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Rusya'dan dev NATO tatbikatına ilk yanıt geldi
Rusya'dan dev NATO tatbikatına ilk yanıt geldi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO'nun Steadfast Defender 2024 tatbikatı gibi büyük çaplı tatbikatların askeri çatışma riskini artırdığını... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
nato
rusya
askeri tatbikat
ortak askeri tatbikat
ukrayna
ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı
aleksandr gruşko
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Steadfast Defender 2024 tatbikatıyla Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük güç gösterisine hazırlanan NATO’nun bu tatbikatına 90 bin askerin katılacağı bilinirken, tatbikatın denk bir rekabete karşı simüle edilmiş bir çatışma senaryosunda gerçekleştirileceği planı, ABD liderliğindeki ittifakın Rusya’ya karşı gövde gösterisi çabasında olduğunu kanıtlıyor.Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, 90 bin askerin katılacağı bu ölçekteki her etkinliğin askeri çatışma riskini önemli ölçüde arttırmakla birlikte bölgesel güvenliği daha da istikrarsızlaştırdığını vurgulayarak, açıklamasının devamında, “Ancak bugün Avrupa güvenlik çıkarları NATO'yu yönetenleri pek ilgilendirmiyor, onlar için asıl önemli olan dünyada Batı hegemonyasının korunması için zaten kaybedilmiş olan mücadelede Amerikan etkisinin bu aracını ayakta tutmaktır” ifadelerini kullandı.Soğuk Savaş planlarına nihai dönüşGruşko, Rusya’nın, Soğuk Savaş’tan bu yana NATO tarafından ilan edilen en büyük askeri hamlelerden biri olan Steadfast Defender 2024 tatbikatı gibi provokatif gösterilerden korkmayacağına da dikkat çekerken, Moskova'nın güvenlik ve savunma kabiliyetini sağlamak için tüm kaynaklara sahip olduğunu ekledi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, NATO tatbikatlarının ölçeğinin, ittifakın Rusya ile yüzleşmeyi amaçlayan ‘Soğuk Savaş planlarına’ nihai geri dönüşüne işaret ettiğinin altını çizerek, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:Gruşko, aynı zamanda tatbikat hazırlıklarının Avrupa’da yapay olarak ısıtılan askeri psikoz durumunun arka planında yürütüldüğüne de dikkat çekerken, Avrupalıları Rusya ile olası bir savaşa hazırlanmaya çağırdığına vurgu yaptı.Gruşko, NATO'nun Steadfast Defender 2024 tatbikatı ile ilgili değerlendirmesinde, “Amaç açık: Rusya'yı şeytanlaştırarak sıradan insanları korkutmak, askeri harcamaların sınırsız artışı ve Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak amacıyla Kiev rejimini destekleme yönündeki tamamen başarısız politikayı haklı çıkarmak. Bununla birlikte ABD savunma sanayisinin karı adına, Avrupalıları silahlanma yarışına daha da güçlü bir şekilde katılmaya zorlamak” dedi.NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Christopher Cavoli, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında "Steadfast Defender 2024" olarak adlandırılan ve son yılların en büyük gövde gösterisi olarak nitelendirilen tatbikatın önümüzdeki hafta başlayacağını ve mayıs ayına kadar devam edeceğini duyurmuştu.Rusya, NATO'nun ülkenin batı sınırlarına yakın faaliyetlerinin eşi benzeri görülmemiş olduğunu ve bloğun çatışmayı hedeflediğini dile getirirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ittifakın daha da genişlemesinin Avrupa'ya daha fazla güvenlik sağlamayacağını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240119/nato-20-yil-icinde-rusya-ile-topyekun-bir-savas-baslayabilir-hazirlanmaliyiz-1079815520.html
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nato, rusya, askeri tatbikat, ortak askeri tatbikat, ukrayna, ukrayna krizi, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko
nato, rusya, askeri tatbikat, ortak askeri tatbikat, ukrayna, ukrayna krizi, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko

