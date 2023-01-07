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https://sputniknews.com.tr/20230107/putin-ortodokslarin-noelini-kutladi-1065483130.html
Putin, Ortodoksların Noel'ini kutladı
Putin, Ortodoksların Noel'ini kutladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Hristiyanların Noel Bayramı'nı yayınladığı bir mesajla kutladı. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T11:53+0300
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dünya
rusya
vladimir putin
ortodoks kilisesi
noel baba
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Kremlin basın servisi tarafından yayınlanan mesajda, Putin şu ifadeleri kullandı:Kilise teşkilatlarının ülkede etnik ve dinler arası barış ve uyumu korumadaki rolüne dikkat çeken Putin, “Böylesine büyük, çok yönlü, gerçekten münzevi çalışmalar, en büyük saygıyı hak ediyor. Ortodoks Hıristiyanlara, Mesih'in doğuşu bayramını kutlayan herkese sağlık ve başarı diliyorum” dedi.
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rusya, vladimir putin, ortodoks kilisesi, noel baba
rusya, vladimir putin, ortodoks kilisesi, noel baba

Putin, Ortodoksların Noel'ini kutladı

11:53 07.01.2023 (güncellendi: 11:54 07.01.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin- Noel
Vladimir Putin- Noel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Hristiyanların Noel Bayramı'nı yayınladığı bir mesajla kutladı.
Kremlin basın servisi tarafından yayınlanan mesajda, Putin şu ifadeleri kullandı:

"Bu aydınlık ve herkesin sevdiği, insanlara iyi işler yapmaları için ilham veren bayram, toplumda merhamet, şefkat, iyilik ve adalet gibi kalıcı manevi değerler ve ahlaki kuralların oluşmasına hizmet ediyor. Rus Ortodoks Kilisesi ve Rusya'nın diğer Hıristiyan mezheplerinin toplumun birliğine, tarihsel hafızamızın korunmasına, gençlerin yetiştirilmesine, aile kurumunun güçlendirilmesine yaptıkları muazzam yaratıcı katkıyı derin bir memnuniyetle vurgulamak istiyorum."

Kilise teşkilatlarının ülkede etnik ve dinler arası barış ve uyumu korumadaki rolüne dikkat çeken Putin, “Böylesine büyük, çok yönlü, gerçekten münzevi çalışmalar, en büyük saygıyı hak ediyor. Ortodoks Hıristiyanlara, Mesih'in doğuşu bayramını kutlayan herkese sağlık ve başarı diliyorum” dedi.
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