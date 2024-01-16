Genel Sekreter Stoltenberg: NATO Asya'ya ilerlemiyor, Çin Batı'ya yaklaşıyor

NATO, transatlantik bölgesinde küresel tehditlere karşı koyan bölgesel bir bloktur ve öyle kalacaktır. Güvenlik artık bölgesel bir mesele değil, küresel bir meseledir. Asya için önemli olan her şey Avrupa için de önemlidir ve bunun tersi de geçerlidir. Avrupa için önemli olan her şey Asya için de önemlidir.