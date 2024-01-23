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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240123/harkov-listesinde-yer-alan-fransiz-parali-asker-ukraynadan-fotograflar-yayinladi-1079960371.html
‘Harkov listesinde’ yer alan Fransız paralı asker Ukrayna'dan fotoğraflar yayınladı
‘Harkov listesinde’ yer alan Fransız paralı asker Ukrayna'dan fotoğraflar yayınladı
Rusya'nın Fransız paralı askerlerinin bulunduğu yere düzenlediği saldırı sırasında Harkov'da bulunan militanlar listesinde adı geçen Fransız Alexis Drion’un... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T18:58+0300
2024-01-23T18:58+0300
harkov
ukrayna krizi
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Drion’un Facebook hesabından yayınladığı fotoğraflar, Harkov'da bulunan militanlar listesinde adı geçen Fransız paralı askerin gerçekten de elinde silahla Ukrayna'da olduğunu ortaya koydu.SOS Donbass örgütünden Fransız gönüllülerin Sputnik’e sunduğu listede 13 Haziran 1986 doğum tarihli Alexis Drion da yer alıyor. Bu isimle açılmış olan hesapta görülen son mesajlar, 13 Haziran 2023’te 17 kişi tarafından kendisine gönderilen kutlama mesajları.2011’de açılmış olan hesapta 64 takipçi bulunuyor, ancak hesaba yapılan eklemeler oldukça düzensiz. Yazılı paylaşımlar olmayıp genelde fotoğraflar görülüyor.Ukrayna’daEn yeni paylaşımların muhtemelen Ukrayna'da yapıldığı düşünülüyor. Geçen yıl 1 Mayıs'ta yayınlanan ilk fotoğrafta yerde yatan ama yüzü görünmeyen askeri üniformalı bir adam, yanında bir Kalaşnikof piyade tüfeği, üzerinde Fransız bayrağı dikilmiş ve üzerine mavi ve sarı kurdele bağlı bir askeri sırt çantası ve diğer ekipmanlar görülüyor.Drion'un sayfasında ayrıca, kendisinin tam askeri donanım ve silahlarla çekilmiş birkaç benzer fotoğrafı daha var. Aynı zamanda Fransız paralı askerinin üniformasında sadece Ukrayna bayrağı değil, aynı zamanda ‘Ukrayna Aşırı Milliyetçileri Örgütü’nün siyah-kırmızı bayrağının da bulunduğu bir arma görülüyor.1 Haziran tarihli diğer bir fotoğrafta ise Drion elinde piyade tüfeği ile, diğer 4 kişiyle birlikte karakteristik pikselli kamuflaj ile boyanmış iki pikabın fonunda yer alıyor, ancak Fransız askerin dışında fotoğrafta her şey bulanık.Ve son olarak 3 Haziran'da Drion'un Facebook'ta profil fotoğrafı olarak paylaşılan, aynı pikabın önünde piyade tüfeği ile diz çökmüş olarak bir fotoğraf yayınlandı, sayfanın kapağında ise 4 maskeli askerin fotoğrafı yer aldı. Askerlerin bazılarının formasında aynı armalar yer alıyor, ancak hiç biri Drion'a benzemiyor.Drion’un bulunduğu yere dair paylaşımları sosyal ağlardan kaldırıldıFransız paralı asker Alexis Drion'un sosyal ağlarda hayatta olduğuna ve memleketinde bulunduğuna dair yaptığı paylaşımlar, yayınlandıktan bir gün sonra sayfasından kaldırıldı.SOS Donbass örgütünden Fransız gönüllülerin Sputnik’e sunduğu listede yer alan, aralarında Drion’un da bulunduğu 13 kişi verilen bilgiye göre Rus ordusunun saldırısı sırasında Harkov’daydı, ancak bu kişilerin arasında kimlerin ölüp kimlerin hayatta olduğu bilinmiyor.Bir gün önce Drion’un hesabında, kendisinin iyi olduğuna dair bir paylaşım yapılmıştı. Fransız ayrıca kendi memleketinde olduğunu da ekleyerek, ölüm haberlerini ide ‘Rus dezenformasyonu’ olarak nitelendirmişti. Drion aynı zamanda Sputnik’in Fransızca yayınlanan sitesinin ekran görüntüsünü de ekleyerek, ölümünden bahsetmeyen ancak saldırı sırasında Harkov'da olduğunu belirten bir makale eklemiş, ancak herhangi bir fotoğraf paylaşmamıştı.Söz konusu paylaşımlar Moskova saati ile 13.00 itibarı ile (TSİ ile aynı) Fransız’ın sayfasından kaldırıldı.Harkov’da çoğu Fransız 60’tan fazla paralı asker öldürülmüştüRusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkov şehrinde yüksek hassasiyetli silah kullanarak çoğu Fransız 60’tan fazla paralı askeri öldürdüğünü, 20’den fazla kişinin de yaralandığını bildirmişti.Fransa Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde Fransız paralı askerlerinin varlığına dair birçok kanıt olmasına rağmen, Ukrayna birimlerinde kendi yurttaşlarının varlığını reddetmeye çalışmış, Harkov'da etkisiz hale getirilen Fransız askerlerine ilişkin bilgileri ‘Rusların büyük manipülasyonu’ diye nitelendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240119/fransiz-savas-muhabiri-acikladi-listelerimde-yer-alan-145-parali-askerden-37si-tam-bir-neo-nazi-1079827807.html
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‘Harkov listesinde’ yer alan Fransız paralı asker Ukrayna'dan fotoğraflar yayınladı

