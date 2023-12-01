https://sputniknews.com.tr/20231201/putin-rus-silahli-kuvvetlerinin-personel-sayisini-belirleyen-kararnameyi-imzaladi-1077998652.html
Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısını belirleyen kararnameyi imzaladı
Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısını belirleyen kararnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısını 2.2 milyon olarak belirleyen kararnameyi imzaladı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T22:05+0300
2023-12-01T22:05+0300
2023-12-01T22:05+0300
dünya
vladimir putin
rusya savunma bakanlığı
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
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Kremlin’in internet sitesine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısını 1 milyon 320 bini askeri personel olmak üzere 2 milyon 209 bin 130 kişi olarak belirleyen kararnameyi imzaladı.Belgede, “31 Mayıs 1996 tarihli ve 61-FZ sayılı Federal Kanunun 4. maddesi uyarınca, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısını 1 milyon 320 bini askeri personel olmak üzere 2 milyon 209 bin 130 kişi olarak belirleyen kararı onaylıyorum” denildi.Putin ayrıca, Rusya hükümetine, kararnamenin uygulanması için federal bütçeden Rusya Savunma Bakanlığı'na gerekli bütçenin tahsis edilmesi talimatı verdi.Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya Silahlı Kuvvetlerinin sayısı 170 bin kişi arttıRusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin azami personel sayısının 170 bin artırılarak 1 milyon 320 bin kişiye çıkarıldığı belirtildi.Açıklamada, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanının 29 Kasım 2023 tarihli Kararnamesi uyarınca, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin azami sayısının 170 bin askeri personel artırılarak 1 milyon 320 bin kişiye çıkarıldı" denildi.Açıklamada, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin askeri personel sayısındaki artışın sözleşme kapsamında askerlik hizmetini yerine getirmek için başvuruda bulunan vatandaşlar nedeniyle gerçekleştiği ve aşamalı olarak uygulandığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230108/bosnali-sirp-lider-dodikten-vladimir-putine-sirp-cumhuriyeti-nisani-1065530413.html
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vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, rusya, rusya silahlı kuvvetleri
vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, rusya, rusya silahlı kuvvetleri
Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısını belirleyen kararnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısını 2.2 milyon olarak belirleyen kararnameyi imzaladı.
Kremlin’in internet sitesine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısını 1 milyon 320 bini askeri personel olmak üzere 2 milyon 209 bin 130 kişi olarak belirleyen kararnameyi imzaladı.
Belgede, “31 Mayıs 1996 tarihli ve 61-FZ sayılı Federal Kanunun 4. maddesi uyarınca, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısını 1 milyon 320 bini askeri personel olmak üzere 2 milyon 209 bin 130 kişi olarak belirleyen kararı onaylıyorum” denildi.
Putin ayrıca, Rusya hükümetine, kararnamenin uygulanması için federal bütçeden Rusya Savunma Bakanlığı'na gerekli bütçenin tahsis edilmesi talimatı verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya Silahlı Kuvvetlerinin sayısı 170 bin kişi arttı
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin azami personel sayısının 170 bin artırılarak 1 milyon 320 bin kişiye çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanının 29 Kasım 2023 tarihli Kararnamesi uyarınca, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin azami sayısının 170 bin askeri personel artırılarak 1 milyon 320 bin kişiye çıkarıldı" denildi.
Açıklamada, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin askeri personel sayısındaki artışın sözleşme kapsamında askerlik hizmetini yerine getirmek için başvuruda bulunan vatandaşlar nedeniyle gerçekleştiği ve aşamalı olarak uygulandığı kaydedildi.