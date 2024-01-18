https://sputniknews.com.tr/20240118/nato-son-yillarin-en-buyuk-tatbikatina-gelecek-hafta-baslayacak-1079796431.html
NATO son yılların en büyük tatbikatına gelecek hafta başlayacak
NATO son yılların en büyük tatbikatına gelecek hafta başlayacak
NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024'ün gelecek hafta başlayacağı duyuruldu. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T18:46+0300
2024-01-18T18:46+0300
2024-01-18T18:46+0300
dünya
nato
tatbikat
soğuk savaş
kuzey amerika
atlantik
almanya
polonya
baltık ülkeleri
rusya
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NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, Brüksel'de dün başlayan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ardından basına açıklama yaptı.Orgeneral Cavoli, 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın mayıs sonuna kadar süreceğini belirterek, "İttifak, güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik ötesine hareket ettirerek Avrupa-Atlantik alanını takviye etme kabiliyetini gösterecek" dedi.NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatının Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması beklenirken Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesinin beklendiğini iddia edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240116/genel-sekreter-stoltenberg-nato-asyaya-ilerlemiyor-cin-batiya-yaklasiyor-1079714839.html
kuzey amerika
atlantik
almanya
polonya
baltık ülkeleri
rusya
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nato, tatbikat, soğuk savaş, kuzey amerika, atlantik, almanya, polonya, baltık ülkeleri, rusya
nato, tatbikat, soğuk savaş, kuzey amerika, atlantik, almanya, polonya, baltık ülkeleri, rusya
NATO son yılların en büyük tatbikatına gelecek hafta başlayacak
NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024'ün gelecek hafta başlayacağı duyuruldu.
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, Brüksel'de dün başlayan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ardından basına açıklama yaptı.
Orgeneral Cavoli, 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın mayıs sonuna kadar süreceğini belirterek, "İttifak, güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik ötesine hareket ettirerek Avrupa-Atlantik alanını takviye etme kabiliyetini gösterecek" dedi.
NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatının Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması beklenirken Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesinin beklendiğini iddia edildi.