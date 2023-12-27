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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231227/bati-medyasi-abdnin-rus-varliklara-el-koymasi-yasadisi-ve-akilsizca-1078997429.html
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
Bloomberg, ABD’nin Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarına el koyma isteğinin yasadışı ve akılsızca olduğunu, çünkü diğer ülkelere varlıklarını... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
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Andreas Kluth imzalı yazıda, “Böyle bir karar, jeopolitik soru işaretleri yaratacak. Oysa uygulamada, ABD ile ilişkileri gerilimli olan Çin ve diğer ülkelere, merkez bankalarının varlıklarına el konulacağı yönünde sinyal gönderilmiş olacak. Örneğin, Çin Tayvan’a saldırırsa. Bu yüzden bu tür ülkeler, varlıklarını dolar veya euro değil, diğer para birimler cinsinden tarafsız bankacılık merkezlerinde tutmak için çabaları artıracak. Bu, uzun vadede ABD’nin gücünü zayıflatabilir” ifadesine yer verildi.Uzman, ABD’nin Rus varlıklarına el koymasının Küresel Güney ülkelerini ABD’nin ikiyüzlü olduğuna ikna edeceğini ve onları ABD’den daha da uzaklaştıracağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231226/alman-ekonomisi-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-yuzunden-ucuncu-ekonomi-statusunu-kaybedebilir-1078990515.html
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Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca

00:09 27.12.2023
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Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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Bloomberg, ABD’nin Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarına el koyma isteğinin yasadışı ve akılsızca olduğunu, çünkü diğer ülkelere varlıklarını tarafsız bankacılık merkezlerinde ve dolar dışındaki diğer para birimlerde tutmanın daha iyi olduğunu göstereceğini belirtti.
Andreas Kluth imzalı yazıda, “Böyle bir karar, jeopolitik soru işaretleri yaratacak. Oysa uygulamada, ABD ile ilişkileri gerilimli olan Çin ve diğer ülkelere, merkez bankalarının varlıklarına el konulacağı yönünde sinyal gönderilmiş olacak. Örneğin, Çin Tayvan’a saldırırsa. Bu yüzden bu tür ülkeler, varlıklarını dolar veya euro değil, diğer para birimler cinsinden tarafsız bankacılık merkezlerinde tutmak için çabaları artıracak. Bu, uzun vadede ABD’nin gücünü zayıflatabilir” ifadesine yer verildi.
Uzman, ABD’nin Rus varlıklarına el koymasının Küresel Güney ülkelerini ABD’nin ikiyüzlü olduğuna ikna edeceğini ve onları ABD’den daha da uzaklaştıracağını kaydetti.
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‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’
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