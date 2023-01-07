Putin, Ortodoksların Noel'ini kutladı

"Bu aydınlık ve herkesin sevdiği, insanlara iyi işler yapmaları için ilham veren bayram, toplumda merhamet, şefkat, iyilik ve adalet gibi kalıcı manevi değerler ve ahlaki kuralların oluşmasına hizmet ediyor. Rus Ortodoks Kilisesi ve Rusya'nın diğer Hıristiyan mezheplerinin toplumun birliğine, tarihsel hafızamızın korunmasına, gençlerin yetiştirilmesine, aile kurumunun güçlendirilmesine yaptıkları muazzam yaratıcı katkıyı derin bir memnuniyetle vurgulamak istiyorum."