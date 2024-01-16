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Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı’nı kabul etti
Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı’nı kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui’yi kabul ettiği bildirildi. Görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T21:09+0300
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vladimir putin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui’yi kabul etti” açıklamasında bulundu.Görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da katıldığını bildiren Peskov, Lavrov ve Choe’nun Rusya liderine varılan anlaşmalara ilişkin bilgi verdiğini anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/putin-ukrayna-muzakereleri-reddetmeseydi-her-sey-coktan-bitmis-olurdu-1079718761.html
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rusya, vladimir putin, kore, kremlin, kremlin, choe son-hui, dmitriy peskov, sergey lavrov
rusya, vladimir putin, kore, kremlin, kremlin, choe son-hui, dmitriy peskov, sergey lavrov

Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı’nı kabul etti

21:09 16.01.2024
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui’yi kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui’yi kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui’yi kabul ettiği bildirildi. Görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldığı belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui’yi kabul etti” açıklamasında bulundu.
Görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da katıldığını bildiren Peskov, Lavrov ve Choe’nun Rusya liderine varılan anlaşmalara ilişkin bilgi verdiğini anlattı.
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