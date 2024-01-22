https://sputniknews.com.tr/20240122/ukraynali-bakan-kulebadan-abye-tehdit-hizli-uyelik-ve-50-milyar-euro-bekliyoruz-1079916235.html
Ukraynalı Bakan Kuleba'dan AB'ye tehdit: Hızlı üyelik ve 50 milyar Euro bekliyoruz
Ukraynalı Bakan Kuleba'dan AB'ye tehdit: Hızlı üyelik ve 50 milyar Euro bekliyoruz
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, 2024 yılının ilk altı ayında AB üyeliğine yönelik diyalog başlatılması gerektiğini belirterek, "AB üyeliği konusunda... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T17:21+0300
2024-01-22T17:21+0300
2024-01-22T17:22+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
avrupa
avrupa birliği
rusya
kiev
moskova
brüksel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079916050_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4442d25058f54132cc59845cf5156260.jpg
Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına çevrim içi katılan Kuleba, burada yaptığı konuşmasında, "AB üyeliği konusunda hızlı ve somut adımlar bekliyoruz. 2024 yılının ilk altı ayında üyeliğe yönelik diyalog başlatılmalı" ifadelerini kullandı.Rusya'ya karşı Ukrayna'ya desteğin aktif bir şekilde sürmesi gerektiğini belirten Kuleba, en geç 1 Şubat 2024 tarihine kadar AB’den 50 milyar Euro’luk yardım paketiyle ilgili karar beklediklerini ifade etti.Kuleba, özellikle hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, “NASAMS, IRIS-T, SAMP-T ve Patriot. Bunlar, bugün Ukrayna'da binlerce hayat kurtaran silahlar. Daha fazlası lazım. 300 kilometre ve üzeri füzelere de ihtiyaç duyuyoruz. AB ve Ukrayna savunma şirketleri ortak yelpaze altında birleşmeli" diye konuştu.Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında çift kullanımlı malların satışını engelleme çağrısında bulunan Kuleba, "AB ülkeleri dünyanın en güçlü mali istihbaratına sahip. Bu yüzden silah üretiminde kullanabilecek her türlü ürün çeşitlerini belirleyerek engellemeniz şart" ifadelerini kullandı.Savaş nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşasına yönlendirilmesi gerektiğini savunan Kuleba, şu değerlendirmeler bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20240122/ab-ukrayna-yardimlarinda-macaristan-vetosunu-asmanin-yolunu-buldu-1079897578.html
ukrayna
avrupa birliği
rusya
kiev
moskova
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079916050_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea83e163b4dec6d0911087c160e269ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, avrupa, avrupa birliği, rusya, kiev, moskova, brüksel
ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, avrupa, avrupa birliği, rusya, kiev, moskova, brüksel
Ukraynalı Bakan Kuleba'dan AB'ye tehdit: Hızlı üyelik ve 50 milyar Euro bekliyoruz
17:21 22.01.2024 (güncellendi: 17:22 22.01.2024)
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, 2024 yılının ilk altı ayında AB üyeliğine yönelik diyalog başlatılması gerektiğini belirterek, "AB üyeliği konusunda hızlı ve somut adımlar bekliyoruz" derken, bekledikleri bir diğer konunun 50 milyar Euro'luk yardım olduğunu söyledi.
Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına çevrim içi katılan Kuleba, burada yaptığı konuşmasında, "AB üyeliği konusunda hızlı ve somut adımlar bekliyoruz. 2024 yılının ilk altı ayında üyeliğe yönelik diyalog başlatılmalı" ifadelerini kullandı.
Rusya'ya karşı Ukrayna'ya desteğin aktif bir şekilde sürmesi gerektiğini belirten Kuleba, en geç 1 Şubat 2024 tarihine kadar AB’den 50 milyar Euro’luk yardım paketiyle ilgili karar beklediklerini ifade etti.
Kuleba, özellikle hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, “NASAMS, IRIS-T, SAMP-T ve Patriot. Bunlar, bugün Ukrayna'da binlerce hayat kurtaran silahlar. Daha fazlası lazım. 300 kilometre ve üzeri füzelere de ihtiyaç duyuyoruz. AB ve Ukrayna savunma şirketleri ortak yelpaze altında birleşmeli" diye konuştu.
Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında çift kullanımlı malların satışını engelleme çağrısında bulunan Kuleba, "AB ülkeleri dünyanın en güçlü mali istihbaratına sahip. Bu yüzden silah üretiminde kullanabilecek her türlü ürün çeşitlerini belirleyerek engellemeniz şart" ifadelerini kullandı.
Savaş nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının
Ukrayna'nın yeniden inşasına yönlendirilmesi gerektiğini savunan Kuleba, şu değerlendirmeler bulundu:
"AB ile G-7 Grubu işbirliği yaparak konuyu net çözüme bağlayabilir ve bağlamalı. Uluslararası yasalar bizlere gerekli hukuki altyapı sunuyor. BM düzeyinde alınan kararlarda Rusya 'saldırgan devlet' olarak nitelendi. Böylece Moskova başlattığı savaş nedeniyle yol açtığı zararı karşılamalı. Bundan daha adil karar olamaz."