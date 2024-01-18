https://sputniknews.com.tr/20240118/nato-son-yillarin-en-buyuk-tatbikatina-gelecek-hafta-baslayacak-1079796431.html

NATO son yılların en büyük tatbikatına gelecek hafta başlayacak

NATO son yılların en büyük tatbikatına gelecek hafta başlayacak

NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024'ün gelecek hafta başlayacağı duyuruldu. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T18:46+0300

2024-01-18T18:46+0300

2024-01-18T18:46+0300

dünya

nato

tatbikat

soğuk savaş

kuzey amerika

atlantik

almanya

polonya

baltık ülkeleri

rusya

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NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, Brüksel'de dün başlayan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ardından basına açıklama yaptı.Orgeneral Cavoli, 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın mayıs sonuna kadar süreceğini belirterek, "İttifak, güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik ötesine hareket ettirerek Avrupa-Atlantik alanını takviye etme kabiliyetini gösterecek" dedi.NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatının Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması beklenirken Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesinin beklendiğini iddia edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240116/genel-sekreter-stoltenberg-nato-asyaya-ilerlemiyor-cin-batiya-yaklasiyor-1079714839.html

kuzey amerika

atlantik

almanya

polonya

baltık ülkeleri

rusya

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nato, tatbikat, soğuk savaş, kuzey amerika, atlantik, almanya, polonya, baltık ülkeleri, rusya