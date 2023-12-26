https://sputniknews.com.tr/20231226/alman-ekonomisi-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-yuzunden-ucuncu-ekonomi-statusunu-kaybedebilir-1078990515.html

‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’

‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’

İngiltere merkezli Ekonomik ve İşletme Araştırmaları Merkezi (Centre for Economics and Business Research, CEBR) Almanya’nın, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T18:30+0300

2023-12-26T18:30+0300

2023-12-26T18:30+0300

dünya

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çin

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İngiliz Times gazetesi, “İngiliz ve Alman ekonomileri arasındaki fark, Almanya’nın imalat sektörünün Rus enerjisine bağımlı olması nedeniyle Alman ekonomisinin yavaşlaması sonucu daralacak” diye yazdı.İngiltere ve Almanya ekonomileri arasındaki farkın 2033-2038 döneminde biraz azalacağı kaydedilirken 2026’da Almanya’nın, dünyanın en büyük üçüncü ekonomi statüsünü Japonya’ya, 2027’de de bir basamak daha gerileyerek Hindistan’ın ardından beşinci olacağı tahmin edildi.CEBR’in tahminine göre, 10 trilyon dolar sermayeye sahip Hindistan, 2035’te dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacak. Bunun sonucunda dünya jeopolitiği değişime uğrayacak, çünkü iki süper güce üçüncüsü eklenecek.Ekonomistler, Çin ekonomisinin emlak piyasasındaki krize rağmen büyümeye devam ettiğine işaret ediyor. Lakin en erken 2037’de ABD ekonomisini geride bırakarak dünyanın en büyük ekonomisi haline gelebilir.

https://sputniknews.com.tr/20231226/gazze-seridinde-baris-icin-3-sartini-aciklayan-netanyahudan-almanya-ve-japonya-vurgusu-1078943800.html

almanya

ingiltere

japonya

hindistan

çin

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almanya, ingiltere, the times, japonya, hindistan, çin, rus petrolü