https://sputniknews.com.tr/20231227/bati-medyasi-abdnin-rus-varliklara-el-koymasi-yasadisi-ve-akilsizca-1078997429.html
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
Bloomberg, ABD’nin Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarına el koyma isteğinin yasadışı ve akılsızca olduğunu, çünkü diğer ülkelere varlıklarını... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T00:09+0300
2023-12-27T00:09+0300
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Andreas Kluth imzalı yazıda, “Böyle bir karar, jeopolitik soru işaretleri yaratacak. Oysa uygulamada, ABD ile ilişkileri gerilimli olan Çin ve diğer ülkelere, merkez bankalarının varlıklarına el konulacağı yönünde sinyal gönderilmiş olacak. Örneğin, Çin Tayvan’a saldırırsa. Bu yüzden bu tür ülkeler, varlıklarını dolar veya euro değil, diğer para birimler cinsinden tarafsız bankacılık merkezlerinde tutmak için çabaları artıracak. Bu, uzun vadede ABD’nin gücünü zayıflatabilir” ifadesine yer verildi.Uzman, ABD’nin Rus varlıklarına el koymasının Küresel Güney ülkelerini ABD’nin ikiyüzlü olduğuna ikna edeceğini ve onları ABD’den daha da uzaklaştıracağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231226/alman-ekonomisi-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-yuzunden-ucuncu-ekonomi-statusunu-kaybedebilir-1078990515.html
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batı, batı, batı medyası, bloomberg, bloomberg ht, abd, abd, rusya merkez bankası
batı, batı, batı medyası, bloomberg, bloomberg ht, abd, abd, rusya merkez bankası
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
Bloomberg, ABD’nin Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarına el koyma isteğinin yasadışı ve akılsızca olduğunu, çünkü diğer ülkelere varlıklarını tarafsız bankacılık merkezlerinde ve dolar dışındaki diğer para birimlerde tutmanın daha iyi olduğunu göstereceğini belirtti.
Andreas Kluth imzalı yazıda, “Böyle bir karar, jeopolitik soru işaretleri yaratacak. Oysa uygulamada, ABD ile ilişkileri gerilimli olan Çin ve diğer ülkelere, merkez bankalarının varlıklarına el konulacağı yönünde sinyal gönderilmiş olacak. Örneğin, Çin Tayvan’a saldırırsa. Bu yüzden bu tür ülkeler, varlıklarını dolar veya euro değil, diğer para birimler cinsinden tarafsız bankacılık merkezlerinde tutmak için çabaları artıracak. Bu, uzun vadede ABD’nin gücünü zayıflatabilir” ifadesine yer verildi.
Uzman, ABD’nin Rus varlıklarına el koymasının Küresel Güney ülkelerini ABD’nin ikiyüzlü olduğuna ikna edeceğini ve onları ABD’den daha da uzaklaştıracağını kaydetti.