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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240111/abdnin-rus-varliklarina-el-koyma-planina-kremlinden-yanit-avrupa-yasa-disi-eylemlere-surukleniyor-1079543751.html
ABD'nin Rus varlıklarına el koyma planına Kremlin'den yanıt: Avrupa yasa dışı eylemlere sürükleniyor
ABD'nin Rus varlıklarına el koyma planına Kremlin'den yanıt: Avrupa yasa dışı eylemlere sürükleniyor
Beyaz Saray yönetiminin yaklaşık 300 milyar euroluk dondurulmuş Rus varlıklarına el koyulmasına izin verecek yasayı desteklediğine dair haberleri değerlendiren... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T15:53+0300
2024-01-11T15:53+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
kremlin
dmitriy peskov
moskova
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beyaz saray
avrupa
avrupa birliği
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne kasım ayında gönderilen bir nota dayandırılan Bloomberg haberinde Başkan Joe Biden yönetiminin Rus varlıklarına el koyulmasını mümkün kılacak yasa tasarısına sıcak baktığı belirtilmişti.Sputnik'e verdiği demeçte Biden yönetiminin planına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD, Avrupalılar üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Burada çok çelişkili bir durum var, zira varlıklarımızın esas bölümü ABD'de değil Avrupa'da. ABD yönetimi, esasında Avrupalıları yasa dışı eylemlere ve Amerikalıların yolunu takip etmeleri halinde Avrupalıların kaçınılmaz olarak karşılaşacağı kayıplara, para cezalarına ve yasal sonuçlara sürüklemek istiyor" dedi.ABD'nin planının son derece provokatif olduğunu ve Rus varlıklarına karşı hukuk dışı eylemlerde bulunulmasının mümkün olduğu anlamına geldiğini belirten Peskov, bunun derin sonuçlara yol açmamasının mümkün olmadığını, bu hususu daha önce defaatle dile getirdiklerini söyledi.Kremlin Sözcüsü, Beyaz Saray'ın bu yönde atacağı olası bir adımın ABD'nin uluslararası finans alanındaki otoritesini zedeleyeceğini ve uluslararası yatırımcıların ABD'ye güvenini yitirmesine yol açacağını da vurguladı.Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar euro tutarındaki altın ve döviz rezervinin dondurulduğu tahmin ediliyor. Rus iş insanlarının ise 19 milyar euroluk mal varlıklarına el koyulduğu belirtiliyor.Biden yönetiminin yaklaşık 300 milyar euro tutarındaki Rus varlıklarına el koyulmasına izin veren yasayı desteklerken G7 ülkelerinden de bu konuda destek beklediği ifade ediliyor.Washington'un aksine Brüksel'de bu konuya temkinli yaklaşılırken Avrupa Komisyonu'nun Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna çatışması sonrası Moskova'ya iade edilmesi gerekeceği görüşünde olduğu Batı basınında sıkça yazılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231228/bati-basini-avrupa-rus-varliklarina-el-koyma-fikrinin-yasalligindan-suphe-ediyor-1079137552.html
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rusya, abd, kremlin, dmitriy peskov, moskova, washington, beyaz saray, avrupa, avrupa birliği, rusya merkez bankası

ABD'nin Rus varlıklarına el koyma planına Kremlin'den yanıt: Avrupa yasa dışı eylemlere sürükleniyor

15:53 11.01.2024
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOVKremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOV
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Beyaz Saray yönetiminin yaklaşık 300 milyar euroluk dondurulmuş Rus varlıklarına el koyulmasına izin verecek yasayı desteklediğine dair haberleri değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Avrupa ülkelerini hukuk dışı eylemlere sürüklemek istediğini söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne kasım ayında gönderilen bir nota dayandırılan Bloomberg haberinde Başkan Joe Biden yönetiminin Rus varlıklarına el koyulmasını mümkün kılacak yasa tasarısına sıcak baktığı belirtilmişti.
Sputnik'e verdiği demeçte Biden yönetiminin planına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD, Avrupalılar üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Burada çok çelişkili bir durum var, zira varlıklarımızın esas bölümü ABD'de değil Avrupa'da. ABD yönetimi, esasında Avrupalıları yasa dışı eylemlere ve Amerikalıların yolunu takip etmeleri halinde Avrupalıların kaçınılmaz olarak karşılaşacağı kayıplara, para cezalarına ve yasal sonuçlara sürüklemek istiyor" dedi.
ABD'nin planının son derece provokatif olduğunu ve Rus varlıklarına karşı hukuk dışı eylemlerde bulunulmasının mümkün olduğu anlamına geldiğini belirten Peskov, bunun derin sonuçlara yol açmamasının mümkün olmadığını, bu hususu daha önce defaatle dile getirdiklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü, Beyaz Saray'ın bu yönde atacağı olası bir adımın ABD'nin uluslararası finans alanındaki otoritesini zedeleyeceğini ve uluslararası yatırımcıların ABD'ye güvenini yitirmesine yol açacağını da vurguladı.
Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar euro tutarındaki altın ve döviz rezervinin dondurulduğu tahmin ediliyor.
Rus iş insanlarının ise 19 milyar euroluk mal varlıklarına el koyulduğu belirtiliyor.
Biden yönetiminin yaklaşık 300 milyar euro tutarındaki Rus varlıklarına el koyulmasına izin veren yasayı desteklerken G7 ülkelerinden de bu konuda destek beklediği ifade ediliyor.
Washington'un aksine Brüksel'de bu konuya temkinli yaklaşılırken Avrupa Komisyonu'nun Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna çatışması sonrası Moskova'ya iade edilmesi gerekeceği görüşünde olduğu Batı basınında sıkça yazılıyor.
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
DÜNYA
Batı basını: Avrupa, Rus varlıklarına el koyma fikrinin yasallığından şüphe ediyor
28 Aralık 2023, 15:16
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