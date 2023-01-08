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https://sputniknews.com.tr/20230108/bosnali-sirp-lider-dodikten-vladimir-putine-sirp-cumhuriyeti-nisani-1065530413.html
Bosnalı Sırp lider Dodik’ten Vladimir Putin’e Sırp Cumhuriyeti Nişanı
Bosnalı Sırp lider Dodik’ten Vladimir Putin’e Sırp Cumhuriyeti Nişanı
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e en yüksek ödül olan Sırp Cumhuriyeti Nişanı ile... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T23:42+0300
2023-01-08T23:42+0300
dünya
vladimir putin
milorad dodik
sırbistan
rusya
devlet nişanı
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Associated Press’in bildirdiği üzere Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Rusya lideri Vladimir Putin’e ülkede en yüksek ödül olan Sırp Cumhuriyeti Nişanı ile onurlandırmaya karar verdi.Habere göre Dodik, Banja Luka kentinde düzenlenen özel bir törende, “Putin'in erdemi, Sırp Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki işbirliğinin ve siyasi, dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir” açıklamasında bulundu.Dodik ayrıca söz konusu ödülün Sırp Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesini sembolize ettiğini kaydetti.Habere göre Rusya’nın Bosna-Hersek Büyükelçisi İgor Kalabuhov, Dodik’in ödülü Vladimir Putin’e bir sonraki görüşmeleri sırasında takdim etmeyi planladığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230107/putin-ortodokslarin-noelini-kutladi-1065483130.html
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vladimir putin, milorad dodik, sırbistan, rusya, devlet nişanı, avrupa, bosna
vladimir putin, milorad dodik, sırbistan, rusya, devlet nişanı, avrupa, bosna

Bosnalı Sırp lider Dodik’ten Vladimir Putin’e Sırp Cumhuriyeti Nişanı

23:42 08.01.2023
© Sputnik / Алексей Даничев / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге
Президент РФ В. Путин принял участие в работе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
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Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e en yüksek ödül olan Sırp Cumhuriyeti Nişanı ile onurlandırmaya karar verdiğini belirtti.
Associated Press’in bildirdiği üzere Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Rusya lideri Vladimir Putin’e ülkede en yüksek ödül olan Sırp Cumhuriyeti Nişanı ile onurlandırmaya karar verdi.
Habere göre Dodik, Banja Luka kentinde düzenlenen özel bir törende, “Putin'in erdemi, Sırp Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki işbirliğinin ve siyasi, dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir” açıklamasında bulundu.
Dodik ayrıca söz konusu ödülün Sırp Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesini sembolize ettiğini kaydetti.
Habere göre Rusya’nın Bosna-Hersek Büyükelçisi İgor Kalabuhov, Dodik’in ödülü Vladimir Putin’e bir sonraki görüşmeleri sırasında takdim etmeyi planladığını açıkladı.
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