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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soçi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soçi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin ile Soçi'de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Rusya'yla yakın... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T22:52+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi şehrindeki ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir paylaşımda bulundu.Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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soçi, soçi, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye
soçi, soçi, rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soçi paylaşımı

22:52 04.09.2023
© AA / Doğukan KeskinkılıçRecep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin
Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin ile Soçi'de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Rusya'yla yakın temasımız, bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne katkı sunmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi şehrindeki ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bugün Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Sayın Putin ile Soçi'de bir araya geldik, gündemimizdeki konuları ele aldık.
Ticaret, enerji, tarım, turizm, ekonomi ve finans başta olmak üzere çok boyutlu iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. 🇹🇷🇷🇺
İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 69 milyar dolara ulaştı. 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz.
Bu yılın ilk 7 ayında 3,5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Bu sayının kalan dönemde daha da artacağına inanıyorum.
Çalışmaları hızla devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali yanında Sinop Nükleer Güç Santrali konusunu da değerli dostumla görüştük.
Üzerinde özellikle durduğumuz konulardan biri, Karadeniz Girişimi'nin yeniden canlandırılması oldu. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile istişare halinde önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık.
Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.
Devam eden çatışmaların bir an önce uluslararası hukuk temelinde, kalıcı ve adil bir barışla sona erdirilmesini arzu ediyoruz.
Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı yönündeki ilkesel yaklaşımımızı aynen muhafaza ediyoruz.
Rusya'yla yakın temasımız, bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne katkı sunmayı sürdürecektir.
Recep Tayyip Erdoğan, uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
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