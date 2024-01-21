https://sputniknews.com.tr/20240121/lavrov-filistin-ve-ukrayna-konulu-bmgk-toplantilari-icin-abdye-gidiyor-1079880004.html

Lavrov, Filistin ve Ukrayna konulu BMGK toplantıları için ABD'ye gidiyor

Lavrov, Filistin ve Ukrayna konulu BMGK toplantıları için ABD'ye gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılacak Filistin ve Ukrayna konulu toplantılara katılmak üzere 22-24 Ocak tarihlerinde... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T16:59+0300

2024-01-21T16:59+0300

2024-01-21T16:59+0300

dünya

rusya

birleşmiş milletler (bm)

new york

sergey lavrov

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077938959_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c2c7caba368012b235a404a029b679c0.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıklamasına göre Lavrov, Filistin meselesi de dahil Ortadoğu'daki durumunun ele alınacağı açık toplantılara ve Rusya'nın inisiyatifiyle yapılacak Ukrayna krizine ilişkin oturuma katılacak.Ukrayna'nın Donetsk'teki pazar yerine saldırısı gündeme getirilecekZaharova, Lavrov'un katılacağı oturumlarda Ukrayna ordusunun Donetsk kentindeki pazar yerine düzenlediği ve en az 25 sivilin ölümüne neden olduğu saldırının da mutlaka gündeme getirileceğini söyledi.Lavrov, "Donetsk'teki sivil hedeflere yönelik, insanlık dışı, barışçıl insanları öldürmeyi amaçlayan saldırılar ve Batılı, sözde medeni ülkelerin sivillere karşı Kiev rejimi lehine çalışan paralı askerlerle çatışmalarda yer alması, tüm bunlar Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da katılacağı BMGK toplantısının konusu olacak" dedi.Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy de, Ukrayna'nın saldırısının BMGK toplantısının ana maddelerinden biri olacağından şüphe duymadığını belirtti.BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşecekBM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in New York'u ziyaret edecek Lavrov'la görüşmeyi planladığını söyledi.Dujarric, Guterres'in Lavrov'un ele almayı konularda istişarelere hazır olduğunu belirtti.Ortadoğu'da çözüm için kolektif çalışma vurgusu yapılacak22-24 Ocak tarihlerinde ABD'nin New York kentinde bulunacak olan Lavrov, hafta içi düzenlediği yıllık basın toplantısında ABD'de planlanan temasları hakkında açıklama yapmıştı.Lavrov, Ortadoğu meselesinde ABD'nin alışkın olmadığı ‘kolektif çalışmaya’ odaklanıp bu yola güvenmek gerektiğinin altını çizerek bölgede çözüme içerisinde ancak bölgesel aktörlerin yer aldığı doğrudan diyalog yoluyla ulaşılabileceğini belirtmişti.Lavrov, "Yakın zamanda gerçekleşecek BMGK toplantısında, Filistin konusunda kolektif çözümün yeniden başlatılması için önerilerimizi açıklayacağız" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240118/lavrovdan-buyuk-basin-toplantisi-rusyanin-2023teki-diplomatik-calismalarini-degerlendirecek-1079772822.html

rusya

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, birleşmiş milletler (bm), new york, sergey lavrov, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı