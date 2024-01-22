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https://sputniknews.com.tr/20240122/lavrov-batinin-kieve-yardiminin-ukrayna-krizine-bariscil-cozum-arayisini-engelledigi-ortada-1079919344.html
Lavrov: Batı'nın Kiev'e yardımının Ukrayna krizine barışçıl çözüm arayışını engellediği ortada
Lavrov: Batı'nın Kiev'e yardımının Ukrayna krizine barışçıl çözüm arayışını engellediği ortada
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da barışçıl çözüm bulma arayışının öncelikle Kiev'in Batı'dan aldığı destek nedeniyle karmaşık hale geldiğini ve... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T18:38+0300
2024-01-22T19:43+0300
sergey lavrov
dünya
ukrayna krizi
bmgk
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Ukrayna konulu toplantısında konuşuyor.“Bugün tarafsız uzmanların büyük bir çoğunluğu için Ukrayna krizini barışçıl bir şekilde çözmenin yollarını aramayı engelleyen temel faktörün, Batı'nın Kiev rejimine verdiği desteğin devam etmesi olduğu kesinlikle ortada” diyen Lavrov, Kiev’in can çekişmesine ve Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak için kendisine dikte edilen görevi yerine getirmedeki başarısızlığına rağmen Batı’nın Kiev rejimine verdiği desteğin devam ettiğini vurguladı.‘Kiev kasten sivil hedeflere saldırıyor’Kiev’in tamamen sivil hedeflere kasten saldırdığını dile getiren Lavrov, “Ölüm tüccarları, misket bombaları ve zayıflatılmış uranyum mermileri de dahil olmak üzere silahlarının, 30 Aralık'ta Belgorod'un yerleşim bölgelerine ve dün Donetsk’teki pazar ve mağazalarına yapılan saldırıda olduğu gibi acımasızca ve kasıtlı olarak tamamen sivil hedeflerin vurmasından hiç utanmıyorlar” dedi ve şöyle devam etti:'Kiev Batı'nın silahlarının bir kısmını karaborsada satıyor, Batı'nın bunu bilmemesi imkansız’Rus diplomat, “Kiev'deki sorumlular, çatışmadan mümkün mertebe fazla kar elde etme çabasıyla Batı’nın sağladığı silahların bir kısmını ‘karaborsada’ satıyor” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ukrayna bugün savaşı durdurarak yüz binlerce vatandaşının hayatını kurtaracak’Lavrov, Ukrayna'nın savaşmaya son vermesi durumunda yüz binlerce vatandaşının Batı'nın jeopolitik çıkarları ve sözde ‘demokratik değerleri’ uğruna ölmek zorunda kalmayacağına dikkat çekerek, Ukrayna halkının Rusya ile çatışmada herhangi bir çıkarlarının daha önce de, şimdi de olmadığını, ancak sadece ‘Anglo-Saksonların, onların uşaklarının ve Batı ile bağlantılı ve savaşın bitiminden sonraki gün yerinden süpürüleceğinden korkan suçlu, çürümüş Kiev seçkinlerinin çıkarlarının’ olduğunu vurguladı.'’Zelenskiy’in barış formülü’ hiçbir yere varmayan bir yoldur, Batı bir an önce bunu anlasa iyi olur'Rus bakan, “BM Sekreterliği'nin kesinlikle gerçeküstü olan sözde Kopenhag formatına katılarak itibarını riske atması üzücü. Tüm bu formüller hiçbir yere varmayan yoldur ve Washington, Londra, Paris ve Brüksel’dekilerin bunun bir an önce farkına varması hem Ukrayna hem de Batı için çok iyi olacak. Hala vakit varken buna kulak verilmesini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.‘Rusya Ukrayna ile ilgili müzakerelere hazır, Kiev liderliğini iktidarda tutma konusunda değil’Rusya’nın Kiev yönetimini iktidarda tutma konusunda değil, Ukrayna ile ilgili müzakerelere hazır olduğunun altını çizen Lavrov, “Bizim müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğimizi ve her zaman müzakerelere hazır olduğumuzu hatırlatırım. Kiev rejiminin liderlerinin nasıl iktidarda tutulabileceği ve fantezilerinin nasıl yerine getirileceği konusunda değil, bu ülkenin on yıl boyunca yıkıcı bir şekilde yağmalanmasının ve halkına yönelik şiddetin sonuçlarının üstesinden gelinmesi ile ilgili müzakerelere” diye konuştu.
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sergey lavrov, ukrayna krizi, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
sergey lavrov, ukrayna krizi, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

