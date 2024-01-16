Putin: Ukrayna müzakereleri reddetmeseydi her şey çoktan bitmiş olurdu

Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan: Emeklilerimizin aylıklarında yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay, İYİ Parti'deki milletvekili kaybını değerlendirdi
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
SESLİ HABER
ABD'nin planına Rusya’dan cevap: Yasa dışı eylemlere sürükleniyor
13:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Hareket bozukluklarına beyin pili yöntemi: Prof. Dr. Fatih Bayraklı tek tek anlattı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD çok rahatlıkla Husilere yapılan hava harekatını bir NATO operasyonuna çevirebilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli Albay: ABD, Finlandiya'yı yeni bir çatışma için kışkırtıyor
17:38
1 dk
BİR ROCK MÜZİK EFSANESİ
The Cranberries'ten daha fazlası
17:42
8 dk
SESLİ HABER
Alman askeri uzman: Ukrayna tüm rezervleri tüketti
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' nedir?
18:20
6 dk
SESLİ HABER
Ortadoğu uzmanı: Yemen’e saldırı ABD için beklenmedik sonuçlara yol açacak
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Batı füzeleri yanıtı: Nükleer yanıt veririz
18:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de ilk kez uygulanacak idam yöntemi
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Blinken başarısız oldu
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi konuştu: Joe muhtemelen unutmuştur
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Zelensky, ABD’ye kızdı: Emeklilerimizi parasız bıraktınız
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den ateşkes itirafı: Karşıyım
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Yemen saldırısını böyle değerlendirdi: Başkanlık seçimi için
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Yeni tasarı büyük sorunlar yaratacak
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Prof. Hongwei: Güç kullanılmazsa Tayvan yok olacak
20:11
3 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna’ya giden silahlardan rahatsız: Gerektiği şekilde denetlenmedi
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Batı’dan Ukrayna’ya 40 yıllık silahlar
20:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kötü bir ev alabileceğiniz paraya kaban alıyorsunuz'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emeklileri nasıl kandırdılar?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kabine toplantısında emekliye ne çıkacak?
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Yarı otomatik ofsayt sistemi
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Son DSP bildirisi
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240116/putin-ukrayna-muzakereleri-reddetmeseydi-her-sey-coktan-bitmis-olurdu-1079718761.html
Putin: Ukrayna müzakereleri reddetmeseydi her şey çoktan bitmiş olurdu
Putin: Ukrayna müzakereleri reddetmeseydi her şey çoktan bitmiş olurdu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in müzakereleri reddetmesini eleştirerek, “Eğer Ukraynalı yetkililer doğru kararı vermiş olsaydı, her şey uzun zaman... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T18:44+0300
2024-01-16T19:14+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079273464_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_a4a7cbb455b55122232fe8cfa50b5ecc.jpg
Rus lider Putin, bölge belediye başkanları ile düzenlenen toplantıda Ukrayna’nın Rusya ile müzakereleri reddetme kararını eleştirdi.Putin, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısız olduğunu ve bunun bu şekilde devam etmesi halinde Ukrayna devlet yapısının da yakında sorgulanır hale gelebileceğini vurguladı.Kiev’in Rusya ile müzakereleri reddetme kararını da eleştiren Putin, “Eğer Ukraynalı yetkililer doğru kararı vermiş olsaydı, her şey uzun zaman önce sona erecekti” ifadelerini kullandı.Rus lider, Rusya'nın her zaman çıkarlarını savunduğunun ve şimdi de savunacağının altını çizdi.‘Rusları yenmek imkansız’ Rusları yenmenin imkansız olduğunu, birbirlerine ve vatana saygının Rusların kanında olduğunu söyleyen Putin, şöyle konuştu: ‘Sovyetler’den sonra Ukrayna’da gelişen aşırı milliyetçi fikirler güçlü çıktı’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna’da gelişen aşırı milliyetçi fikirlerin beklenenden güçlü çıktığını, bunun da günümüzdeki duruma yol çatığını belirtti.Putin, ülkenin bölge belediye başkanları ile toplantıda, “Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra eninde sonunda bu noktaya varacağımız açıktı. Elbette, çöküş sırasında, Ukrayna ve Rusya arasındaki temel bağların, toplumun milliyetçi kesiminin fırsatçı düşüncelerinden daha güçlü olduğu bekleniyordu” ifadesini kullandı.Bağımsızlık Bildirgesi’nde Ukrayna’nın tarafsız bir devlet olduğunu belirtildiğini anımsatan Rus lider, “Bu milliyetçi unsurlar daha agresif çıktı ve gündemlerini dayatmaya başladılar. Tüm bunlar da günümüzdeki duruma yol açtı” dedi.“Elbette bu topraklarda yaşayan insanlar kendilerini sadece ve sadece Rusya’nın bir parçası olarak gördüler” diye kaydeden Putin, “Bu bariz bir şey” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240114/putin-uzak-dogu-ve-kuzey-kutbu-rusyanin-gelecegidir-1079624547.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079273464_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_eb5e5c748fc5e09b58259dfc7ef9b18d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, ukrayna
vladimir putin, rusya, ukrayna

