Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısını belirleyen kararnameyi imzaladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Metallica konseri, Arap Baharı'nın işareti'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Fon vurgununda 39 gün sırrı
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Dilan-Engin Polat olayı güzellik merkezlerini nasıl etkiledi?
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka ile fotoğraf manipülasyonu ve alınan önlemler
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimde CHP-İYİ Parti ittifakı olur mu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli'den Japonya yorumu: 'Türkiye, terör örgütünün katliamlarını göstermeli'
17:42
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in çevresindeki pek çok kişi Zalujnıy’ın görüşüne katılıyor’
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan eyaletleri, Kiev'e askeri yardım yoluyla milyarlarca dolar gelir elde etti
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Politico gazetesi, Avrupa'nın en etkili kişisini yazdı
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı Bakan: ‘Ukrayna ordusu, de-facto olarak NATO ordusu haline geliyor’
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Çin'den iki devletli kararı en kısa sürede uygulama çağrısı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya Batı’ya olan teknoloji bağımlılığından kurtuluyor’
19:19
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli:'ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye'
19:27
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerel seçimlerde ittifak arayışı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Subaşı: Kitapları almayanlar sınava da alınmıyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Rusya 2024'te Ukrayna'da daha güçlü bir konumda olacak
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, Dünya'nın içindeki 300 kilometrelik 'dalların' oluşum sürecine ışık tuttu
17:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
17 dk
SESLİ HABER
Biden: Tüm dünyayı yok etmek için elimde bir kod var
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Rusya, Odessa'dan Harkov'a kadar olan bölgelerin kontrolünü ele geçirebilir
18:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Filistin destekçisi aktivistler, Hillary Clinton'ı protesto etti
19:13
1 dk
SESLİ HABER
‘Borrell’in Türkiye girişimi, ulaşılması zor bir ‘Brüksel havucudur’
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Japonya'nın PKK’yı terör listesinden çıkarma kararını değerlendirdi
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, Dünya'nın içindeki 300 kilometrelik 'dalların' oluşum sürecine ışık tuttu
20:33
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231201/putin-rus-silahli-kuvvetlerinin-personel-sayisini-belirleyen-kararnameyi-imzaladi-1077998652.html
Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısını belirleyen kararnameyi imzaladı
Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısını belirleyen kararnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısını 2.2 milyon olarak belirleyen kararnameyi imzaladı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T22:05+0300
2023-12-01T22:05+0300
dünya
vladimir putin
rusya savunma bakanlığı
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077908001_0:162:3063:1885_1920x0_80_0_0_607d92770885efe0d3a936bb649ddc9f.jpg
Kremlin’in internet sitesine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısını 1 milyon 320 bini askeri personel olmak üzere 2 milyon 209 bin 130 kişi olarak belirleyen kararnameyi imzaladı.Belgede, “31 Mayıs 1996 tarihli ve 61-FZ sayılı Federal Kanunun 4. maddesi uyarınca, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısını 1 milyon 320 bini askeri personel olmak üzere 2 milyon 209 bin 130 kişi olarak belirleyen kararı onaylıyorum” denildi.Putin ayrıca, Rusya hükümetine, kararnamenin uygulanması için federal bütçeden Rusya Savunma Bakanlığı'na gerekli bütçenin tahsis edilmesi talimatı verdi.Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya Silahlı Kuvvetlerinin sayısı 170 bin kişi arttıRusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin azami personel sayısının 170 bin artırılarak 1 milyon 320 bin kişiye çıkarıldığı belirtildi.Açıklamada, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanının 29 Kasım 2023 tarihli Kararnamesi uyarınca, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin azami sayısının 170 bin askeri personel artırılarak 1 milyon 320 bin kişiye çıkarıldı" denildi.Açıklamada, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin askeri personel sayısındaki artışın sözleşme kapsamında askerlik hizmetini yerine getirmek için başvuruda bulunan vatandaşlar nedeniyle gerçekleştiği ve aşamalı olarak uygulandığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230108/bosnali-sirp-lider-dodikten-vladimir-putine-sirp-cumhuriyeti-nisani-1065530413.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077908001_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_eaafcbd3b556cf3d9c76fb4d2c09fe8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, rusya, rusya silahlı kuvvetleri
vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, rusya, rusya silahlı kuvvetleri

Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısını belirleyen kararnameyi imzaladı

22:05 01.12.2023
© Sputnik / Михаил КлиментьевVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısını 2.2 milyon olarak belirleyen kararnameyi imzaladı.
Kremlin’in internet sitesine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısını 1 milyon 320 bini askeri personel olmak üzere 2 milyon 209 bin 130 kişi olarak belirleyen kararnameyi imzaladı.
Belgede, “31 Mayıs 1996 tarihli ve 61-FZ sayılı Federal Kanunun 4. maddesi uyarınca, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısını 1 milyon 320 bini askeri personel olmak üzere 2 milyon 209 bin 130 kişi olarak belirleyen kararı onaylıyorum” denildi.
Putin ayrıca, Rusya hükümetine, kararnamenin uygulanması için federal bütçeden Rusya Savunma Bakanlığı'na gerekli bütçenin tahsis edilmesi talimatı verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya Silahlı Kuvvetlerinin sayısı 170 bin kişi arttı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin azami personel sayısının 170 bin artırılarak 1 milyon 320 bin kişiye çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanının 29 Kasım 2023 tarihli Kararnamesi uyarınca, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin azami sayısının 170 bin askeri personel artırılarak 1 milyon 320 bin kişiye çıkarıldı" denildi.
Açıklamada, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin askeri personel sayısındaki artışın sözleşme kapsamında askerlik hizmetini yerine getirmek için başvuruda bulunan vatandaşlar nedeniyle gerçekleştiği ve aşamalı olarak uygulandığı kaydedildi.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
DÜNYA
Bosnalı Sırp lider Dodik’ten Vladimir Putin’e Sırp Cumhuriyeti Nişanı
8 Ocak, 23:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала