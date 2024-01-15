https://sputniknews.com.tr/20240115/peskov-rusyanin-almanyaya-saldiracagi-iddialarini-yanitladi-1079661474.html
Peskov, Rusya’nın Almanya’ya saldıracağı iddialarını yanıtladı
Peskov, Rusya’nın Almanya’ya saldıracağı iddialarını yanıtladı
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Alman gazetesi Bild'in Rusya'nın Almanya'ya yönelik ‘saldırı planı’ ile ilgili iddialarına yorum yapmayı reddettiği... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T13:09+0300
2024-01-15T13:09+0300
2024-01-15T13:09+0300
ukrayna krizi
rusya
almanya
alman ordusu
alman ordusu (bundeswehr)
almanya savunma bakanlığı
annalena baerbock
almanya dışişleri bakanlığı
bild
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Alman gazetesi Bild'in Rusya'nın Almanya'ya yönelik ‘saldırı planı’ ile ilgili iddialarına yorum yapmayı reddettiği konuşmasında, bu gazetenin son zamanlarda hayali haber yayınlamaktan çekinmediğini hatırlattı.Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bild'in bu haberi hakkında yorum yapmayacağım, zaten son zamanlarda bu yayın kuruluşu çeşitli 'hayali’ iddialara meyilli” ifadelerini kullandı.Daha önce Alman gazetesi Bild, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) ‘gizli’ belgelerine dayanarak paylaştığı haberinde, Rusya'nın NATO'nun doğu kanadına nasıl saldırabileceğine dair bir plan hazırladığını iddia etmişti.Bild gazetesi, Almanya'nın NATO ile Rusya arasında bir savaşa hazırlandığını ve Alman Savunma Bakanlığı'nın senaryosuna göre bu savaşın 2025 yazında Ukrayna ordusunun yenilgisinden sonra başlayabileceğini yazdı.Haberde, “Bundeswehr'in gizli bir belgesine göre, ‘X gününde’ NATO başkomutanı, Bundeswehr'in 30 bin askeri de dahil olmak üzere 300 bin askerin doğu kanadına nakledilmesini emredecek” denildi.Yayına göre gerilimdeki zirve Şubat 2024 gibi erken bir tarihte Ukrayna ordusunun mevzilerine yönelik aktif bir Rus saldırısının başlamasıyla meydana gelecek.Haberde, bu gerilimin aynı yılın haziran ayında Ukrayna ordusunun geri çekilmesiyle sona ereceği açıklanırken, Rusya ve Batı'nın eylemlerinin ‘yüz binlerce NATO askerinin gönderilmesi ve 2025 yazında kaçınılmaz bir savaşın patlak vermesiyle sonuçlanacağı’ tezi ortaya atıldı.Bild, iddialarında, Alman ordusunun Belarus ile Kaliningrad bölgesi arasında bulunan ve Baltık Devletleri ile diğer Avrupa NATO ülkeleri arasındaki tek NATO kara köprüsü olan Suwałki şehri yakınlarındaki Litvanya ve Polonya arasında bulunan yaklaşık 100 km’lik Suwałki koridorunda Rus ordusuyla çatışmaya başlayacağını savundu.Zaharova'dan Alman ordusunun Baerbock tarafından yönetildiği imasıBild'in haberini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Almanya'nın Rusya ile savaşa girme niyetinden bahseden Alman bulvar gazetesi Bild'in haberini ‘geçen yıla ait güçlü bir astrolojik tahmin’ olarak nitelerken, kişisel Telegram hesabında, “Bundeswehr'in analitik bölümünün Annalena Baerbock önderliğindeki Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetildiğini göz ardı etmiyorum” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/alman-ordusu-rusya-ile-savas-senaryosu-hazirladi-savas-ne-zaman-cikacak-ve-neredeyogunlasacak-1079654414.html
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rusya, almanya, alman ordusu, alman ordusu (bundeswehr), almanya savunma bakanlığı, annalena baerbock, almanya dışişleri bakanlığı, bild, kremlin, dmitriy peskov
rusya, almanya, alman ordusu, alman ordusu (bundeswehr), almanya savunma bakanlığı, annalena baerbock, almanya dışişleri bakanlığı, bild, kremlin, dmitriy peskov
Peskov, Rusya’nın Almanya’ya saldıracağı iddialarını yanıtladı
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Alman gazetesi Bild'in Rusya'nın Almanya'ya yönelik ‘saldırı planı’ ile ilgili iddialarına yorum yapmayı reddettiği konuşmasında, bu gazetenin son zamanlarda sürekli hayali haber yayınlamaktan çekinmediğini hatırlattı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Alman gazetesi Bild'in Rusya'nın Almanya'ya yönelik ‘saldırı planı’ ile ilgili iddialarına yorum yapmayı reddettiği konuşmasında, bu gazetenin son zamanlarda hayali haber yayınlamaktan çekinmediğini hatırlattı.
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bild'in bu haberi hakkında yorum yapmayacağım, zaten son zamanlarda bu yayın kuruluşu çeşitli 'hayali’ iddialara meyilli” ifadelerini kullandı.
Daha önce Alman gazetesi Bild, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) ‘gizli’ belgelerine dayanarak paylaştığı haberinde, Rusya'nın NATO'nun doğu kanadına nasıl saldırabileceğine dair bir plan hazırladığını iddia etmişti.
Bild gazetesi, Almanya'nın NATO ile Rusya arasında bir savaşa hazırlandığını ve Alman Savunma Bakanlığı'nın senaryosuna göre bu savaşın 2025 yazında Ukrayna ordusunun yenilgisinden sonra başlayabileceğini yazdı.
Haberde, “Bundeswehr'in gizli bir belgesine göre, ‘X gününde’ NATO başkomutanı, Bundeswehr'in 30 bin askeri de dahil olmak üzere 300 bin askerin doğu kanadına nakledilmesini emredecek” denildi.
Yayına göre gerilimdeki zirve Şubat 2024 gibi erken bir tarihte Ukrayna ordusunun mevzilerine yönelik aktif bir Rus saldırısının başlamasıyla meydana gelecek.
Haberde, bu gerilimin aynı yılın haziran ayında Ukrayna ordusunun geri çekilmesiyle sona ereceği açıklanırken, Rusya ve Batı'nın eylemlerinin ‘yüz binlerce NATO askerinin gönderilmesi ve 2025 yazında kaçınılmaz bir savaşın patlak vermesiyle sonuçlanacağı’ tezi ortaya atıldı.
Bild, iddialarında, Alman ordusunun Belarus ile Kaliningrad bölgesi arasında bulunan ve Baltık Devletleri ile diğer Avrupa NATO ülkeleri arasındaki tek NATO kara köprüsü olan Suwałki şehri yakınlarındaki Litvanya ve Polonya arasında bulunan yaklaşık 100 km’lik Suwałki koridorunda Rus ordusuyla çatışmaya başlayacağını savundu.
Zaharova'dan Alman ordusunun Baerbock tarafından yönetildiği iması
Bild'in haberini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Almanya'nın Rusya ile savaşa girme niyetinden bahseden Alman bulvar gazetesi Bild'in haberini ‘geçen yıla ait güçlü bir astrolojik tahmin’ olarak nitelerken, kişisel Telegram hesabında, “Bundeswehr'in analitik bölümünün Annalena Baerbock önderliğindeki Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetildiğini göz ardı etmiyorum” diye yazdı.