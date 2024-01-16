https://sputniknews.com.tr/20240116/putin-kuzey-kore-disisleri-bakanini-kabul-etti-1079723127.html
Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı’nı kabul etti
Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı’nı kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui’yi kabul ettiği bildirildi. Görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T21:09+0300
2024-01-16T21:09+0300
2024-01-16T21:09+0300
dünya
rusya
vladimir putin
kore
kremlin
kremlin
choe son-hui
dmitriy peskov
sergey lavrov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui’yi kabul etti” açıklamasında bulundu.Görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da katıldığını bildiren Peskov, Lavrov ve Choe’nun Rusya liderine varılan anlaşmalara ilişkin bilgi verdiğini anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/putin-ukrayna-muzakereleri-reddetmeseydi-her-sey-coktan-bitmis-olurdu-1079718761.html
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rusya, vladimir putin, kore, kremlin, kremlin, choe son-hui, dmitriy peskov, sergey lavrov
rusya, vladimir putin, kore, kremlin, kremlin, choe son-hui, dmitriy peskov, sergey lavrov
Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı’nı kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui’yi kabul ettiği bildirildi. Görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldığı belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui’yi kabul etti” açıklamasında bulundu.
Görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da katıldığını bildiren Peskov, Lavrov ve Choe’nun Rusya liderine varılan anlaşmalara ilişkin bilgi verdiğini anlattı.