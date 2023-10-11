https://sputniknews.com.tr/20231011/enerji-bakani-bayraktar-moskovada-akkuyu-ngs-ne-zaman-devreye-girecek-1076233214.html

Enerji Bakanı Bayraktar Moskova'da: Akkuyu NGS ne zaman devreye girecek?

Enerji Bakanı Bayraktar Moskova'da: Akkuyu NGS ne zaman devreye girecek?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom)... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T14:27+0300

2023-10-11T14:27+0300

2023-10-11T14:27+0300

dünya

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

alparslan bayraktar

türkiye

rusya

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

rusya enerji haftası

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X platformundaki hesabından görüşmeye dair açıklama yapan Bayraktar, "Rus Enerji Haftası için geldiğimiz Moskova’da ilk olarak Rosatom Başkanı Sayın Aleksey Lihaçev ile bir görüşme gerçekleştirdik. Akkuyu NGS’nin bir an önce devreye alınabilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Nükleer enerji 2053 karbon nötr hedefine ulaşabilmemiz için önemli bir kaynak olmaya devam edecek" dedi.'Rosatom, ikinci ve üçüncü nükleer santral projelerine ilgi duyuyor'Bu arada Bayraktar, Rusya Enerji Haftası'nın 'Teknolojik egemenlik ve düşük karbonlu enerji: Yarına bakış' başlıklı oturumunda katılımcılara hitap etti.Şu anda Rosatom'un Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'nin inşaat çalışmalarını yürüttüğünü belirten Bayraktar, "Ancak bizim ikinci ve üçüncü santrallere ihtiyacımız var ve Rosatom, bu projelerde çalışmaya ilgi duyduğunu gösteriyor. Nükleer enerjiye ihtiyacımız var, talebimiz artıyor, temiz enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Çok iddialı hedeflerimiz var" dedi.'Akkuyu NGS'nin tamamını 3-4 yıl içinde devreye almayı umuyoruz'Akkuyu NGS'deki 1. güç ünitesinin 2024 yılında hizmete girmesinin planlandığını anlatan Bayraktar, 3-4 santralin tümüyle devreye girmesini umduklarını söyledi.Rosatom'la bazı teknolojilerin yerelleştirilmesi üzerinde çalıştıklarından da bahseden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231010/akkuyu-ngsde-ana-guvenlik-sistemlerinden-biri-kuruldu-1076216609.html

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), alparslan bayraktar, türkiye, rusya, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rusya enerji haftası