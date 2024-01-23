https://sputniknews.com.tr/20240123/almanya-savunma-bakani-pistorius-ulkesini-rusya-ile-savasa-hazirlanmaya-cagirdi-1079934244.html
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ülkesini Rusya ile savaşa hazırlanmaya çağırdı
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ülkesini Rusya ile savaşa hazırlanmaya çağırdı
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ZDF televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Berlin'in Rusya ile askeri bir çatışma tehlikesinin farkına varması... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T09:27+0300
2024-01-23T09:27+0300
2024-01-23T09:27+0300
dünya
almanya
boris pistorius
rusya
almanya savunma bakanlığı
avrupa
savaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079934085_0:95:3067:1820_1920x0_80_0_0_a95e1eca443e61b546ff84e832bf3aa5.jpg
“Böyle bir olasılığı hesaba katmak zorundayız” diye konuşan Pistorius, konuşmasının devamında, “Bir şeyi hesaba kattığımızda, gelip gelmeyeceği ve ne zaman geleceği bilinmeyen tehlikeye karşı hazırlıklı olmak gerekir. Bu olasılığa karşı kendimizi silahlandırmamız gerekiyor. Şu anda NATO müttefiklerimizle birlikte yaptığımız da bu” ifadelerini kullandı.Alman Savunma Bakanı, aynı zamanda herhangi bir saldırıya hazırlanmaktan değil, ‘ne zaman gerçekleşeceği bilinmeyen’ bir tehdidi püskürtmeye hazırlanmaktan söz ettiğine de dikkat çektiği açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Pistorius, bununla birlikte Litvanya'da konuşlandırılması planlanan bir Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) birliğinin hazırlıklarını sürdürdüğünü de anımsatarak, demecini, “2027 yılında tam olarak savaşa hazır hale gelmesi gerekiyor” diye sonlandırdı.Zaharova'dan Alman ordusunun Baerbock tarafından yönetildiği imasıYakın zamanda Alman basınında Rusya'nın Almanya'ya yönelik ‘saldırı planı’ ile ilgili iddialarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Almanya'nın Rusya ile savaşa girme niyetinden bahseden Alman bulvar gazetesi Bild'in haberini ‘geçen yıla ait güçlü bir astrolojik tahmin’ olarak nitelerken, kişisel Telegram hesabında, “Bundeswehr'in analitik bölümünün Annalena Baerbock önderliğindeki Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetildiğini göz ardı etmiyorum” diye yazdı.Bild gazetesi, Almanya'nın NATO ile Rusya arasında bir savaşa hazırlandığını ve Alman Savunma Bakanlığı'nın senaryosuna göre bu savaşın 2025 yazında Ukrayna ordusunun yenilgisinden sonra başlayabileceğini aktarmıştı.Haberde, “Bundeswehr'in gizli bir belgesine göre, ‘X gününde’ NATO başkomutanı, Bundeswehr'in 30 bin askeri de dahil olmak üzere 300 bin askerin doğu kanadına nakledilmesini emredecek” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240115/peskov-rusyanin-almanyaya-saldiracagi-iddialarini-yanitladi-1079661474.html
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079934085_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_d556c644c84c2920864147ccb53c76b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, boris pistorius, rusya, almanya savunma bakanlığı, avrupa, savaş
almanya, boris pistorius, rusya, almanya savunma bakanlığı, avrupa, savaş
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ülkesini Rusya ile savaşa hazırlanmaya çağırdı
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ZDF televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Berlin'in Rusya ile askeri bir çatışma tehlikesinin farkına varması gerektiğini vurgularken, bu nedenle Almanya'nın silahlanması gerektiğini söyledi.
“Böyle bir olasılığı hesaba katmak zorundayız
” diye konuşan Pistorius
, konuşmasının devamında, “Bir şeyi hesaba kattığımızda, gelip gelmeyeceği ve ne zaman geleceği bilinmeyen tehlikeye karşı hazırlıklı olmak gerekir. Bu olasılığa karşı kendimizi silahlandırmamız gerekiyor. Şu anda NATO müttefiklerimizle birlikte yaptığımız da bu
” ifadelerini kullandı.
Alman Savunma Bakanı, aynı zamanda herhangi bir saldırıya hazırlanmaktan değil, ‘ne zaman gerçekleşeceği bilinmeyen’ bir tehdidi püskürtmeye hazırlanmaktan söz ettiğine de dikkat çektiği açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
Askeri uzmanlar Rusya'nın Batı ülkelerine askeri harekat başlatabilecek bir konuma gelmesinin birkaç yıl alacağını düşünüyor. Bu sadece bir tahmin, kimse kesin olarak bilmiyor. Bu süreyi, yani önümüzdeki 3 ila 5 yılı yoğun bir şekilde silahlanmak için kullanmalıyız.”
Pistorius, bununla birlikte Litvanya'da konuşlandırılması planlanan bir Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) birliğinin hazırlıklarını sürdürdüğünü de anımsatarak, demecini, “2027 yılında tam olarak savaşa hazır hale gelmesi gerekiyor” diye sonlandırdı.
Zaharova'dan Alman ordusunun Baerbock tarafından yönetildiği iması
Yakın zamanda Alman basınında Rusya'nın Almanya'ya yönelik ‘saldırı planı’ ile ilgili iddialarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Almanya'nın Rusya ile savaşa girme niyetinden bahseden Alman bulvar gazetesi Bild'in haberini ‘geçen yıla ait güçlü bir astrolojik tahmin’ olarak nitelerken, kişisel Telegram hesabında, “Bundeswehr'in analitik bölümünün Annalena Baerbock önderliğindeki Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetildiğini göz ardı etmiyorum” diye yazdı.
Bild gazetesi, Almanya'nın NATO ile Rusya arasında bir savaşa hazırlandığını ve Alman Savunma Bakanlığı'nın senaryosuna göre bu savaşın 2025 yazında Ukrayna ordusunun yenilgisinden sonra başlayabileceğini aktarmıştı.
Haberde, “Bundeswehr'in gizli bir belgesine göre, ‘X gününde’ NATO başkomutanı, Bundeswehr'in 30 bin askeri de dahil olmak üzere 300 bin askerin doğu kanadına nakledilmesini emredecek” denildi.