https://sputniknews.com.tr/20240121/kuzey-kore-en-yakin-dostumuz-putin-1079872964.html

Kuzey Kore: En yakın dostumuz Putin

Kuzey Kore: En yakın dostumuz Putin

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Pyongyang yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kuzey Kore halkının en yakın dostu olarak gördüğünü... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T14:27+0300

2024-01-21T14:27+0300

2024-01-21T14:27+0300

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vladimir putin

kuzey kore lideri kim jong un

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Kuzey Kore'nin resmi yayın organı KCNA, ülkenin Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'nin Moskova ziyareti sonrası yayınladığı haberde, Rusya lideri Putin'in Kuzey Kore halkının en yakın dostu olarak görüldüğünü vurguladı.Putin'in Bakan Choe'nin Pyongyang'a daveti için bir kez daha derin şükranlarını sunduğunu aktaran KCNA, Rus liderin mümkün olan en kısa sürede ziyareti gerçekleştirmeye hazır olduğunu söylediğini kaydetti.Haberde, "Kuzey Kore hükümeti, Devlet Başkanı Putin'in ülkemize yapacağı ziyaretten sıcak bir memnuniyet duyacak ve Kore halkının en yakın dostunu tüm samimiyetiyle karşılamaya hazır" ifadelerine yer verildi.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, eylül ayında Rusya'ya 4 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 13 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le Vostoçnıy Uzay Üssü'nde kapsamlı bir görüşme yapmıştı. Görüşme sırasında Kim, Putin'i ülkesine davet etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı vesilesiyle ekim ayı ortasında Pyongyang'a 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve Kuzey Kore lideri Kim'le de bir görüşme yapmıştı.Moskova'ya iade-i ziyarette bulunan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe, mevkidaşı Lavrov'la görüşmesinin ardından Devlet Başkanı Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda kabul edilmişti.Putin, Kuzey Kore'ye son ziyaretini 2000 yılında gerçekleştirmiş ve dönemin lideri, mevcut lider Kim'in babası Kim Jong-il'le görüşmüştü. Liderler, iki ülkeden birine yönelik saldırı tehlikesi oluşması durumunda birbirleriyle derhal irtibata geçme konusunda mutabakat sağlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240116/lavrov-abdnin-kuzey-kore-politikasi-bolgede-cozum-elde-edilmesini-engelliyor-1079702435.html

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