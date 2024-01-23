Zelenskiy, Rus pasaportu alan Ukraynalıları vatandaşlıktan çıkarmak istiyor

Türkiye
Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en pahalı kahvesi kopi luwak
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Akoy: 'Duble Yol Projesi ile 570 dönüm ormanlık arazi tahrip olacak'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekonomistlerden faiz kararı beklentisi
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Doğru bilginin yayılmasında yapay zekanın görevleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Astana görüşmesini değerlendirdi: ABD'nin bölgedeki varlığı sorununa odaklanılabilir
17:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
18:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almaya hazırlanıyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukrayna’nın askeri kalmadı, mevzileri terk etmek zorunda kalıyorlar
19:35
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna feci bir yenilgiye uğruyor
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor
20:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Zelenskiy'ye tehdit: Değiştir yoksa yolsuzluk dosyaları çıkar
20:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'X'in 20 kat daha ölümcül olduğu ifade ediliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların zam oyunu
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240123/zelenskiy-rus-pasaportu-alan-ukraynalilari-vatandasliktan-cikarmak-istiyor-1079940655.html
Zelenskiy, Rus pasaportu alan Ukraynalıları vatandaşlıktan çıkarmak istiyor
Zelenskiy, Rus pasaportu alan Ukraynalıları vatandaşlıktan çıkarmak istiyor
Zelenskiy’in Rus vatandaşları hariç etnik Ukraynalılara ve yabancı paralı askerlere pasaport dağıtılmasına izin verecek çoklu vatandaşlık yasa tasarısını... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T10:22+0300
2024-01-23T10:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kiev
vladimir zelenskiy
vatandaşlık
vatandaşlık yasası
rusya
rus vatandaşlığı
pasaport
çifte pasaport
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079940478_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b5ce4c112dfa120d37366ae55621795.jpg
Ukrayna merkezli haber ve analiz sitesi Strana.ua tarafından paylaşılan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’ya sunulan çoklu vatandaşlık yasa tasarısının, bazı istisnalar dışında daha sonra Rus pasaportu alan Ukraynalıların ülke vatandaşlığından çıkarılmasını öngörüyor.Zelenskiy, daha önce etnik Ukraynalılara ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşan yabancı paralı askerlere pasaport dağıtılmasına izin verecek çoklu vatandaşlık yasa tasarısını onay için parlamentoya sunduğunu açıklamış, bu yasaya Rus vatandaşlarının dahil edilmediğinin de altını çizmişti.Haberde, “Bu yasanın onaylanmasıyla birlikte Rus pasaportu alan tüm Ukraynalılar,bazı istisnalar dışında, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılacak” denildi.Gazeteye göre Yüksek Rada’ya sunulan tasarıda, ‘saldırgan veya işgalci devlet’ olarak tanınan bir ülkenin pasaportunu gönüllü olarak alan Ukraynalıların ulusal tehdit oluşturduğu iddia edilirken, bu yasayla tehdit olarak görülen kişilerin kolaylıkla vatandaşlıktan çıkarılmasına zemin hazırlanıyor.Yeni yasaya göre yabancı bir devletin vatandaşlığına sahip olan bir Ukrayna vatandaşının Ukrayna topraklarında yabancı ülkeye ait pasaport kullanması, bunun Ukrayna'nın ulusal güvenliğine veya ulusal çıkarlarına tehdit oluşturması nedeniyle Ukrayna vatandaşlığın iptal edilmesi öneriliyor.Ayrıca Ukrayna anayasası ve tarihinin temelleri ile devlet dilini bilme düzeyine ilişkin sınavları geçme yükümlülüğünü yerine getiremeyen bir kişinin vatandaşlıktan çıkarılması da önerilirken, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmanın bir başka nedeninin de, bir kişinin ‘saldırgan devlet veya işgalci devlette’ sözleşme kapsamında askerlik hizmeti yaptığının tespit edilmesi olacağı vurgulandı.Yabancılara hızlı Ukrayna vatandaşlığı öneriyorZelenskiy’in önerdiği çoklu vatandaşlık yasası, yabancı ülke vatandaşlarının kolay ve basitleştirilmiş yolla Ukrayna pasaportu alabilmelerine de olanak sağlarken, hızla Ukrayna vatandaşı olabilecek ülkelerin listesi de belirtiliyor.Kolaylıkla Ukrayna vatandaşı olabilecek yabancıların temsil ettiği ülkeler arasında Avusturya, Belçika, Bulgaristan, İngiltere, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Danimarka, Estonya, İrlanda, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Norveç, Letonya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, ABD, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan ve Çekya yer alıyor.Zelenskiy’in parlamentoya sunduğu çoklu vatandaşlık yasasının, Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerlerin ülkedeki varlığını yasallaştıracağı düşünülürken, öte yandan Sputnik’e konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti Lideri Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Ukrayna vatandaşlığı almak isteyen çok sayıda yabancı paralı asker olmayacağını vurguladı.Ukrayna safında savaştıktan sonra ‘hayatta kalanların’ çoktan ayrıldığını ya da artık cepheye gelmek istemediğini kaydeden Gagin, “Ukrayna pasaportu için paralı asker kuyruğu oluşacağından çok şüpheliyim. Zaten bu kampanya iki yıldır devam ediyor. Ruslarla savaşmanın son derece zor ve ölümcül olduğunu anladılar. Kolay para için Ukrayna'ya gelen birçok servet sahibi askeri çoktan cehenneme gönderdik. Hayatta kalanlar ya daha güvenli ve basit çatışmalarda yer almak için Ukrayna'dan ayrıldı, ya da sakat kaldılar. Dolayısıyla paralı askerlere pasaport sözü kuyruğa neden olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240119/kremlin-ukrayna-tarafinda-savasa-katilan-parali-askerlerin-oldugunu-biliyoruz-1079820236.html
ukrayna
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079940478_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a18aa2eaf9faea1981f3ba3539c0caf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, vatandaşlık, vatandaşlık yasası, rusya, rus vatandaşlığı, pasaport, çifte pasaport
ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, vatandaşlık, vatandaşlık yasası, rusya, rus vatandaşlığı, pasaport, çifte pasaport

