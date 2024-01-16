https://sputniknews.com.tr/20240116/putin-ukrayna-muzakereleri-reddetmeseydi-her-sey-coktan-bitmis-olurdu-1079718761.html
Putin: Ukrayna müzakereleri reddetmeseydi her şey çoktan bitmiş olurdu
Putin: Ukrayna müzakereleri reddetmeseydi her şey çoktan bitmiş olurdu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in müzakereleri reddetmesini eleştirerek, “Eğer Ukraynalı yetkililer doğru kararı vermiş olsaydı, her şey uzun zaman... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T18:44+0300
2024-01-16T18:44+0300
2024-01-16T19:14+0300
ukrayna krizi
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Rus lider Putin, bölge belediye başkanları ile düzenlenen toplantıda Ukrayna’nın Rusya ile müzakereleri reddetme kararını eleştirdi.Putin, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısız olduğunu ve bunun bu şekilde devam etmesi halinde Ukrayna devlet yapısının da yakında sorgulanır hale gelebileceğini vurguladı.Kiev’in Rusya ile müzakereleri reddetme kararını da eleştiren Putin, “Eğer Ukraynalı yetkililer doğru kararı vermiş olsaydı, her şey uzun zaman önce sona erecekti” ifadelerini kullandı.Rus lider, Rusya'nın her zaman çıkarlarını savunduğunun ve şimdi de savunacağının altını çizdi.‘Rusları yenmek imkansız’ Rusları yenmenin imkansız olduğunu, birbirlerine ve vatana saygının Rusların kanında olduğunu söyleyen Putin, şöyle konuştu: ‘Sovyetler’den sonra Ukrayna’da gelişen aşırı milliyetçi fikirler güçlü çıktı’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna’da gelişen aşırı milliyetçi fikirlerin beklenenden güçlü çıktığını, bunun da günümüzdeki duruma yol çatığını belirtti.Putin, ülkenin bölge belediye başkanları ile toplantıda, “Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra eninde sonunda bu noktaya varacağımız açıktı. Elbette, çöküş sırasında, Ukrayna ve Rusya arasındaki temel bağların, toplumun milliyetçi kesiminin fırsatçı düşüncelerinden daha güçlü olduğu bekleniyordu” ifadesini kullandı.Bağımsızlık Bildirgesi’nde Ukrayna’nın tarafsız bir devlet olduğunu belirtildiğini anımsatan Rus lider, “Bu milliyetçi unsurlar daha agresif çıktı ve gündemlerini dayatmaya başladılar. Tüm bunlar da günümüzdeki duruma yol açtı” dedi.“Elbette bu topraklarda yaşayan insanlar kendilerini sadece ve sadece Rusya’nın bir parçası olarak gördüler” diye kaydeden Putin, “Bu bariz bir şey” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240114/putin-uzak-dogu-ve-kuzey-kutbu-rusyanin-gelecegidir-1079624547.html
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vladimir putin, rusya, ukrayna
Putin: Ukrayna müzakereleri reddetmeseydi her şey çoktan bitmiş olurdu
18:44 16.01.2024 (güncellendi: 19:14 16.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in müzakereleri reddetmesini eleştirerek, “Eğer Ukraynalı yetkililer doğru kararı vermiş olsaydı, her şey uzun zaman önce sona erecekti” diye konuştu.
Rus lider Putin, bölge belediye başkanları ile düzenlenen toplantıda Ukrayna’nın Rusya ile müzakereleri reddetme kararını eleştirdi.
Putin, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısız olduğunu ve bunun bu şekilde devam etmesi halinde Ukrayna devlet yapısının da yakında sorgulanır hale gelebileceğini vurguladı.
Kiev’in Rusya ile müzakereleri reddetme kararını da eleştiren Putin, “Eğer Ukraynalı yetkililer doğru kararı vermiş olsaydı, her şey uzun zaman önce sona erecekti” ifadelerini kullandı.
Rus lider, Rusya'nın her zaman çıkarlarını savunduğunun ve şimdi de savunacağının altını çizdi.
‘Rusları yenmek imkansız’
Rusları yenmenin imkansız olduğunu, birbirlerine ve vatana saygının Rusların kanında olduğunu söyleyen Putin, şöyle konuştu:
“Birbirimize ve vatana karşı bu tutumun halkımızın kanına derinden işlemiş olduğunu düşünüyorum, böyle bir halkı yenmek imkansızdır, bir takım yabancı geleneklere, yabancı iç sinyallere geçiş yapmaya, NATO’ya başvurmaya çalışanlar ise bir şeyler yapmaya başlamadan her şeylerini kaybetmiş insanlardır. Onlar atalarına ihanet ettiler, halklarına ve kendi çıkarlarına ihanet ettiler.”
‘Sovyetler’den sonra Ukrayna’da gelişen aşırı milliyetçi fikirler güçlü çıktı’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna’da gelişen aşırı milliyetçi fikirlerin beklenenden güçlü çıktığını, bunun da günümüzdeki duruma yol çatığını belirtti.
Putin, ülkenin bölge belediye başkanları ile toplantıda, “Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra eninde sonunda bu noktaya varacağımız açıktı. Elbette, çöküş sırasında, Ukrayna ve Rusya arasındaki temel bağların, toplumun milliyetçi kesiminin fırsatçı düşüncelerinden daha güçlü olduğu bekleniyordu” ifadesini kullandı.
Bağımsızlık Bildirgesi’nde Ukrayna’nın tarafsız bir devlet olduğunu belirtildiğini anımsatan Rus lider, “Bu milliyetçi unsurlar daha agresif çıktı ve gündemlerini dayatmaya başladılar. Tüm bunlar da günümüzdeki duruma yol açtı” dedi.
“Elbette bu topraklarda yaşayan insanlar kendilerini sadece ve sadece Rusya’nın bir parçası olarak gördüler” diye kaydeden Putin, “Bu bariz bir şey” diye ekledi.