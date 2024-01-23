https://sputniknews.com.tr/20240123/zelenskiy-rus-pasaportu-alan-ukraynalilari-vatandasliktan-cikarmak-istiyor-1079940655.html
Zelenskiy, Rus pasaportu alan Ukraynalıları vatandaşlıktan çıkarmak istiyor
Zelenskiy, Rus pasaportu alan Ukraynalıları vatandaşlıktan çıkarmak istiyor
Zelenskiy’in Rus vatandaşları hariç etnik Ukraynalılara ve yabancı paralı askerlere pasaport dağıtılmasına izin verecek çoklu vatandaşlık yasa tasarısını... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T10:22+0300
2024-01-23T10:22+0300
2024-01-23T10:24+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
vatandaşlık
vatandaşlık yasası
rusya
rus vatandaşlığı
pasaport
çifte pasaport
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Ukrayna merkezli haber ve analiz sitesi Strana.ua tarafından paylaşılan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’ya sunulan çoklu vatandaşlık yasa tasarısının, bazı istisnalar dışında daha sonra Rus pasaportu alan Ukraynalıların ülke vatandaşlığından çıkarılmasını öngörüyor.Zelenskiy, daha önce etnik Ukraynalılara ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşan yabancı paralı askerlere pasaport dağıtılmasına izin verecek çoklu vatandaşlık yasa tasarısını onay için parlamentoya sunduğunu açıklamış, bu yasaya Rus vatandaşlarının dahil edilmediğinin de altını çizmişti.Haberde, “Bu yasanın onaylanmasıyla birlikte Rus pasaportu alan tüm Ukraynalılar,bazı istisnalar dışında, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılacak” denildi.Gazeteye göre Yüksek Rada’ya sunulan tasarıda, ‘saldırgan veya işgalci devlet’ olarak tanınan bir ülkenin pasaportunu gönüllü olarak alan Ukraynalıların ulusal tehdit oluşturduğu iddia edilirken, bu yasayla tehdit olarak görülen kişilerin kolaylıkla vatandaşlıktan çıkarılmasına zemin hazırlanıyor.Yeni yasaya göre yabancı bir devletin vatandaşlığına sahip olan bir Ukrayna vatandaşının Ukrayna topraklarında yabancı ülkeye ait pasaport kullanması, bunun Ukrayna'nın ulusal güvenliğine veya ulusal çıkarlarına tehdit oluşturması nedeniyle Ukrayna vatandaşlığın iptal edilmesi öneriliyor.Ayrıca Ukrayna anayasası ve tarihinin temelleri ile devlet dilini bilme düzeyine ilişkin sınavları geçme yükümlülüğünü yerine getiremeyen bir kişinin vatandaşlıktan çıkarılması da önerilirken, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmanın bir başka nedeninin de, bir kişinin ‘saldırgan devlet veya işgalci devlette’ sözleşme kapsamında askerlik hizmeti yaptığının tespit edilmesi olacağı vurgulandı.Yabancılara hızlı Ukrayna vatandaşlığı öneriyorZelenskiy’in önerdiği çoklu vatandaşlık yasası, yabancı ülke vatandaşlarının kolay ve basitleştirilmiş yolla Ukrayna pasaportu alabilmelerine de olanak sağlarken, hızla Ukrayna vatandaşı olabilecek ülkelerin listesi de belirtiliyor.Kolaylıkla Ukrayna vatandaşı olabilecek yabancıların temsil ettiği ülkeler arasında Avusturya, Belçika, Bulgaristan, İngiltere, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Danimarka, Estonya, İrlanda, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Norveç, Letonya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, ABD, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan ve Çekya yer alıyor.Zelenskiy’in parlamentoya sunduğu çoklu vatandaşlık yasasının, Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerlerin ülkedeki varlığını yasallaştıracağı düşünülürken, öte yandan Sputnik’e konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti Lideri Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Ukrayna vatandaşlığı almak isteyen çok sayıda yabancı paralı asker olmayacağını vurguladı.Ukrayna safında savaştıktan sonra ‘hayatta kalanların’ çoktan ayrıldığını ya da artık cepheye gelmek istemediğini kaydeden Gagin, “Ukrayna pasaportu için paralı asker kuyruğu oluşacağından çok şüpheliyim. Zaten bu kampanya iki yıldır devam ediyor. Ruslarla savaşmanın son derece zor ve ölümcül olduğunu anladılar. Kolay para için Ukrayna'ya gelen birçok servet sahibi askeri çoktan cehenneme gönderdik. Hayatta kalanlar ya daha güvenli ve basit çatışmalarda yer almak için Ukrayna'dan ayrıldı, ya da sakat kaldılar. Dolayısıyla paralı askerlere pasaport sözü kuyruğa neden olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240119/kremlin-ukrayna-tarafinda-savasa-katilan-parali-askerlerin-oldugunu-biliyoruz-1079820236.html
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ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, vatandaşlık, vatandaşlık yasası, rusya, rus vatandaşlığı, pasaport, çifte pasaport
Zelenskiy, Rus pasaportu alan Ukraynalıları vatandaşlıktan çıkarmak istiyor
10:22 23.01.2024 (güncellendi: 10:24 23.01.2024)
Zelenskiy’in Rus vatandaşları hariç etnik Ukraynalılara ve yabancı paralı askerlere pasaport dağıtılmasına izin verecek çoklu vatandaşlık yasa tasarısını parlamentoya sunduğu belirtilirken, bu tasarının daha sonra Rus pasaportu alan Ukraynalıların vatandaşlıklarını kaybetmelerini öngördüğü kaydedildi.