Zelenskiy, Rus pasaportu alan Ukraynalıları vatandaşlıktan çıkarmak istiyor

10:22 23.01.2024 (güncellendi: 10:24 23.01.2024)
© Sputnik / Константин МихальчевскийUkrayna pasaportu Rusya
Ukrayna pasaportu Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
Abone ol
Zelenskiy’in Rus vatandaşları hariç etnik Ukraynalılara ve yabancı paralı askerlere pasaport dağıtılmasına izin verecek çoklu vatandaşlık yasa tasarısını parlamentoya sunduğu belirtilirken, bu tasarının daha sonra Rus pasaportu alan Ukraynalıların vatandaşlıklarını kaybetmelerini öngördüğü kaydedildi.
Ukrayna merkezli haber ve analiz sitesi Strana.ua tarafından paylaşılan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’ya sunulan çoklu vatandaşlık yasa tasarısının, bazı istisnalar dışında daha sonra Rus pasaportu alan Ukraynalıların ülke vatandaşlığından çıkarılmasını öngörüyor.
Zelenskiy, daha önce etnik Ukraynalılara ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşan yabancı paralı askerlere pasaport dağıtılmasına izin verecek çoklu vatandaşlık yasa tasarısını onay için parlamentoya sunduğunu açıklamış, bu yasaya Rus vatandaşlarının dahil edilmediğinin de altını çizmişti.
Haberde, “Bu yasanın onaylanmasıyla birlikte Rus pasaportu alan tüm Ukraynalılar,bazı istisnalar dışında, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılacak” denildi.
Gazeteye göre Yüksek Rada’ya sunulan tasarıda, ‘saldırgan veya işgalci devlet’ olarak tanınan bir ülkenin pasaportunu gönüllü olarak alan Ukraynalıların ulusal tehdit oluşturduğu iddia edilirken, bu yasayla tehdit olarak görülen kişilerin kolaylıkla vatandaşlıktan çıkarılmasına zemin hazırlanıyor.
Yeni yasaya göre yabancı bir devletin vatandaşlığına sahip olan bir Ukrayna vatandaşının Ukrayna topraklarında yabancı ülkeye ait pasaport kullanması, bunun Ukrayna'nın ulusal güvenliğine veya ulusal çıkarlarına tehdit oluşturması nedeniyle Ukrayna vatandaşlığın iptal edilmesi öneriliyor.
Ayrıca Ukrayna anayasası ve tarihinin temelleri ile devlet dilini bilme düzeyine ilişkin sınavları geçme yükümlülüğünü yerine getiremeyen bir kişinin vatandaşlıktan çıkarılması da önerilirken, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmanın bir başka nedeninin de, bir kişinin ‘saldırgan devlet veya işgalci devlette’ sözleşme kapsamında askerlik hizmeti yaptığının tespit edilmesi olacağı vurgulandı.

Yabancılara hızlı Ukrayna vatandaşlığı öneriyor

Zelenskiy’in önerdiği çoklu vatandaşlık yasası, yabancı ülke vatandaşlarının kolay ve basitleştirilmiş yolla Ukrayna pasaportu alabilmelerine de olanak sağlarken, hızla Ukrayna vatandaşı olabilecek ülkelerin listesi de belirtiliyor.
Kolaylıkla Ukrayna vatandaşı olabilecek yabancıların temsil ettiği ülkeler arasında Avusturya, Belçika, Bulgaristan, İngiltere, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Danimarka, Estonya, İrlanda, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Norveç, Letonya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, ABD, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan ve Çekya yer alıyor.
Zelenskiy’in parlamentoya sunduğu çoklu vatandaşlık yasasının, Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerlerin ülkedeki varlığını yasallaştıracağı düşünülürken, öte yandan Sputnik’e konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti Lideri Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Ukrayna vatandaşlığı almak isteyen çok sayıda yabancı paralı asker olmayacağını vurguladı.
Ukrayna safında savaştıktan sonra ‘hayatta kalanların’ çoktan ayrıldığını ya da artık cepheye gelmek istemediğini kaydeden Gagin, “Ukrayna pasaportu için paralı asker kuyruğu oluşacağından çok şüpheliyim. Zaten bu kampanya iki yıldır devam ediyor. Ruslarla savaşmanın son derece zor ve ölümcül olduğunu anladılar. Kolay para için Ukrayna'ya gelen birçok servet sahibi askeri çoktan cehenneme gönderdik. Hayatta kalanlar ya daha güvenli ve basit çatışmalarda yer almak için Ukrayna'dan ayrıldı, ya da sakat kaldılar. Dolayısıyla paralı askerlere pasaport sözü kuyruğa neden olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
Ukrayna krizi
Kremlin: Ukrayna tarafında savaşa katılan yabancı paralı askerlerin olduğunu biliyoruz
19 Ocak, 13:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала