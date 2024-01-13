https://sputniknews.com.tr/20240113/nato-ukraynada-toprak-kaybi-ile-sonuclanacak-uzun-sureli-catismalar-bekliyoruz-1079596212.html

NATO: Ukrayna'da 'toprak kaybı' ile sonuçlanacak uzun süreli çatışmalar bekliyoruz

NATO: Ukrayna'da 'toprak kaybı' ile sonuçlanacak uzun süreli çatışmalar bekliyoruz

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın 2025 yılından önce sona ermeyeceğini belirterek 'toprak kaybı' ile sonuçlanacak... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T11:07+0300

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ukrayna krizi

nato

mircea geoana

romanya

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Romanya televizyon kanalına verdiği demeçte, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın uzun süre devam edeceğini ve 2025 yılında bile sona ermeyebileceğini söyledi.Geoana "Bu çatışmanın sona ermesi 2024'te olmayacak, belki 2025'te bile olmayacak. Öyle ya da böyle kesin bir zafer kazanacak askeri kabiliyeti hiçbir yerde göremiyoruz" dedi.Geoana, NATO'nun saldırılar ve karşı saldırıların yanı sıra 'toprak kaybı' ile sonuçlanacak uzun süreli bir çatışma beklediğini de söyledi. Ayrıca ittifakın Ukraynalıları desteklemeye devam edeceğini de kaydeden. NATO Genel Sekreter Yardımcısı ayrıca Rus ordusunun Romanya sınırına olası yaklaşımının önlenmesi çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240112/ingiltere-ukraynayi-10-yil-boyunca-desteklemeyi-taahhut-etti-1079587610.html

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