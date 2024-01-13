https://sputniknews.com.tr/20240113/nato-ukraynada-toprak-kaybi-ile-sonuclanacak-uzun-sureli-catismalar-bekliyoruz-1079596212.html
NATO: Ukrayna'da 'toprak kaybı' ile sonuçlanacak uzun süreli çatışmalar bekliyoruz
NATO: Ukrayna'da 'toprak kaybı' ile sonuçlanacak uzun süreli çatışmalar bekliyoruz
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın 2025 yılından önce sona ermeyeceğini belirterek 'toprak kaybı' ile sonuçlanacak... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T11:07+0300
2024-01-13T11:07+0300
2024-01-13T11:07+0300
ukrayna krizi
nato
mircea geoana
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ukrayna ordusu
rusya
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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Romanya televizyon kanalına verdiği demeçte, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın uzun süre devam edeceğini ve 2025 yılında bile sona ermeyebileceğini söyledi.Geoana "Bu çatışmanın sona ermesi 2024'te olmayacak, belki 2025'te bile olmayacak. Öyle ya da böyle kesin bir zafer kazanacak askeri kabiliyeti hiçbir yerde göremiyoruz" dedi.Geoana, NATO'nun saldırılar ve karşı saldırıların yanı sıra 'toprak kaybı' ile sonuçlanacak uzun süreli bir çatışma beklediğini de söyledi. Ayrıca ittifakın Ukraynalıları desteklemeye devam edeceğini de kaydeden. NATO Genel Sekreter Yardımcısı ayrıca Rus ordusunun Romanya sınırına olası yaklaşımının önlenmesi çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240112/ingiltere-ukraynayi-10-yil-boyunca-desteklemeyi-taahhut-etti-1079587610.html
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nato, mircea geoana, romanya, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya
nato, mircea geoana, romanya, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya
NATO: Ukrayna'da 'toprak kaybı' ile sonuçlanacak uzun süreli çatışmalar bekliyoruz
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın 2025 yılından önce sona ermeyeceğini belirterek 'toprak kaybı' ile sonuçlanacak uzun süreli bir çatışma beklediğini söyledi.
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Romanya televizyon kanalına verdiği demeçte, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın uzun süre devam edeceğini ve 2025 yılında bile sona ermeyebileceğini söyledi.
Geoana "Bu çatışmanın sona ermesi 2024'te olmayacak, belki 2025'te bile olmayacak. Öyle ya da böyle kesin bir zafer kazanacak askeri kabiliyeti hiçbir yerde göremiyoruz" dedi.
Geoana, NATO'nun saldırılar ve karşı saldırıların yanı sıra 'toprak kaybı' ile sonuçlanacak uzun süreli bir çatışma beklediğini de söyledi. Ayrıca ittifakın Ukraynalıları desteklemeye devam edeceğini de kaydeden. NATO Genel Sekreter Yardımcısı ayrıca Rus ordusunun Romanya sınırına olası yaklaşımının önlenmesi çağrısında bulundu.