Putin: Ukrayna müzakereleri reddetmeseydi her şey çoktan bitmiş olurdu

18:44 16.01.2024 (güncellendi: 19:14 16.01.2024)
© AFP 2023 / KRISTINA KORMILITSYNARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak 2024
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AFP 2023 / KRISTINA KORMILITSYNA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in müzakereleri reddetmesini eleştirerek, “Eğer Ukraynalı yetkililer doğru kararı vermiş olsaydı, her şey uzun zaman önce sona erecekti” diye konuştu.
Rus lider Putin, bölge belediye başkanları ile düzenlenen toplantıda Ukrayna’nın Rusya ile müzakereleri reddetme kararını eleştirdi.
Putin, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısız olduğunu ve bunun bu şekilde devam etmesi halinde Ukrayna devlet yapısının da yakında sorgulanır hale gelebileceğini vurguladı.
Kiev’in Rusya ile müzakereleri reddetme kararını da eleştiren Putin, “Eğer Ukraynalı yetkililer doğru kararı vermiş olsaydı, her şey uzun zaman önce sona erecekti” ifadelerini kullandı.
Rus lider, Rusya'nın her zaman çıkarlarını savunduğunun ve şimdi de savunacağının altını çizdi.

‘Rusları yenmek imkansız’

Rusları yenmenin imkansız olduğunu, birbirlerine ve vatana saygının Rusların kanında olduğunu söyleyen Putin, şöyle konuştu:
“Birbirimize ve vatana karşı bu tutumun halkımızın kanına derinden işlemiş olduğunu düşünüyorum, böyle bir halkı yenmek imkansızdır, bir takım yabancı geleneklere, yabancı iç sinyallere geçiş yapmaya, NATO’ya başvurmaya çalışanlar ise bir şeyler yapmaya başlamadan her şeylerini kaybetmiş insanlardır. Onlar atalarına ihanet ettiler, halklarına ve kendi çıkarlarına ihanet ettiler.”

‘Sovyetler’den sonra Ukrayna’da gelişen aşırı milliyetçi fikirler güçlü çıktı’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna’da gelişen aşırı milliyetçi fikirlerin beklenenden güçlü çıktığını, bunun da günümüzdeki duruma yol çatığını belirtti.
Putin, ülkenin bölge belediye başkanları ile toplantıda, “Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra eninde sonunda bu noktaya varacağımız açıktı. Elbette, çöküş sırasında, Ukrayna ve Rusya arasındaki temel bağların, toplumun milliyetçi kesiminin fırsatçı düşüncelerinden daha güçlü olduğu bekleniyordu” ifadesini kullandı.
Bağımsızlık Bildirgesi’nde Ukrayna’nın tarafsız bir devlet olduğunu belirtildiğini anımsatan Rus lider, “Bu milliyetçi unsurlar daha agresif çıktı ve gündemlerini dayatmaya başladılar. Tüm bunlar da günümüzdeki duruma yol açtı” dedi.
Elbette bu topraklarda yaşayan insanlar kendilerini sadece ve sadece Rusya’nın bir parçası olarak gördüler” diye kaydeden Putin, “Bu bariz bir şey” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
DÜNYA
Putin: Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu Rusya'nın geleceğidir
14 Ocak, 13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала