerin ikinci yarısında Akkuyu NGS'de üretilen elektriğin satışından iyi bir ciro beklediklerini ve bu yönde bir karar alınması halinde bu kaynağı yeni santralin inşasında kullanabileceklerini söyledi.
Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS, Rosatom tarafından inşa ediliyor. Her biri 1200 MW kapasiteli VVER-1200 tipi gelişmiş Rus reaktörlerine sahip olacak 4 güç ünitesinin tamamı devreye alındıktan santralde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve böylece Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede, birinci güç ünitesinin 2024 yılında devreye alınacağını söylemişti.