https://sputniknews.com.tr/20240123/stoltenberg-nato-catismayi-onlemek-icin-rusya-sinirlari-yakininda-1079946428.html

Stoltenberg: NATO, çatışmayı önlemek için Rusya sınırları yakınında

Stoltenberg: NATO, çatışmayı önlemek için Rusya sınırları yakınında

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Rusya sınırı yakınlarındaki varlığını güçlendirmesini, herhangi bir askeri çatışmayı önleme iddiasıyla... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T12:54+0300

2024-01-23T12:54+0300

2024-01-23T12:54+0300

ukrayna krizi

nato

ukrayna

rusya

sınır

doğu avrupa

abd

abd hegemonyası

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079946271_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_944966a32e6cab9bf46005636b67bb1f.jpg

Brüksel'deki NATO Karargahında düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya sınırlarına yakın bölgelerdeki askeri varlıklarını yoğunlaştırma çabalarını ‘Rusya ile çatışmayı önlemek’ şeklinde gerekçelendirdiği ifadelerini, “Yaklaşık iki yıl önce, Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı bir işgalin başlamasının ardından NATO'nun iki hedefi netleşti: Birincisi Ukrayna'yı desteklemek, diğer hedef ise NATO ile Rusya arasında gerilimin tırmanmasını ve geniş çaplı bir savaşı önlemek” sözleriyle sürdürdü.Stoltenberg, NATO'nun bunu doğu kanadını güçlendirerek gerçekleştirdiğine de dikkat çekerken, aynı zamanda bu amaçlar doğrultusunda savunma alanında yeni yatırımlar yaparak yeni tatbikatlar gerçekleştirdiğini hatırlattı.Daha önce NATO'nun Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, ittifakın geçen yaz Vilnius'ta yapılan son zirvesinde onaylanan yeni savunma planlarının öncelikle Rusya ile bir çatışma ihtimaline karşı tasarlandığını itiraf etmişti.NATO, 155 milimetrelik top mermisi tedariki için 1,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladıNATO, ittifakın savunma kabiliyetini güçlendirmek ve Ukrayna'ya destek olmak amacıyla 155 milimetrelik top mermisi tedariki için 1,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) Genel Müdürü Stacy Cummings, 1.2 milyar dolarlık sözleşmenin imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.Genel Sekreter Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşının "mühimmat savaşına" dönüştüğü yorumunu yaparak; obüs mermileri, tank mühimmatı, tanksavar güdümlü füzeler ve 155 milimetrelik mühimmat için yaklaşık 4 milyar dolar ve Patriot önleme füzeleri için de 5.5 milyar dolarlık anlaşmalar da dahil olmak üzere NATO'nun, Temmuz 2023'ten bu yana 10 milyar doları aşan sözleşmelere imza attığını hatırlattı.İttifak'ın savunma kabiliyetini güçlendirmeye yönelik yüz binlerce adet 155 milimetrelik top mermisi tedariki için 1.2 milyar dolar değerinde sözleşmenin imzalandığını duyuran Stoltenberg, bu sözleşmenin Ukrayna’nın cephane ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlayacağını belirtti.‘NATO ülkelerine yönelik doğrudan tehdit yok’ vurgusuStoltenberg, NATO müttefiklerine doğrudan veya yakın zamanda yönelebilecek bir tehlikenin bulunmadığını aktararak, öte yandan NATO'nun tetikte olmaya devam ettiğini ve olası saldırıları önlemek için İttifak'ın doğu kesimindeki varlığını artırdığını kaydetti.Bu çabalara örnek olarak, 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı ve mayıs sonuna kadar sürmesi öngörülen Steadfast Defender 2024 (Sarsılmaz Savunucu) tatbikatını gösteren Stoltenberg, bu hafta başlayacak tatbikatın son on yılların en büyük NATO tatbikatı olduğunu vurguladı.Stoltenberg, tatbikatın, müttefiklerin "birbirini koruma kararlılığını" gösterdiğini belirterek, "Tüm bunları, NATO topraklarının her karışını korumaya hazır olduğumuza dair Moskova yönetiminde oluşacak herhangi bir yanlış hesaplama veya yanlış anlamayı ortadan kaldırmak için yapıyoruz. Gerekli hazırlığa ve güce sahip olduğumuzdan emin olmak için yapıyoruz. Bunu yaptığımız sürece NATO'ya karşı herhangi saldırı olmayacaktır" dedi.Cummings ise sözleşme ile siparişi verilen top mermilerinin beklenen teslim süresinin 24 ila 36 ay olacağı bilgisini paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20240123/almanya-savunma-bakani-pistorius-ulkesini-rusya-ile-savasa-hazirlanmaya-cagirdi-1079934244.html

ukrayna

rusya

doğu avrupa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, ukrayna, rusya, sınır, doğu avrupa, abd, abd hegemonyası, jens stoltenberg