Lavrov: Batı'nın Kiev'e yardımının Ukrayna krizine barışçıl çözüm arayışını engellediği ortada

18:38 22.01.2024 (güncellendi: 19:43 22.01.2024)
© Sputnik / Рамиль СитдиковSergey Lavrov Sputnik Röportajı
Sergey Lavrov Sputnik Röportajı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da barışçıl çözüm bulma arayışının öncelikle Kiev'in Batı'dan aldığı destek nedeniyle karmaşık hale geldiğini ve bu durumun birçok objektif gözlemci için açık olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Ukrayna konulu toplantısında konuşuyor.
“Bugün tarafsız uzmanların büyük bir çoğunluğu için Ukrayna krizini barışçıl bir şekilde çözmenin yollarını aramayı engelleyen temel faktörün, Batı'nın Kiev rejimine verdiği desteğin devam etmesi olduğu kesinlikle ortada” diyen Lavrov, Kiev’in can çekişmesine ve Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak için kendisine dikte edilen görevi yerine getirmedeki başarısızlığına rağmen Batı’nın Kiev rejimine verdiği desteğin devam ettiğini vurguladı.

‘Kiev kasten sivil hedeflere saldırıyor’

Kiev’in tamamen sivil hedeflere kasten saldırdığını dile getiren Lavrov, “Ölüm tüccarları, misket bombaları ve zayıflatılmış uranyum mermileri de dahil olmak üzere silahlarının, 30 Aralık'ta Belgorod'un yerleşim bölgelerine ve dün Donetsk’teki pazar ve mağazalarına yapılan saldırıda olduğu gibi acımasızca ve kasıtlı olarak tamamen sivil hedeflerin vurmasından hiç utanmıyorlar” dedi ve şöyle devam etti:
“Onlarca ölü sivilin kanı, (Vladimir) Zelenskiy rejimini silahlandıran ve aynı zamanda resmi olarak Kiev yetkililerinin saldırılar için hedefleri seçme hakkına sahip olduğunu beyan edenlerin vicdanındadır.”

'Kiev Batı'nın silahlarının bir kısmını karaborsada satıyor, Batı'nın bunu bilmemesi imkansız’

Rus diplomat, “Kiev'deki sorumlular, çatışmadan mümkün mertebe fazla kar elde etme çabasıyla Batı’nın sağladığı silahların bir kısmını ‘karaborsada’ satıyor” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bunun Batılı iş insanlarının bilgisi ve katılımı olmadan gerçekleştiğini hayal etmek zor.”

'Ukrayna bugün savaşı durdurarak yüz binlerce vatandaşının hayatını kurtaracak’

Lavrov, Ukrayna'nın savaşmaya son vermesi durumunda yüz binlerce vatandaşının Batı'nın jeopolitik çıkarları ve sözde ‘demokratik değerleri’ uğruna ölmek zorunda kalmayacağına dikkat çekerek, Ukrayna halkının Rusya ile çatışmada herhangi bir çıkarlarının daha önce de, şimdi de olmadığını, ancak sadece ‘Anglo-Saksonların, onların uşaklarının ve Batı ile bağlantılı ve savaşın bitiminden sonraki gün yerinden süpürüleceğinden korkan suçlu, çürümüş Kiev seçkinlerinin çıkarlarının’ olduğunu vurguladı.

'’Zelenskiy’in barış formülü’ hiçbir yere varmayan bir yoldur, Batı bir an önce bunu anlasa iyi olur'

Rus bakan, “BM Sekreterliği'nin kesinlikle gerçeküstü olan sözde Kopenhag formatına katılarak itibarını riske atması üzücü. Tüm bu formüller hiçbir yere varmayan yoldur ve Washington, Londra, Paris ve Brüksel’dekilerin bunun bir an önce farkına varması hem Ukrayna hem de Batı için çok iyi olacak. Hala vakit varken buna kulak verilmesini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

‘Rusya Ukrayna ile ilgili müzakerelere hazır, Kiev liderliğini iktidarda tutma konusunda değil’

Rusya’nın Kiev yönetimini iktidarda tutma konusunda değil, Ukrayna ile ilgili müzakerelere hazır olduğunun altını çizen Lavrov, “Bizim müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğimizi ve her zaman müzakerelere hazır olduğumuzu hatırlatırım. Kiev rejiminin liderlerinin nasıl iktidarda tutulabileceği ve fantezilerinin nasıl yerine getirileceği konusunda değil, bu ülkenin on yıl boyunca yıkıcı bir şekilde yağmalanmasının ve halkına yönelik şiddetin sonuçlarının üstesinden gelinmesi ile ilgili müzakerelere” diye konuştu.
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