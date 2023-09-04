Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soçi paylaşımı

Bugün Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Sayın Putin ile Soçi'de bir araya geldik, gündemimizdeki konuları ele aldık. Bugün Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Sayın Putin ile Soçi'de bir araya geldik, gündemimizdeki konuları ele aldık.

Ticaret, enerji, tarım, turizm, ekonomi ve finans başta olmak üzere çok boyutlu iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. 🇹🇷🇷🇺 Ticaret, enerji, tarım, turizm, ekonomi ve finans başta olmak üzere çok boyutlu iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. 🇹🇷🇷🇺

İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 69 milyar dolara ulaştı. 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 69 milyar dolara ulaştı. 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz.

Bu yılın ilk 7 ayında 3,5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Bu sayının kalan dönemde daha da artacağına inanıyorum. Bu yılın ilk 7 ayında 3,5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Bu sayının kalan dönemde daha da artacağına inanıyorum.

Çalışmaları hızla devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali yanında Sinop Nükleer Güç Santrali konusunu da değerli dostumla görüştük. Çalışmaları hızla devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali yanında Sinop Nükleer Güç Santrali konusunu da değerli dostumla görüştük.

Üzerinde özellikle durduğumuz konulardan biri, Karadeniz Girişimi'nin yeniden canlandırılması oldu. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile istişare halinde önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Üzerinde özellikle durduğumuz konulardan biri, Karadeniz Girişimi'nin yeniden canlandırılması oldu. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile istişare halinde önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık.

Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

Devam eden çatışmaların bir an önce uluslararası hukuk temelinde, kalıcı ve adil bir barışla sona erdirilmesini arzu ediyoruz. Devam eden çatışmaların bir an önce uluslararası hukuk temelinde, kalıcı ve adil bir barışla sona erdirilmesini arzu ediyoruz.

Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı yönündeki ilkesel yaklaşımımızı aynen muhafaza ediyoruz. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı yönündeki ilkesel yaklaşımımızı aynen muhafaza ediyoruz.