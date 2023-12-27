https://sputniknews.com.tr/20231227/bati-medyasi-abdnin-rus-varliklara-el-koymasi-yasadisi-ve-akilsizca-1078997429.html

Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca

Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca

Bloomberg, ABD’nin Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarına el koyma isteğinin yasadışı ve akılsızca olduğunu, çünkü diğer ülkelere varlıklarını... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

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Andreas Kluth imzalı yazıda, “Böyle bir karar, jeopolitik soru işaretleri yaratacak. Oysa uygulamada, ABD ile ilişkileri gerilimli olan Çin ve diğer ülkelere, merkez bankalarının varlıklarına el konulacağı yönünde sinyal gönderilmiş olacak. Örneğin, Çin Tayvan’a saldırırsa. Bu yüzden bu tür ülkeler, varlıklarını dolar veya euro değil, diğer para birimler cinsinden tarafsız bankacılık merkezlerinde tutmak için çabaları artıracak. Bu, uzun vadede ABD’nin gücünü zayıflatabilir” ifadesine yer verildi.Uzman, ABD’nin Rus varlıklarına el koymasının Küresel Güney ülkelerini ABD’nin ikiyüzlü olduğuna ikna edeceğini ve onları ABD’den daha da uzaklaştıracağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231226/alman-ekonomisi-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-yuzunden-ucuncu-ekonomi-statusunu-kaybedebilir-1078990515.html

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