18:58 23.01.2024
© AFP 2023 / JAAP ARRIENSFransız askeri
Fransız askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AFP 2023 / JAAP ARRIENS
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Rusya'nın Fransız paralı askerlerinin bulunduğu yere düzenlediği saldırı sırasında Harkov'da bulunan militanlar listesinde adı geçen Fransız Alexis Drion’un gerçekten de elinde silahla Ukrayna'da olduğu ortaya çıktı.
Drion’un Facebook hesabından yayınladığı fotoğraflar, Harkov'da bulunan militanlar listesinde adı geçen Fransız paralı askerin gerçekten de elinde silahla Ukrayna'da olduğunu ortaya koydu.
SOS Donbass örgütünden Fransız gönüllülerin Sputnik’e sunduğu listede 13 Haziran 1986 doğum tarihli Alexis Drion da yer alıyor. Bu isimle açılmış olan hesapta görülen son mesajlar, 13 Haziran 2023’te 17 kişi tarafından kendisine gönderilen kutlama mesajları.
2011’de açılmış olan hesapta 64 takipçi bulunuyor, ancak hesaba yapılan eklemeler oldukça düzensiz. Yazılı paylaşımlar olmayıp genelde fotoğraflar görülüyor.

Ukrayna’da

En yeni paylaşımların muhtemelen Ukrayna'da yapıldığı düşünülüyor. Geçen yıl 1 Mayıs'ta yayınlanan ilk fotoğrafta yerde yatan ama yüzü görünmeyen askeri üniformalı bir adam, yanında bir Kalaşnikof piyade tüfeği, üzerinde Fransız bayrağı dikilmiş ve üzerine mavi ve sarı kurdele bağlı bir askeri sırt çantası ve diğer ekipmanlar görülüyor.
Drion'un sayfasında ayrıca, kendisinin tam askeri donanım ve silahlarla çekilmiş birkaç benzer fotoğrafı daha var. Aynı zamanda Fransız paralı askerinin üniformasında sadece Ukrayna bayrağı değil, aynı zamanda ‘Ukrayna Aşırı Milliyetçileri Örgütü’nün siyah-kırmızı bayrağının da bulunduğu bir arma görülüyor.
1 Haziran tarihli diğer bir fotoğrafta ise Drion elinde piyade tüfeği ile, diğer 4 kişiyle birlikte karakteristik pikselli kamuflaj ile boyanmış iki pikabın fonunda yer alıyor, ancak Fransız askerin dışında fotoğrafta her şey bulanık.
Ve son olarak 3 Haziran'da Drion'un Facebook'ta profil fotoğrafı olarak paylaşılan, aynı pikabın önünde piyade tüfeği ile diz çökmüş olarak bir fotoğraf yayınlandı, sayfanın kapağında ise 4 maskeli askerin fotoğrafı yer aldı. Askerlerin bazılarının formasında aynı armalar yer alıyor, ancak hiç biri Drion'a benzemiyor.

Drion’un bulunduğu yere dair paylaşımları sosyal ağlardan kaldırıldı

Fransız paralı asker Alexis Drion'un sosyal ağlarda hayatta olduğuna ve memleketinde bulunduğuna dair yaptığı paylaşımlar, yayınlandıktan bir gün sonra sayfasından kaldırıldı.
SOS Donbass örgütünden Fransız gönüllülerin Sputnik’e sunduğu listede yer alan, aralarında Drion’un da bulunduğu 13 kişi verilen bilgiye göre Rus ordusunun saldırısı sırasında Harkov’daydı, ancak bu kişilerin arasında kimlerin ölüp kimlerin hayatta olduğu bilinmiyor.
Bir gün önce Drion’un hesabında, kendisinin iyi olduğuna dair bir paylaşım yapılmıştı. Fransız ayrıca kendi memleketinde olduğunu da ekleyerek, ölüm haberlerini ide ‘Rus dezenformasyonu’ olarak nitelendirmişti. Drion aynı zamanda Sputnik’in Fransızca yayınlanan sitesinin ekran görüntüsünü de ekleyerek, ölümünden bahsetmeyen ancak saldırı sırasında Harkov'da olduğunu belirten bir makale eklemiş, ancak herhangi bir fotoğraf paylaşmamıştı.
Söz konusu paylaşımlar Moskova saati ile 13.00 itibarı ile (TSİ ile aynı) Fransız’ın sayfasından kaldırıldı.

Harkov’da çoğu Fransız 60’tan fazla paralı asker öldürülmüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkov şehrinde yüksek hassasiyetli silah kullanarak çoğu Fransız 60’tan fazla paralı askeri öldürdüğünü, 20’den fazla kişinin de yaralandığını bildirmişti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde Fransız paralı askerlerinin varlığına dair birçok kanıt olmasına rağmen, Ukrayna birimlerinde kendi yurttaşlarının varlığını reddetmeye çalışmış, Harkov'da etkisiz hale getirilen Fransız askerlerine ilişkin bilgileri ‘Rusların büyük manipülasyonu’ diye nitelendirmişti.
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