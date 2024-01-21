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https://sputniknews.com.tr/20240121/kuzey-kore-en-yakin-dostumuz-putin-1079872964.html
Kuzey Kore: En yakın dostumuz Putin
Kuzey Kore: En yakın dostumuz Putin
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Pyongyang yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kuzey Kore halkının en yakın dostu olarak gördüğünü... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T14:27+0300
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dünya
kuzey kore dışişleri bakanlığı
kuzey kore
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
kremlin
pyongyang
vladimir putin
kuzey kore lideri kim jong un
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Kuzey Kore'nin resmi yayın organı KCNA, ülkenin Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'nin Moskova ziyareti sonrası yayınladığı haberde, Rusya lideri Putin'in Kuzey Kore halkının en yakın dostu olarak görüldüğünü vurguladı.Putin'in Bakan Choe'nin Pyongyang'a daveti için bir kez daha derin şükranlarını sunduğunu aktaran KCNA, Rus liderin mümkün olan en kısa sürede ziyareti gerçekleştirmeye hazır olduğunu söylediğini kaydetti.Haberde, "Kuzey Kore hükümeti, Devlet Başkanı Putin'in ülkemize yapacağı ziyaretten sıcak bir memnuniyet duyacak ve Kore halkının en yakın dostunu tüm samimiyetiyle karşılamaya hazır" ifadelerine yer verildi.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, eylül ayında Rusya'ya 4 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 13 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le Vostoçnıy Uzay Üssü'nde kapsamlı bir görüşme yapmıştı. Görüşme sırasında Kim, Putin'i ülkesine davet etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı vesilesiyle ekim ayı ortasında Pyongyang'a 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve Kuzey Kore lideri Kim'le de bir görüşme yapmıştı.Moskova'ya iade-i ziyarette bulunan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe, mevkidaşı Lavrov'la görüşmesinin ardından Devlet Başkanı Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda kabul edilmişti.Putin, Kuzey Kore'ye son ziyaretini 2000 yılında gerçekleştirmiş ve dönemin lideri, mevcut lider Kim'in babası Kim Jong-il'le görüşmüştü. Liderler, iki ülkeden birine yönelik saldırı tehlikesi oluşması durumunda birbirleriyle derhal irtibata geçme konusunda mutabakat sağlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/lavrov-abdnin-kuzey-kore-politikasi-bolgede-cozum-elde-edilmesini-engelliyor-1079702435.html
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kuzey kore dışişleri bakanlığı, kuzey kore, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kremlin, pyongyang, vladimir putin, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un
kuzey kore dışişleri bakanlığı, kuzey kore, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kremlin, pyongyang, vladimir putin, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un

Kuzey Kore: En yakın dostumuz Putin

14:27 21.01.2024
© AFP 2023 / KIM WON JINKuzey Kore
Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2024
© AFP 2023 / KIM WON JIN
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Pyongyang yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kuzey Kore halkının en yakın dostu olarak gördüğünü belirtti.
Kuzey Kore'nin resmi yayın organı KCNA, ülkenin Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'nin Moskova ziyareti sonrası yayınladığı haberde, Rusya lideri Putin'in Kuzey Kore halkının en yakın dostu olarak görüldüğünü vurguladı.
Putin'in Bakan Choe'nin Pyongyang'a daveti için bir kez daha derin şükranlarını sunduğunu aktaran KCNA, Rus liderin mümkün olan en kısa sürede ziyareti gerçekleştirmeye hazır olduğunu söylediğini kaydetti.
Haberde, "Kuzey Kore hükümeti, Devlet Başkanı Putin'in ülkemize yapacağı ziyaretten sıcak bir memnuniyet duyacak ve Kore halkının en yakın dostunu tüm samimiyetiyle karşılamaya hazır" ifadelerine yer verildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, eylül ayında Rusya'ya 4 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 13 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le Vostoçnıy Uzay Üssü'nde kapsamlı bir görüşme yapmıştı. Görüşme sırasında Kim, Putin'i ülkesine davet etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı vesilesiyle ekim ayı ortasında Pyongyang'a 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve Kuzey Kore lideri Kim'le de bir görüşme yapmıştı.
Moskova'ya iade-i ziyarette bulunan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe, mevkidaşı Lavrov'la görüşmesinin ardından Devlet Başkanı Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda kabul edilmişti.
Putin, Kuzey Kore'ye son ziyaretini 2000 yılında gerçekleştirmiş ve dönemin lideri, mevcut lider Kim'in babası Kim Jong-il'le görüşmüştü.
Liderler, iki ülkeden birine yönelik saldırı tehlikesi oluşması durumunda birbirleriyle derhal irtibata geçme konusunda mutabakat sağlamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui Ocak 24 - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
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Lavrov: ABD'nin Kuzey Kore politikası, bölgede çözüm elde edilmesini engelliyor
16 Ocak, 14:53
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