https://sputniknews.com.tr/20240122/lavrov-batinin-kieve-yardiminin-ukrayna-krizine-bariscil-cozum-arayisini-engelledigi-ortada-1079919344.html

Lavrov: Batı'nın Kiev'e yardımının Ukrayna krizine barışçıl çözüm arayışını engellediği ortada

Lavrov: Batı'nın Kiev'e yardımının Ukrayna krizine barışçıl çözüm arayışını engellediği ortada

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da barışçıl çözüm bulma arayışının öncelikle Kiev'in Batı'dan aldığı destek nedeniyle karmaşık hale geldiğini ve... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T18:38+0300

2024-01-22T18:38+0300

2024-01-22T19:43+0300

sergey lavrov

dünya

ukrayna krizi

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079134309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b14505fbddecef10404476535697aeba.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Ukrayna konulu toplantısında konuşuyor.“Bugün tarafsız uzmanların büyük bir çoğunluğu için Ukrayna krizini barışçıl bir şekilde çözmenin yollarını aramayı engelleyen temel faktörün, Batı'nın Kiev rejimine verdiği desteğin devam etmesi olduğu kesinlikle ortada” diyen Lavrov, Kiev’in can çekişmesine ve Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak için kendisine dikte edilen görevi yerine getirmedeki başarısızlığına rağmen Batı’nın Kiev rejimine verdiği desteğin devam ettiğini vurguladı.‘Kiev kasten sivil hedeflere saldırıyor’Kiev’in tamamen sivil hedeflere kasten saldırdığını dile getiren Lavrov, “Ölüm tüccarları, misket bombaları ve zayıflatılmış uranyum mermileri de dahil olmak üzere silahlarının, 30 Aralık'ta Belgorod'un yerleşim bölgelerine ve dün Donetsk’teki pazar ve mağazalarına yapılan saldırıda olduğu gibi acımasızca ve kasıtlı olarak tamamen sivil hedeflerin vurmasından hiç utanmıyorlar” dedi ve şöyle devam etti:'Kiev Batı'nın silahlarının bir kısmını karaborsada satıyor, Batı'nın bunu bilmemesi imkansız’Rus diplomat, “Kiev'deki sorumlular, çatışmadan mümkün mertebe fazla kar elde etme çabasıyla Batı’nın sağladığı silahların bir kısmını ‘karaborsada’ satıyor” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ukrayna bugün savaşı durdurarak yüz binlerce vatandaşının hayatını kurtaracak’Lavrov, Ukrayna'nın savaşmaya son vermesi durumunda yüz binlerce vatandaşının Batı'nın jeopolitik çıkarları ve sözde ‘demokratik değerleri’ uğruna ölmek zorunda kalmayacağına dikkat çekerek, Ukrayna halkının Rusya ile çatışmada herhangi bir çıkarlarının daha önce de, şimdi de olmadığını, ancak sadece ‘Anglo-Saksonların, onların uşaklarının ve Batı ile bağlantılı ve savaşın bitiminden sonraki gün yerinden süpürüleceğinden korkan suçlu, çürümüş Kiev seçkinlerinin çıkarlarının’ olduğunu vurguladı.'’Zelenskiy’in barış formülü’ hiçbir yere varmayan bir yoldur, Batı bir an önce bunu anlasa iyi olur'Rus bakan, “BM Sekreterliği'nin kesinlikle gerçeküstü olan sözde Kopenhag formatına katılarak itibarını riske atması üzücü. Tüm bu formüller hiçbir yere varmayan yoldur ve Washington, Londra, Paris ve Brüksel’dekilerin bunun bir an önce farkına varması hem Ukrayna hem de Batı için çok iyi olacak. Hala vakit varken buna kulak verilmesini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.‘Rusya Ukrayna ile ilgili müzakerelere hazır, Kiev liderliğini iktidarda tutma konusunda değil’Rusya’nın Kiev yönetimini iktidarda tutma konusunda değil, Ukrayna ile ilgili müzakerelere hazır olduğunun altını çizen Lavrov, “Bizim müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğimizi ve her zaman müzakerelere hazır olduğumuzu hatırlatırım. Kiev rejiminin liderlerinin nasıl iktidarda tutulabileceği ve fantezilerinin nasıl yerine getirileceği konusunda değil, bu ülkenin on yıl boyunca yıkıcı bir şekilde yağmalanmasının ve halkına yönelik şiddetin sonuçlarının üstesinden gelinmesi ile ilgili müzakerelere” diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, ukrayna krizi, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)