https://sputniknews.com.tr/20231228/bati-basini-avrupa-rus-varliklarina-el-koyma-fikrinin-yasalligindan-suphe-ediyor-1079137552.html

Batı basını: Avrupa, Rus varlıklarına el koyma fikrinin yasallığından şüphe ediyor

Batı basını: Avrupa, Rus varlıklarına el koyma fikrinin yasallığından şüphe ediyor

Financial Times (FT) gazetesi, Avrupa’da ABD'nin Rus varlıklarına el koyma fikrinin yasallığından şüphe edildiğini bildirdi. 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T15:16+0300

2023-12-28T15:16+0300

2023-12-28T15:16+0300

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Financial Times gazetesinin kendi kaynaklara atıfta bulunarak yayınladığı makaleye göre Almanya, Fransa, İtalya ve AB, ABD'nin Rusya’nın 300 milyar dolar değerinde dondurulmuş varlıklarına el koyma fikrine ilişkin şüphelerini dile getirirken, ancak öncelikle bu adımın yasallığını dikkatli bir şekilde değerlendirmenin gerekli olduğu vurgulandı.Makaleye göre ABD, G7 ülkelerinin çalışma gruplarına Rusya’nın dondurulmuş varlıklarına el koymanın yollarını araştırmalarını önerdi ve İngiltere, Japonya ve Kanada'nın desteğiyle şubat ayının sonlarına doğru yapılması planlanan G7 toplantısı için Rus varlıklarına el konulması konusunda seçeneklerin hazırlanmasını istedi.Yazıya göre, Washington'un önerdiği üç çalışma grubunun el koyma işlemi ile ilgili hukuki konuları, bu tür politikaları uygulama metodolojisini, riskin azaltılmasını ve bu desteğin Ukrayna'ya en iyi şekilde nasıl yönlendirileceğine ilişkin seçenekleri ele alması gerekecek.Kaynakların aktardığı üzere bu konu, aralık ayında G7 ülkelerinin maliye bakanları ve yardımcıları tarafından tartışıldı.“Almanya, Fransa, İtalya ve AB bazı şüphelerini dile getirerek, karar vermeden önce Moskova'nın varlıklarına el konulmasının yasallığının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti” vurgusunu yapan gazete, bazı Avrupalı bakanların çalışma sırasında yüksek düzeyde gizliliğin korunması gerekliliğinin üzerine vurgu yaptığını ifade etti.AB, İngiltere ve Fransa'nın bu şekilde elde edilecek olan paraya kolayca erişilemeyeceğini, ayrıca bu paranın Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi ile ilgili ihtiyaçları karşılamak için yetersiz kalacağını vurguladıkları belirtilen yazıda, ayrıca ülkelerin, Rus varlıklarına el konulması sürecinin 2024 yılında Kiev'e mali destek sağlanmasına zarar vermemesi gerektiğinin altını çizdikleri kaydedildi.Financial Times, şu ana kadar Rus varlıklarına el konulmasıyla ilgili herhangi bir karar alınmadığını, ancak bu konunun Avrupa başkentlerinde hararetle tartışılmaya devam ettiğini ifade ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231226/washingtonun-rus-varliklarini-calmak-icin-suc-cetesi-kurdugu-iddiasi-1078945767.html

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