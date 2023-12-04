https://sputniknews.com.tr/20231204/putin-rusya-turkiye-iliskileri-enerji-isbirligi-dahil-iyi-duzeyde-1078069094.html

Putin: Rusya-Türkiye ilişkileri enerji işbirliği dahil iyi düzeyde

Putin: Rusya-Türkiye ilişkileri enerji işbirliği dahil iyi düzeyde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji sektöründeki işbirliği de dahil olmak üzere Türkiye ile ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu belirtti. 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T18:54+0300

2023-12-04T18:54+0300

2023-12-04T19:51+0300

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Rusya lideri Putin, aralarında Türkiye, İngiltere, Almanya, İsveç, Güney Kore ve Kazakistan'dan temsilcilerin de bulunduğu yeni gelen büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etme töreninde konuşuyor.Geleneksel olarak Kremlin Sarayı’ndaki Aleksandrovskiy Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Putin, Rusya'nın kimseye karşı önyargılı veya düşmanca bir niyeti olmadığını ve yabancı ortaklarla ilişkilerde eşitliğe güvendiğini söyledi.‘Rusya bağımsız bir politika izliyor ve blok çatışmasını kabul etmiyor’ Rusya’nın bağımsız ve ilkeli bir dış politika izlediğini, blok çatışmasını kabul etmediğini ve herkesle işbirliğine açık olduğunu vurgulayan Putin, şöyle konuştu:‘Rusya acil sorunların çözümüne katkıda bulunmaya devam edecek’ “Rusya, karşılık veren tüm ülkelerle yakın ortaklık işbirliğini geliştirmeye hazırdır” diyen Putin, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak ‘acil bölgesel ve küresel sorunların çözümüne katkıda bulunmaya, eşit ve bölünmez güvenliği sağlamaya yönelik yaklaşımları tutarlı bir şekilde savunmaya, haksız rekabetten, tek taraflı yaptırımlardan ve siyasi amaçlı kısıtlamalardan uzak, adil uluslararası ekonomik ilişkiler sistemi oluşturmaya devam edeceğini’ vurguladı.‘BRICS başkanlığını devralacak olan Rusya, örgütün rolünün artırılmasına katkıda bulunmayı planlıyor’ Önümüzdeki yıl örgütün dönem başkanlığını devralacak olan Rusya’nın geleceğe dönük çalışmalarına değinen Putin, “Önümüzdeki 2024 yılında Rusya'nın bir dizi önemli dış politika işlevini yerine getirmesi gerekecek. Genişletilmiş BRICS birliğine ilk başkanlık etme görevi bize düştü ve örgütün yeni üyelerinin bu organizasyonun çalışma şekline uyumlu bir şekilde entegre olmalarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Genel olarak küresel gündemdeki acil sorunların çözümünde örgütün rolünü geliştirmek, BRICS çerçevesinde kapsamlı stratejik ortaklığı güçlendirmek ve ekonomik, finansal ve diğer alanlarda etkileşimi geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmayı amaçlıyoruz” vurgusunu yaptı. Rus lider, Rusya'nın Ekim 2024'te Kazan'da yapılacak BRICS zirvesine ciddi bir hazırlık yapacağını sözlerine ekledi.‘Avrasya Ekonomik Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü içindeki entegrasyon süreçlerini geliştireceğiz’ Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki (AEB) entegrasyon süreçlerini aktif bir şekilde geliştireceğini, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde işbirliğini derinleştireceğini, ayrıca Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki (ŞİÖ) ortaklarla çalışmaya yoğunlaşacağını vurgulayan Putin, Büyük Avrasya Ortaklığı üzerinden işbirliği tesis etmenin Rusya'nın bir diğer önemli dış politika projesi olduğunun altını çizdi. Putin, “Tekrar ediyorum, Rusya bize karşılık veren tüm ülkelerle yakın ortaklık işbirliğini geliştirmeye hazırdır” ifadelerini kullandı.‘Rusya, yabancı ülkelerle insani ve kültürel alandaki ortaklığını genişletecek’ Rusya’nın yabancı ülkelerle insani ve kültürel alandaki ortaklığını genişletmeye devam edeceğine dikkat çeken Putin, önümüzdeki mart ayında Rusya’nın Soçi kentinde ‘tüm kıtalardan gençleri bir araya getirecek’ Dünya Gençlik Festivali yapılmasının planlandığını dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231201/putin-rus-silahli-kuvvetlerinin-personel-sayisini-belirleyen-kararnameyi-imzaladi-1077998652.html

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