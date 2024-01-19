https://sputniknews.com.tr/20240119/abdden-netanyahuya-filistin-devleti-olmadan-israilin-guvenlik-meselesini-cozmek-mumkun-degil-1079823929.html

ABD'den Netanyahu'ya: 'Filistin devleti olmadan İsrail'in güvenlik meselesini çözmek mümkün değil'

ABD'den Netanyahu'ya: 'Filistin devleti olmadan İsrail'in güvenlik meselesini çözmek mümkün değil'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgedeki uzun vadeli güvenlik sorunlarını ve Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin kısa... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T15:48+0300

2024-01-19T15:48+0300

2024-01-19T15:48+0300

israil- filistin çatışması

matthew miller

abd

abd dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

filistin

israil-filistin sorunu

antony blinken

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Bir basın brifinginde konuşan Matthew Miller, bölge ülkelerinin İsrail'e güvenlik güvencesi vermeye hazır olması nedeniyle İsrail'in şu anda bir fırsata sahip olduğunu söyledi.Miller konuşmasında şu ifadelere yer verdi:İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun basın toplantısında İsrail'in güvenliğini garanti altına almayan herhangi bir Filistin devletine karşı olduğunu belirterek, "Öngörülebilir gelecekte, anlaşmalı ya da anlaşmasız herhangi bir düzenlemede, İsrail'in Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm topraklar üzerinde güvenlik kontrolüne sahip olması gerektiğini açıklığa kavuşturuyorum. Bu gerekli bir koşuldur. Egemenlik ilkesiyle çatışıyor ama ne yapabilirsiniz ki?" cümlelerini dile getirmişti.Miller konuşmasında ayrıca şu sözleri kaydetti:Amerika'nın İsrail'e verdiği desteğin tehlikede olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta Miller, "İsrail'e desteğimiz hala sağlam. Ancak bu, ülkelerimiz arasında hiçbir farklılık olmadığı anlamına gelmiyor" cümlesinin altını çizerek "Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin onlara bir şey yapmaları için baskı yapması meselesi değil. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin onlara sahip oldukları fırsatı sunmasıyla ilgili" dedi.Geçen hafta Ortadoğu'ya dördüncü ziyaretini gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e, çoğunluğu Müslüman olan komşularının savaştan sonra Gazze'nin yeniden inşasına yardım edeceğini ve İsrail'le ekonomik entegrasyonu sürdüreceğini ancak bunun için bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyi taahhüt etmesi gerektiği dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240119/fransiz-siyasetci-melenchon-israil-gazzede-isgalci-mesru-mudafaa-hakki-yok-1079821750.html

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