Ukrayna merkezli haber ve analiz sitesi Strana.ua tarafından paylaşılan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’ya sunulan çoklu vatandaşlık yasa tasarısının, bazı istisnalar dışında daha sonra Rus pasaportu alan Ukraynalıların ülke vatandaşlığından çıkarılmasını öngörüyor.
Zelenskiy, daha önce etnik Ukraynalılara ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşan yabancı paralı askerlere pasaport dağıtılmasına izin verecek çoklu vatandaşlık yasa tasarısını onay için parlamentoya sunduğunu açıklamış, bu yasaya Rus vatandaşlarının dahil edilmediğinin de altını çizmişti.
Haberde, “Bu yasanın onaylanmasıyla birlikte Rus pasaportu alan tüm Ukraynalılar,bazı istisnalar dışında, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılacak” denildi.
Gazeteye göre Yüksek Rada’ya sunulan tasarıda, ‘saldırgan veya işgalci devlet’ olarak tanınan bir ülkenin pasaportunu gönüllü olarak alan Ukraynalıların ulusal tehdit oluşturduğu iddia edilirken, bu yasayla tehdit olarak görülen kişilerin kolaylıkla vatandaşlıktan çıkarılmasına zemin hazırlanıyor.
Yeni yasaya göre yabancı bir devletin vatandaşlığına sahip olan bir Ukrayna vatandaşının Ukrayna topraklarında yabancı ülkeye ait pasaport kullanması, bunun Ukrayna'nın ulusal güvenliğine veya ulusal çıkarlarına tehdit oluşturması nedeniyle Ukrayna vatandaşlığın iptal edilmesi öneriliyor.
Ayrıca Ukrayna anayasası ve tarihinin temelleri ile devlet dilini bilme düzeyine ilişkin sınavları geçme yükümlülüğünü yerine getiremeyen bir kişinin vatandaşlıktan çıkarılması da önerilirken, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmanın bir başka nedeninin de, bir kişinin ‘saldırgan devlet veya işgalci devlette’ sözleşme kapsamında askerlik hizmeti yaptığının tespit edilmesi olacağı vurgulandı.
Yabancılara hızlı Ukrayna vatandaşlığı öneriyor
Zelenskiy’in önerdiği çoklu vatandaşlık yasası, yabancı ülke vatandaşlarının kolay ve basitleştirilmiş yolla Ukrayna pasaportu alabilmelerine de olanak sağlarken, hızla Ukrayna vatandaşı olabilecek ülkelerin listesi de belirtiliyor.
Kolaylıkla Ukrayna vatandaşı olabilecek yabancıların temsil ettiği ülkeler arasında Avusturya, Belçika, Bulgaristan, İngiltere, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Danimarka, Estonya, İrlanda, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Norveç, Letonya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, ABD, Finlandiya, Fransa
, Hırvatistan ve Çekya yer alıyor.
Zelenskiy’in parlamentoya sunduğu çoklu vatandaşlık yasasının, Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerlerin ülkedeki varlığını yasallaştıracağı düşünülürken, öte yandan Sputnik’e konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti Lideri Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Ukrayna vatandaşlığı almak isteyen çok sayıda yabancı paralı asker olmayacağını vurguladı.
Ukrayna safında savaştıktan sonra ‘hayatta kalanların’ çoktan ayrıldığını ya da artık cepheye gelmek istemediğini kaydeden Gagin, “Ukrayna pasaportu için paralı asker kuyruğu oluşacağından çok şüpheliyim. Zaten bu kampanya iki yıldır devam ediyor. Ruslarla savaşmanın son derece zor ve ölümcül olduğunu anladılar. Kolay para için Ukrayna'ya gelen birçok servet sahibi askeri çoktan cehenneme gönderdik. Hayatta kalanlar ya daha güvenli ve basit çatışmalarda yer almak için Ukrayna'dan ayrıldı, ya da sakat kaldılar. Dolayısıyla paralı askerlere pasaport sözü kuyruğa neden olmayacaktır” ifadelerini kullandı.