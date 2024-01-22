https://sputniknews.com.tr/20240122/ukraynali-bakan-kulebadan-abye-tehdit-hizli-uyelik-ve-50-milyar-euro-bekliyoruz-1079916235.html

Ukraynalı Bakan Kuleba'dan AB'ye tehdit: Hızlı üyelik ve 50 milyar Euro bekliyoruz

Ukraynalı Bakan Kuleba'dan AB'ye tehdit: Hızlı üyelik ve 50 milyar Euro bekliyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, 2024 yılının ilk altı ayında AB üyeliğine yönelik diyalog başlatılması gerektiğini belirterek, "AB üyeliği konusunda... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T17:21+0300

2024-01-22T17:21+0300

2024-01-22T17:22+0300

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Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına çevrim içi katılan Kuleba, burada yaptığı konuşmasında, "AB üyeliği konusunda hızlı ve somut adımlar bekliyoruz. 2024 yılının ilk altı ayında üyeliğe yönelik diyalog başlatılmalı" ifadelerini kullandı.Rusya'ya karşı Ukrayna'ya desteğin aktif bir şekilde sürmesi gerektiğini belirten Kuleba, en geç 1 Şubat 2024 tarihine kadar AB’den 50 milyar Euro’luk yardım paketiyle ilgili karar beklediklerini ifade etti.Kuleba, özellikle hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, “NASAMS, IRIS-T, SAMP-T ve Patriot. Bunlar, bugün Ukrayna'da binlerce hayat kurtaran silahlar. Daha fazlası lazım. 300 kilometre ve üzeri füzelere de ihtiyaç duyuyoruz. AB ve Ukrayna savunma şirketleri ortak yelpaze altında birleşmeli" diye konuştu.Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında çift kullanımlı malların satışını engelleme çağrısında bulunan Kuleba, "AB ülkeleri dünyanın en güçlü mali istihbaratına sahip. Bu yüzden silah üretiminde kullanabilecek her türlü ürün çeşitlerini belirleyerek engellemeniz şart" ifadelerini kullandı.Savaş nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşasına yönlendirilmesi gerektiğini savunan Kuleba, şu değerlendirmeler bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20240122/ab-ukrayna-yardimlarinda-macaristan-vetosunu-asmanin-yolunu-buldu-1079897578.html

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