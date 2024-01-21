https://sputniknews.com.tr/20240121/filistin-abdden-iki-devletli-cozumden-soz-etmesi-degil-filistini-tanimasi-bekleniyor-1079864576.html

Filistin: ABD'den iki devletli çözümden söz etmesi değil, Filistin'i tanıması bekleniyor

Filistin: ABD'den iki devletli çözümden söz etmesi değil, Filistin'i tanıması bekleniyor

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin sadece iki devletli çözümden söz etmesi değil Filistin'i devlet olarak tanıması gerektiğini... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T08:56+0300

2024-01-21T08:56+0300

2024-01-21T08:56+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

abd

iki devletli çözüm

ortadoğu

birleşmiş milletler (bm)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/15/1079864419_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f11c17c16f41ca24a711cd201666f55a.jpg

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Ebu Rudeyne, İsrail'in barış ve istikrarla ilgilenmediğini ve hala bağımsız bir Filistin devleti kurmadan barışın elde edilmeyeceğinin farkında olmadığına dikkati çekerek, "ABD'den de Filistin'i tanınması bekleniyor, iki devletli çözümden söz etmesi değil. Bu vakit, bunu yapmanın en uygun vaktidir" dedi.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararları, BM Genel Kurul kararları ve uluslararası fikir birliği, Filistin'i BM'ye üye olmayan ülke statüsüne ve Filistin bayrağının tanınan ülkelerin bayrağının yanına eklediğini ifade eden Ebu Rudeyne şunları kaydetti:Netanyahu, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu bir kez daha tekrar etmişti.İsrail Başbakanı Netanyahu, 18 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında da, Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirtmişti.Netanyahu, bu tutumunu ABD yönetimine de bildirdiğini söylemişti.ABD'nin NBC News televizyonunda yayınlanan haberde, ABD yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240120/israil-basbakani-netanyahu-savas-sonrasi-gazzenin-kontrolunun-israilde-olmasi-gerekiyor--1079860039.html

israil

gazze

gazze şeridi

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, abd, iki devletli çözüm, ortadoğu, birleşmiş milletler (bm)