Rusya'dan dev NATO tatbikatına ilk yanıt geldi

09:45 21.01.2024 (güncellendi: 09:49 21.01.2024)
© Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2024
© Виталий Белоусов
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO'nun Steadfast Defender 2024 tatbikatı gibi büyük çaplı tatbikatların askeri çatışma riskini artırdığını belirtirken, öte yandan Rusya'nın bu tür provokatif güç gösterilerinden korkmayacağının da altını çizdi.
Steadfast Defender 2024 tatbikatıyla Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük güç gösterisine hazırlanan NATO’nun bu tatbikatına 90 bin askerin katılacağı bilinirken, tatbikatın denk bir rekabete karşı simüle edilmiş bir çatışma senaryosunda gerçekleştirileceği planı, ABD liderliğindeki ittifakın Rusya’ya karşı gövde gösterisi çabasında olduğunu kanıtlıyor.
Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, 90 bin askerin katılacağı bu ölçekteki her etkinliğin askeri çatışma riskini önemli ölçüde arttırmakla birlikte bölgesel güvenliği daha da istikrarsızlaştırdığını vurgulayarak, açıklamasının devamında, “Ancak bugün Avrupa güvenlik çıkarları NATO'yu yönetenleri pek ilgilendirmiyor, onlar için asıl önemli olan dünyada Batı hegemonyasının korunması için zaten kaybedilmiş olan mücadelede Amerikan etkisinin bu aracını ayakta tutmaktır” ifadelerini kullandı.

Soğuk Savaş planlarına nihai dönüş

Gruşko, Rusya’nın, Soğuk Savaş’tan bu yana NATO tarafından ilan edilen en büyük askeri hamlelerden biri olan Steadfast Defender 2024 tatbikatı gibi provokatif gösterilerden korkmayacağına da dikkat çekerken, Moskova'nın güvenlik ve savunma kabiliyetini sağlamak için tüm kaynaklara sahip olduğunu ekledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, NATO tatbikatlarının ölçeğinin, ittifakın Rusya ile yüzleşmeyi amaçlayan ‘Soğuk Savaş planlarına’ nihai geri dönüşüne işaret ettiğinin altını çizerek, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:
“Tatbikat çerçevesinde, tüm operasyonel ortamlarda ve temas bölgesindeki tüm alanlarda ‘karşılaştırılabilir bir düşmanla’ olası çatışma senaryoları üzerinde çalışmak üzere bir dizi manevra ve tatbikat gerçekleştirilecektir. Aslında tatbikatın planları ve senaryosu da tam olarak bunu (Soğuk Savaş’a dönüş) öngörüyor. "
Gruşko, aynı zamanda tatbikat hazırlıklarının Avrupa’da yapay olarak ısıtılan askeri psikoz durumunun arka planında yürütüldüğüne de dikkat çekerken, Avrupalıları Rusya ile olası bir savaşa hazırlanmaya çağırdığına vurgu yaptı.
Gruşko, NATO'nun Steadfast Defender 2024 tatbikatı ile ilgili değerlendirmesinde, “Amaç açık: Rusya'yı şeytanlaştırarak sıradan insanları korkutmak, askeri harcamaların sınırsız artışı ve Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak amacıyla Kiev rejimini destekleme yönündeki tamamen başarısız politikayı haklı çıkarmak. Bununla birlikte ABD savunma sanayisinin karı adına, Avrupalıları silahlanma yarışına daha da güçlü bir şekilde katılmaya zorlamak” dedi.
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Christopher Cavoli, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında "Steadfast Defender 2024" olarak adlandırılan ve son yılların en büyük gövde gösterisi olarak nitelendirilen tatbikatın önümüzdeki hafta başlayacağını ve mayıs ayına kadar devam edeceğini duyurmuştu.
Rusya, NATO'nun ülkenin batı sınırlarına yakın faaliyetlerinin eşi benzeri görülmemiş olduğunu ve bloğun çatışmayı hedeflediğini dile getirirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ittifakın daha da genişlemesinin Avrupa'ya daha fazla güvenlik sağlamayacağını vurguladı.
NATO’nun genişlemesi infografik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
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NATO: 20 yıl içinde Rusya ile 'topyekün bir savaş' başlayabilir, hazırlanmalıyız
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