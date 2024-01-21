https://sputniknews.com.tr/20240121/lavrov-filistin-ve-ukrayna-konulu-bmgk-toplantilari-icin-abdye-gidiyor-1079880004.html
Lavrov, Filistin ve Ukrayna konulu BMGK toplantıları için ABD'ye gidiyor
Lavrov, Filistin ve Ukrayna konulu BMGK toplantıları için ABD'ye gidiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılacak Filistin ve Ukrayna konulu toplantılara katılmak üzere 22-24 Ocak tarihlerinde... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T16:59+0300
2024-01-21T16:59+0300
2024-01-21T16:59+0300
dünya
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new york
sergey lavrov
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıklamasına göre Lavrov, Filistin meselesi de dahil Ortadoğu'daki durumunun ele alınacağı açık toplantılara ve Rusya'nın inisiyatifiyle yapılacak Ukrayna krizine ilişkin oturuma katılacak.Ukrayna'nın Donetsk'teki pazar yerine saldırısı gündeme getirilecekZaharova, Lavrov'un katılacağı oturumlarda Ukrayna ordusunun Donetsk kentindeki pazar yerine düzenlediği ve en az 25 sivilin ölümüne neden olduğu saldırının da mutlaka gündeme getirileceğini söyledi.Lavrov, "Donetsk'teki sivil hedeflere yönelik, insanlık dışı, barışçıl insanları öldürmeyi amaçlayan saldırılar ve Batılı, sözde medeni ülkelerin sivillere karşı Kiev rejimi lehine çalışan paralı askerlerle çatışmalarda yer alması, tüm bunlar Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da katılacağı BMGK toplantısının konusu olacak" dedi.Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy de, Ukrayna'nın saldırısının BMGK toplantısının ana maddelerinden biri olacağından şüphe duymadığını belirtti.BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşecekBM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in New York'u ziyaret edecek Lavrov'la görüşmeyi planladığını söyledi.Dujarric, Guterres'in Lavrov'un ele almayı konularda istişarelere hazır olduğunu belirtti.Ortadoğu'da çözüm için kolektif çalışma vurgusu yapılacak22-24 Ocak tarihlerinde ABD'nin New York kentinde bulunacak olan Lavrov, hafta içi düzenlediği yıllık basın toplantısında ABD'de planlanan temasları hakkında açıklama yapmıştı.Lavrov, Ortadoğu meselesinde ABD'nin alışkın olmadığı ‘kolektif çalışmaya’ odaklanıp bu yola güvenmek gerektiğinin altını çizerek bölgede çözüme içerisinde ancak bölgesel aktörlerin yer aldığı doğrudan diyalog yoluyla ulaşılabileceğini belirtmişti.Lavrov, "Yakın zamanda gerçekleşecek BMGK toplantısında, Filistin konusunda kolektif çözümün yeniden başlatılması için önerilerimizi açıklayacağız" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240118/lavrovdan-buyuk-basin-toplantisi-rusyanin-2023teki-diplomatik-calismalarini-degerlendirecek-1079772822.html
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rusya, birleşmiş milletler (bm), new york, sergey lavrov, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, birleşmiş milletler (bm), new york, sergey lavrov, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
Lavrov, Filistin ve Ukrayna konulu BMGK toplantıları için ABD'ye gidiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılacak Filistin ve Ukrayna konulu toplantılara katılmak üzere 22-24 Ocak tarihlerinde New York'u ziyaret edecek.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıklamasına göre Lavrov, Filistin meselesi de dahil Ortadoğu'daki durumunun ele alınacağı açık toplantılara ve Rusya'nın inisiyatifiyle yapılacak Ukrayna krizine ilişkin oturuma katılacak.
Ukrayna'nın Donetsk'teki pazar yerine saldırısı gündeme getirilecek
Zaharova, Lavrov'un katılacağı oturumlarda Ukrayna ordusunun Donetsk kentindeki pazar yerine düzenlediği
ve en az 25 sivilin ölümüne neden olduğu saldırının da mutlaka gündeme getirileceğini söyledi.
Lavrov, "Donetsk'teki sivil hedeflere yönelik, insanlık dışı, barışçıl insanları öldürmeyi amaçlayan saldırılar ve Batılı, sözde medeni ülkelerin sivillere karşı Kiev rejimi lehine çalışan paralı askerlerle çatışmalarda yer alması, tüm bunlar Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da katılacağı BMGK toplantısının konusu olacak" dedi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy de, Ukrayna'nın saldırısının BMGK toplantısının ana maddelerinden biri olacağından şüphe duymadığını belirtti.
BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşecek
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in New York'u ziyaret edecek Lavrov'la görüşmeyi planladığını söyledi.
Dujarric, Guterres'in Lavrov'un ele almayı konularda istişarelere hazır olduğunu belirtti.
Ortadoğu'da çözüm için kolektif çalışma vurgusu yapılacak
22-24 Ocak tarihlerinde ABD'nin New York kentinde bulunacak olan Lavrov, hafta içi düzenlediği yıllık basın toplantısında ABD'de planlanan temasları hakkında açıklama yapmıştı.
Lavrov, Ortadoğu meselesinde ABD'nin alışkın olmadığı ‘kolektif çalışmaya’ odaklanıp bu yola güvenmek gerektiğinin altını çizerek bölgede çözüme içerisinde ancak bölgesel aktörlerin yer aldığı doğrudan diyalog yoluyla ulaşılabileceğini belirtmişti.
Lavrov, "Yakın zamanda gerçekleşecek BMGK toplantısında, Filistin konusunda kolektif çözümün yeniden başlatılması için önerilerimizi açıklayacağız" demişti.