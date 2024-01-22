https://sputniknews.com.tr/20240122/harkovda-etkisiz-hale-getirilen-fransiz-askerlerin-isimleri-aciklandi-1079907763.html
Harkov’da etkisiz hale getirilen Fransız askerlerin isimleri açıklandı
Harkov’da etkisiz hale getirilen Fransız askerlerin isimleri açıklandı
Rus ordusunun Harkov şehrinde büyük kısmı Fransız paralı askerlerin olduğu yabancı militanların bulunduğu geçici barınma noktasını imha etmesi, Fransa'nın... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T14:07+0300
2024-01-22T14:07+0300
2024-01-22T14:07+0300
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nato
harkov
kiev
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Kiev kontrolündeki bölgelerde yaşayan yurttaşlarla iletişim ve yardım amaçlı sivil toplum kuruluşu SOS Donbass, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin hassas füze saldırısı sırasında Harkov’da bulunan Fransız paralı askerlerin kısmi listesini Sputnik ile paylaştı.SOS Donbass Başkanı Anna Novikova, Harkov’da hayatını kaybeden Fransız paralı askerlerin isimlerine yer verilen listenin tam olmadığının altını çizerken, bazılarının Rus ve Fransız vatandaşlığına sahip olduğunu da ekledi.Ukrayna'daki çatışmalara katılan Fransızların yaşlarının 24 ile 49 arasında değiştiğine dikkat çeken Novikova, “Halihazırda listede yer alan bu paralı askerler ve diğer paralı askerler hakkında ek ayrıntılar olur olmaz kesinlikle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, LCI televizyonuna demecinde Paris'in Fransa vatandaşlarının Ukrayna'ya savaşmaya gitmesini yasaklayamayacağını söyledi.Lecornu, “Ukrayna askeri üniformasıyla Ukrayna'ya savaşmaya giden Fransız siviller var. Onlara bunu yasaklayamayız, sonuçta biz bir demokrasiyiz. Esasen bu kişilerin Fransız ordusuyla hiçbir bağlantısı yok, Fransız askeri üniforması giymiyorlar ve Fransız askeri kurumlarıyla herhangi bir bağlantıları yok” dedi.Fransız paralı askerlerinin Ukrayna'daki varlığına ilişkin açıklamaların, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kiev'e ilave 40 Scalp füzesi tedarik edileceğini duyurmasının ardından yoğunlaşan ‘Rus bilgi savaşının’ bir parçası olduğunu öne süren Lecornu, bu açıklamaların amacının ‘Fransa'nın Ukrayna'daki çatışmaya katılımına’ yönelik söylemi desteklemeyi amaçladığını söyledi.Saldırıda hayatını kaybeden Fransız paralı askerlerin isim ve doğum tarihlerini içeren liste şu şekilde:Albert Aymeric, (22.12.1999)Alexis Drion, (13.06.1986)Berenger Guillaume Alain Minaud, (30.12.1978)Charles Bertin Roussel, (01.09.1996)Emmanuel Tanguy Kenneth Delange Grandal, (26.09.1998)Gilles Bernard Sylvain, (27.10.1980)Jacques-Pierre Gabriel Evrard Philippe, (29.09.1987)Jean-Pierre Bonnot Chris Heraid, (17.07.1999)Marcellin Demon, (23.05.2002)Maris Andre Dubois Clement, (28.09.1995)Sabastienne Claude Remy Benard, (04.04.1974)Thomas Jeremy Nathan Gourier, (24.02.1996)Valentin Dupoy Mel, (02.01.1994)
https://sputniknews.com.tr/20240119/harkovdaki-fransiz-militanlarin-vurulmasi-nato-ukraynada-ustu-ortulu-adimlar-atmayi-surduruyor-1079819424.html
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rusya, ukrayna, fransa, paralı asker, yabancı asker, nato, harkov, kiev
rusya, ukrayna, fransa, paralı asker, yabancı asker, nato, harkov, kiev
Harkov’da etkisiz hale getirilen Fransız askerlerin isimleri açıklandı
Rus ordusunun Harkov şehrinde büyük kısmı Fransız paralı askerlerin olduğu yabancı militanların bulunduğu geçici barınma noktasını imha etmesi, Fransa'nın Ukrayna çatışmasında oynadığı rolün aslında daha fazla olduğunu kanıtlarken, saldırıda hayatını kaybeden Fransız askerlerinin isimleri açıklandı.
Kiev kontrolündeki bölgelerde yaşayan yurttaşlarla iletişim ve yardım amaçlı sivil toplum kuruluşu SOS Donbass, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin hassas füze saldırısı sırasında Harkov’da bulunan Fransız paralı askerlerin kısmi listesini Sputnik ile paylaştı.
SOS Donbass Başkanı Anna Novikova, Harkov’da hayatını kaybeden Fransız paralı askerlerin isimlerine yer verilen listenin tam olmadığının altını çizerken, bazılarının Rus ve Fransız vatandaşlığına sahip olduğunu da ekledi.
Ukrayna'daki çatışmalara katılan Fransızların yaşlarının 24 ile 49 arasında değiştiğine dikkat çeken Novikova, “Halihazırda listede yer alan bu paralı askerler ve diğer paralı askerler hakkında ek ayrıntılar olur olmaz kesinlikle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, LCI televizyonuna demecinde Paris'in Fransa vatandaşlarının Ukrayna'ya savaşmaya gitmesini yasaklayamayacağını söyledi.
Lecornu, “Ukrayna askeri üniformasıyla Ukrayna'ya savaşmaya giden Fransız siviller var. Onlara bunu yasaklayamayız, sonuçta biz bir demokrasiyiz. Esasen bu kişilerin Fransız ordusuyla hiçbir bağlantısı yok, Fransız askeri üniforması giymiyorlar ve Fransız askeri kurumlarıyla herhangi bir bağlantıları yok” dedi.
Fransız paralı askerlerinin Ukrayna'daki varlığına ilişkin açıklamaların, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kiev'e ilave 40 Scalp füzesi tedarik edileceğini duyurmasının ardından yoğunlaşan ‘Rus bilgi savaşının’ bir parçası olduğunu öne süren Lecornu, bu açıklamaların amacının ‘Fransa'nın Ukrayna'daki çatışmaya katılımına’ yönelik söylemi desteklemeyi amaçladığını söyledi.
Saldırıda hayatını kaybeden Fransız paralı askerlerin isim ve doğum tarihlerini içeren liste şu şekilde:
Albert Aymeric, (22.12.1999)
Alexis Drion, (13.06.1986)
Berenger Guillaume Alain Minaud, (30.12.1978)
Charles Bertin Roussel, (01.09.1996)
Emmanuel Tanguy Kenneth Delange Grandal, (26.09.1998)
Gilles Bernard Sylvain, (27.10.1980)
Jacques-Pierre Gabriel Evrard Philippe, (29.09.1987)
Jean-Pierre Bonnot Chris Heraid, (17.07.1999)
Marcellin Demon, (23.05.2002)
Maris Andre Dubois Clement, (28.09.1995)
Sabastienne Claude Remy Benard, (04.04.1974)
Thomas Jeremy Nathan Gourier, (24.02.1996)
Valentin Dupoy Mel, (02.01.1994)