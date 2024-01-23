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Putin ve Mısırlı mevkidaşı es-Sisi, El-Dabaa NGS Dördüncü Güç Ünitesi’nin inşaatını başlattı
Putin ve Mısırlı mevkidaşı es-Sisi, El-Dabaa NGS Dördüncü Güç Ünitesi’nin inşaatını başlattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte video konferans üzerinden El-Dabaa Nükleer Güç Santrali’nin (NGS)... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T15:18+0300
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vladimir putin
abdülfettah el sisi
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rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
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Nükleer reaktörün yer aldığı binanın temelinin ilk betonunun atılması, yeni güç ünitesinin inşaat sürecinin başlamış olduğu anlamına geliyor. Bundan sonra El-Dabaa projesi tam kapasiteye ulaşacak, nükleer santralin dört ünitesinin tamamı aynı anda inşa edilecek.Putin: Rusya, Mısır'ın BRICS'e entegre olmasını sağlamak için elinden geleni yapmaya çalışacakRus lider, törende yaptığı konuşmada Rusya’nın Mısır'ın BRICS'e entegre olmasını sağlamak için elinden geleni yapmaya çalışacağını belirtİrken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Putin ayrıca BRICS üzerinden 200'den fazla etkinliğinin planlandığını ve Moskova'nın Mısırlı temsilcilerin bu etkinliklerde aktif rol almasını beklediğini kaydetti.Rus lider, Rusya’nın Mısır Devlet Başkanı es-Sisi’yi ekim ayında Kazan'da düzenlenecek olan bir sonraki BRICS zirvesine beklediğini sözlerine ekledi.‘Mısır Devlet Başkanı ile sürekli olarak temas halindeyiz’Mısır lideriyle sürekli temas halinde olduklarının altını çizen Putin, konuşmasında, “Genelde Sayın el-Sisi ile sürekli olarak temas halindeyiz. Geçen yıl İkinci Rusya-Afrika Zirvesi’nde görüşmüştük, ikimiz ülkelerimiz için uluslararası ve bölgesel gündemdeki en önemli konuları düzenli olarak tartışıyoruz. Özellikle de Filistin-İsrail ihtilafındaki trajik gelişmeler ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuyor ve pozisyonlarımızı koordine ediyoruz, insani nitelik taşıyan sorunları çözüyoruz” ifadelerini kullandı.El-Sisi, El-Dabaa NGS projesinin hayata geçirilmesi için Putin'e içten şükranlarını sunduMısır Devlet Başkanı es-Sisi ise törende yaptığı konuşmada Mısır'ın ilk nükleer enerji santrali olma özelliği taşıyan El-Dabaa NGS projesinin hayata geçirilmesinden dolayı Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e içten şükranlarını sunduğunu söyledi.“Projenin hayata geçirilmesinden dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e derin şükranlarımı sunmak isterim” diyen es-Sisi, ayrıca El-Dabaa NGS’nin inşaatının başlangıçta kararlaştırılan sürelere göre daha hızlı ilerlediğini de sözlerine ekledi.
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rusya, mısır, vladimir putin, abdülfettah el sisi, nükleer santral, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom

Putin ve Mısırlı mevkidaşı es-Sisi, El-Dabaa NGS Dördüncü Güç Ünitesi’nin inşaatını başlattı

15:18 23.01.2024
© Ruptly . Гавриил ГригоровRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© Ruptly . Гавриил Григоров
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte video konferans üzerinden El-Dabaa Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) Dördüncü Güç Ünitesi’nin temel atma törenine katıldı.
Nükleer reaktörün yer aldığı binanın temelinin ilk betonunun atılması, yeni güç ünitesinin inşaat sürecinin başlamış olduğu anlamına geliyor. Bundan sonra El-Dabaa projesi tam kapasiteye ulaşacak, nükleer santralin dört ünitesinin tamamı aynı anda inşa edilecek.

Putin: Rusya, Mısır'ın BRICS'e entegre olmasını sağlamak için elinden geleni yapmaya çalışacak

Rus lider, törende yaptığı konuşmada Rusya’nın Mısır'ın BRICS'e entegre olmasını sağlamak için elinden geleni yapmaya çalışacağını belirtİrken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Mısır'ın BRICS'e katılımı ile ilgili olarak verimli işbirliğimizi daha da arttırmaya yönelik umut verici yeni imkanlar açılıyor. Rusya'nın en başından beri Mısır tarafının bu birliğe tam üye olma arzusunu içtenlikle desteklediğini vurgulamak isterim. Rusya'nın bu yılki BRICS başkanlığı sırasında Mısır'ın birliğin çalışmalarına etkili bir şekilde entegre olmasını sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.”
Putin ayrıca BRICS üzerinden 200'den fazla etkinliğinin planlandığını ve Moskova'nın Mısırlı temsilcilerin bu etkinliklerde aktif rol almasını beklediğini kaydetti.
Rus lider, Rusya’nın Mısır Devlet Başkanı es-Sisi’yi ekim ayında Kazan'da düzenlenecek olan bir sonraki BRICS zirvesine beklediğini sözlerine ekledi.

‘Mısır Devlet Başkanı ile sürekli olarak temas halindeyiz’

Mısır lideriyle sürekli temas halinde olduklarının altını çizen Putin, konuşmasında, “Genelde Sayın el-Sisi ile sürekli olarak temas halindeyiz. Geçen yıl İkinci Rusya-Afrika Zirvesi’nde görüşmüştük, ikimiz ülkelerimiz için uluslararası ve bölgesel gündemdeki en önemli konuları düzenli olarak tartışıyoruz. Özellikle de Filistin-İsrail ihtilafındaki trajik gelişmeler ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuyor ve pozisyonlarımızı koordine ediyoruz, insani nitelik taşıyan sorunları çözüyoruz” ifadelerini kullandı.

El-Sisi, El-Dabaa NGS projesinin hayata geçirilmesi için Putin'e içten şükranlarını sundu

Mısır Devlet Başkanı es-Sisi ise törende yaptığı konuşmada Mısır'ın ilk nükleer enerji santrali olma özelliği taşıyan El-Dabaa NGS projesinin hayata geçirilmesinden dolayı Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e içten şükranlarını sunduğunu söyledi.
Projenin hayata geçirilmesinden dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e derin şükranlarımı sunmak isterim” diyen es-Sisi, ayrıca El-Dabaa NGS’nin inşaatının başlangıçta kararlaştırılan sürelere göre daha hızlı ilerlediğini de sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
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Putin: Rusya, her anlamda kendine yeten bir ülke olduğunu kanıtladı
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