https://sputniknews.com.tr/20240110/putin-rusya-her-anlamda-kendine-yeten-bir-ulke-oldugunu-kanitladi-1079505357.html

Putin: Rusya, her anlamda kendine yeten bir ülke olduğunu kanıtladı

Putin: Rusya, her anlamda kendine yeten bir ülke olduğunu kanıtladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2023 yılının en önemli sonucunu Rusya'nın her anlamda kendine yeten bir ülke olduğunu tüm dünyaya göstermesi olarak... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T14:41+0300

2024-01-10T14:41+0300

2024-01-10T14:41+0300

dünya

rusya

vladimir putin

çukotka

2023

avrupa

bağımsızlık

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Kutup Bölgesi'de yer alan Çukotka Özerk Bölgesi'ne ilk kez giden Putin, başkent Anadır'da yerel sakinlerle bir söyleşi gerçekleştirdi.Batılı ülkelerde Rusya'nın sorunlarıyla karşılaştırılamayacak kadar fazla sorun bulunduğunu söyleyen Rus lider, "Avrupa'nın önde gelen ekonomileri bile zor günler yaşıyor. Biz büyürken onlarda düşüş yaşanıyor. Şimdi detaylara girmeyeceğiz, biz de bundan memnun değiliz, 'sırıtmıyoruz'. Ancak bu bir gerçek. Onların bize bağımlılığının bizim onlara bağımlılığımızdan daha fazla olduğu ortaya çıktı. Kendimize ve tüm dünyaya gösterdiğimiz en önemli husus, ki bu da çok önemli, Rusya'nın kelimenin tam anlamıyla kendine yeten bir ülke olduğudur" dedi.Rusya'nın güçlü olduğunu, ileriye doğru gittiğini ve geleceğe güvenle baktığını belirten Putin, bunun kesinlikle geçen yılın en önemli sonucu olduğunu vurguladı.'Gönüllülerle askerlerin haklarının eşitlenmesi için talimat verdim'Özel askeri harekatta görev yapan bir Anadır sakini, bir arkadaşının harekattan önce bölgeye gönüllü olarak gittiğini ve o sırada yaralandığını, bundan dolayı gazi statüsü elde edemediğini anlattı.Söz konusu kişinin hem harekattan önce yaralandığı hem de Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin mensubu olmadığı için bu haklardan yararlanamadığını kaydeden Putin, "Ancak gönüllüler de, şu anda ellerinde silahla ülkenin çıkarlarını savunan kişilerle eşitlenmeli. Bu talimatı halihazırda Savunma Bakanı'na verdim, onlar üzerinde çalışacak" dedi. Putin, kent sakinlerinden somut vakaların bilgilerini kendisiyle paylaşmasını isteyerek bunlarla bizzat ilgilenme sözü de verdi.Gönüllülere kendilerine yöneltilen tehditlerden korkmalaları yönünde çağrı yapan Putin, zira tehditleri savuranların yurtdışında olduğunu ve herkesi sırayla tehdit ettiklerini belirtti.'Rusya'nın önündeki görevleri yerine getirecek gücü kendimde buluyorum'Putin, Rusya gibi büyük ve milyonlarca nüfusu bulunan bir ülkeyi yönetmekle nasıl başa çıktığının sorulması üzerineyse ülke için çalışacak ve ülkenin önündeki görevleri yerine getirecek gücü ve enerjiyi kendisinde bulduğunu söyledi.Rus lider, bir başka soru karşısında da her gün en az 2 saatini spora ayırdığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240110/putin-2024teki-ilk-ziyaretini-gerceklestiriyor-abdye-sadece-100-km-uzaklikta-1079493446.html

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rusya, vladimir putin, çukotka, 2023, avrupa, bağımsızlık