https://sputniknews.com.tr/20240116/genel-sekreter-stoltenberg-nato-asyaya-ilerlemiyor-cin-batiya-yaklasiyor-1079714839.html
Genel Sekreter Stoltenberg: NATO Asya'ya ilerlemiyor, Çin Batı'ya yaklaşıyor
Genel Sekreter Stoltenberg: NATO Asya'ya ilerlemiyor, Çin Batı'ya yaklaşıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun bölgesek bir blok olduğunu ve öyle kalmaya devam edeceğini belirterek NATO'nun Asya'ya değil, Çin'in Batı'ya... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T17:03+0300
2024-01-16T17:03+0300
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Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın doğaso gereği bölgesel nitelikte olduğunu ve Batı'nın bloğun faaliyetlerini Asya'ya kaydırma girişimlerine rağmen böyle olmaya devam edeceğini yineledi.Davos'taki oturummoderatörünün Batı'nın Çin ve bir bütün olarak Asya karşısındaki tutumunu yorumlamasını istemesi üzerine verdiği yanıtta Stoltenberg şu sözleri kaydetti:Stoltenberg aynı zamanda 'Asya'ya ilerleyenin NATO olmadığını aksine Çin'in Afrika'ya, Kuzey Kutbu'na ve kritik altyapı üzerindeki kontrol noktalarına yaklaştığını' vurguladı. Genel Sekreter açıklamasında, tüm bunların NATO'nun güvenliği açısından sonuçları olacağını da zikretti.
https://sputniknews.com.tr/20240113/nato-ukraynada-toprak-kaybi-ile-sonuclanacak-uzun-sureli-catismalar-bekliyoruz-1079596212.html
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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, çin, afrika, batı, avrupa, asya
nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, çin, afrika, batı, avrupa, asya
Genel Sekreter Stoltenberg: NATO Asya'ya ilerlemiyor, Çin Batı'ya yaklaşıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun bölgesek bir blok olduğunu ve öyle kalmaya devam edeceğini belirterek NATO'nun Asya'ya değil, Çin'in Batı'ya yaklaştığını belirtti.
Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın doğaso gereği bölgesel nitelikte olduğunu ve Batı'nın bloğun faaliyetlerini Asya'ya kaydırma girişimlerine rağmen böyle olmaya devam edeceğini yineledi.
Davos'taki oturummoderatörünün Batı'nın Çin ve bir bütün olarak Asya karşısındaki tutumunu yorumlamasını istemesi üzerine verdiği yanıtta Stoltenberg şu sözleri kaydetti:
NATO, transatlantik bölgesinde küresel tehditlere karşı koyan bölgesel bir bloktur ve öyle kalacaktır. Güvenlik artık bölgesel bir mesele değil, küresel bir meseledir. Asya için önemli olan her şey Avrupa için de önemlidir ve bunun tersi de geçerlidir. Avrupa için önemli olan her şey Asya için de önemlidir.
Stoltenberg aynı zamanda 'Asya'ya ilerleyenin NATO olmadığını aksine Çin'in Afrika'ya, Kuzey Kutbu'na ve kritik altyapı üzerindeki kontrol noktalarına yaklaştığını' vurguladı. Genel Sekreter açıklamasında, tüm bunların NATO'nun güvenliği açısından sonuçları olacağını da zikretti.