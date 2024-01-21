https://sputniknews.com.tr/20240121/filistin-abdden-iki-devletli-cozumden-soz-etmesi-degil-filistini-tanimasi-bekleniyor-1079864576.html
Filistin: ABD'den iki devletli çözümden söz etmesi değil, Filistin'i tanıması bekleniyor
Filistin: ABD'den iki devletli çözümden söz etmesi değil, Filistin'i tanıması bekleniyor
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin sadece iki devletli çözümden söz etmesi değil Filistin'i devlet olarak tanıması gerektiğini... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T08:56+0300
2024-01-21T08:56+0300
2024-01-21T08:56+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
abd
iki devletli çözüm
ortadoğu
birleşmiş milletler (bm)
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Ebu Rudeyne, İsrail'in barış ve istikrarla ilgilenmediğini ve hala bağımsız bir Filistin devleti kurmadan barışın elde edilmeyeceğinin farkında olmadığına dikkati çekerek, "ABD'den de Filistin'i tanınması bekleniyor, iki devletli çözümden söz etmesi değil. Bu vakit, bunu yapmanın en uygun vaktidir" dedi.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararları, BM Genel Kurul kararları ve uluslararası fikir birliği, Filistin'i BM'ye üye olmayan ülke statüsüne ve Filistin bayrağının tanınan ülkelerin bayrağının yanına eklediğini ifade eden Ebu Rudeyne şunları kaydetti:Netanyahu, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu bir kez daha tekrar etmişti.İsrail Başbakanı Netanyahu, 18 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında da, Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirtmişti.Netanyahu, bu tutumunu ABD yönetimine de bildirdiğini söylemişti.ABD'nin NBC News televizyonunda yayınlanan haberde, ABD yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240120/israil-basbakani-netanyahu-savas-sonrasi-gazzenin-kontrolunun-israilde-olmasi-gerekiyor--1079860039.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, abd, iki devletli çözüm, ortadoğu, birleşmiş milletler (bm)
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, abd, iki devletli çözüm, ortadoğu, birleşmiş milletler (bm)
Filistin: ABD'den iki devletli çözümden söz etmesi değil, Filistin'i tanıması bekleniyor
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin sadece iki devletli çözümden söz etmesi değil Filistin'i devlet olarak tanıması gerektiğini söyledi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ebu Rudeyne, İsrail'in barış ve istikrarla ilgilenmediğini ve hala bağımsız bir Filistin devleti kurmadan barışın elde edilmeyeceğinin farkında olmadığına dikkati çekerek, "ABD'den de Filistin'i tanınması bekleniyor, iki devletli çözümden söz etmesi değil. Bu vakit, bunu yapmanın en uygun vaktidir" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararları, BM Genel Kurul kararları ve uluslararası fikir birliği, Filistin'i BM'ye üye olmayan ülke statüsüne ve Filistin bayrağının tanınan ülkelerin bayrağının yanına eklediğini ifade eden Ebu Rudeyne şunları kaydetti:
"Filistin halkı meşru haklarından, Kudüs ve mukaddesatından ve ne kadar sürecek olursa olsun bağımsız Filistin devletlerinin kurulmasından vazgeçmeyecek."
Netanyahu, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu bir kez daha tekrar etmişti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, 18 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında da, Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirtmişti.
Netanyahu, bu tutumunu ABD yönetimine de bildirdiğini söylemişti.
ABD'nin NBC News televizyonunda yayınlanan haberde, ABD yönetiminin
Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti.