https://sputniknews.com.tr/20240123/lavrov-abdnin-rusyanin-irana-ait-ihalari-ukraynada-kullandigi-yonundeki-suclamalari-yalan-1079963531.html

Lavrov: ABD'nin Rusya'nın İran'a ait İHA'ları Ukrayna'da kullandığı yönündeki suçlamaları yalan

Lavrov: ABD'nin Rusya'nın İran'a ait İHA'ları Ukrayna'da kullandığı yönündeki suçlamaları yalan

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'nın İran'a ait insansız hava araçlarını (İHA) Ukrayna'da kullandığı yönündeki suçlamalarının yalan olduğunu... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T20:45+0300

2024-01-23T20:45+0300

2024-01-23T20:45+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerikan CBS televizyonuna demecinde ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında Rusya'nın İran'a ait İHA'ları Ukrayna'da kullandığı yönündeki suçlamalarının yalan olduğunu söyledi.Lavrov, “İran İHA'larını Ukrayna'ya saldırmak için kullandığımız ve bunu ‘kanıtlayan’ parçaların bulunduğu iddiasıyla suçlanıyoruz. Bu bir yalandır” diye konuştu.‘Moskova, Kuzey Kore ile ilişkilerinde hiçbir uluslararası hukuk normunu ihlal etmiyor’Rus bakan, Kuzey Kore'nin teknoloji karşılığında Rusya ile silah paylaşıp paylaşmadığı sorusuna yanıt olarak ise, “Kuzey Kore ile ilişkilerimizde hiçbir uluslararası hukuk normunu ihlal etmiyoruz. Bu tür soruları soranların öncelikle bizim sorumuza cevap vermesi gerekiyor. Kanıtınız varsa sunun. Neyle suçlandığımıza dair hiçbir delil olmadığı kendimizi savunacak değiliz” ifadelerini kullandı.‘Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı ne Trump'la ne de ABD'de başka herhangi bir kişiyle görüştü’Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce yeniden ABD Başkanı olması halinde Ukrayna’daki çatışmayı 24 saat içinde sonlandıracağı yönündeki açıklaması hatırlatılan Lavrov, Rusya’nın bu konuyu ne Trump’la, ne de ABD’de başka herhangi bir kişiyle görüştüğünü söyledi.Lavrov, “Ne Donald Trump ile, ne de ABD’deki başka herhangi biriyle böyle bir şeyi tartışmadık. Mevcut yönetim diyalogla ilgilenmediği için Amerikalılarla hiçbir şeyi tartışma imkanımız olmadı. Onlar bazen tutuklular, takaslar, Moskova ve Washington'daki büyükelçiliklerin ve bizim New York'taki BM Daimi Temsilciliği’mizin işleyişi hakkında konuşmaya hazır. Ancak siyasi konularda değil” diye konuştu.‘Ortadoğu’da durumu normalleştirmek için çatışmalara son verilmeli’Çatışmaların sonlandırılmasının ve mevcut ABD yönetiminin BM'deki ateşkes kararlarını veto etmekten vazgeçmesinin Ortadoğu'daki durumun normalleşmesine yardımcı olacağını söyleyen Lavrov, şöyle konuştu:Rus diplomat ayrıca mevcut yönetimin ‘Filistin devletinin kurulmasını geciktirmemesi’ ve ‘süreci tekelleştirmeye’ çalışmadan, uluslararası sürecin diğer katılımcılarının çabalarına katılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240122/lavrov-batinin-kieve-yardiminin-ukrayna-krizine-bariscil-cozum-arayisini-engelledigi-ortada-1079919344.html

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