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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240119/abdden-netanyahuya-filistin-devleti-olmadan-israilin-guvenlik-meselesini-cozmek-mumkun-degil-1079823929.html
ABD'den Netanyahu'ya: 'Filistin devleti olmadan İsrail'in güvenlik meselesini çözmek mümkün değil'
ABD'den Netanyahu'ya: 'Filistin devleti olmadan İsrail'in güvenlik meselesini çözmek mümkün değil'
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgedeki uzun vadeli güvenlik sorunlarını ve Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin kısa... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T15:48+0300
2024-01-19T15:48+0300
israil- filistin çatışması
matthew miller
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abd dışişleri bakanlığı
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israil-filistin
benyamin netanyahu
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israil-filistin sorunu
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Bir basın brifinginde konuşan Matthew Miller, bölge ülkelerinin İsrail'e güvenlik güvencesi vermeye hazır olması nedeniyle İsrail'in şu anda bir fırsata sahip olduğunu söyledi.Miller konuşmasında şu ifadelere yer verdi:İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun basın toplantısında İsrail'in güvenliğini garanti altına almayan herhangi bir Filistin devletine karşı olduğunu belirterek, "Öngörülebilir gelecekte, anlaşmalı ya da anlaşmasız herhangi bir düzenlemede, İsrail'in Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm topraklar üzerinde güvenlik kontrolüne sahip olması gerektiğini açıklığa kavuşturuyorum. Bu gerekli bir koşuldur. Egemenlik ilkesiyle çatışıyor ama ne yapabilirsiniz ki?" cümlelerini dile getirmişti.Miller konuşmasında ayrıca şu sözleri kaydetti:Amerika'nın İsrail'e verdiği desteğin tehlikede olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta Miller, "İsrail'e desteğimiz hala sağlam. Ancak bu, ülkelerimiz arasında hiçbir farklılık olmadığı anlamına gelmiyor" cümlesinin altını çizerek "Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin onlara bir şey yapmaları için baskı yapması meselesi değil. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin onlara sahip oldukları fırsatı sunmasıyla ilgili" dedi.Geçen hafta Ortadoğu'ya dördüncü ziyaretini gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e, çoğunluğu Müslüman olan komşularının savaştan sonra Gazze'nin yeniden inşasına yardım edeceğini ve İsrail'le ekonomik entegrasyonu sürdüreceğini ancak bunun için bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyi taahhüt etmesi gerektiği dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240119/fransiz-siyasetci-melenchon-israil-gazzede-isgalci-mesru-mudafaa-hakki-yok-1079821750.html
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matthew miller, abd, abd dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin sorunu, antony blinken
matthew miller, abd, abd dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin sorunu, antony blinken

ABD'den Netanyahu'ya: 'Filistin devleti olmadan İsrail'in güvenlik meselesini çözmek mümkün değil'

15:48 19.01.2024
© Nathan HowardABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© Nathan Howard
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgedeki uzun vadeli güvenlik sorunlarını ve Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin kısa vadeli zorlukları bir Filistin devleti kurulmadan çözmenin 'hiçbir yolu olmadığını' söyledi.
Bir basın brifinginde konuşan Matthew Miller, bölge ülkelerinin İsrail'e güvenlik güvencesi vermeye hazır olması nedeniyle İsrail'in şu anda bir fırsata sahip olduğunu söyledi.
Miller konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Ancak kalıcı güvenlik sağlamak için uzun vadeli zorluklarını çözmenin bir yolu yok ve Gazze'yi yeniden inşa etmek, Gazze'de yönetişim kurmak ve bir Filistin devleti kurulmadan Gazze için güvenlik sağlamak gibi kısa vadeli zorlukları çözmenin bir yolu yok.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun basın toplantısında İsrail'in güvenliğini garanti altına almayan herhangi bir Filistin devletine karşı olduğunu belirterek, "Öngörülebilir gelecekte, anlaşmalı ya da anlaşmasız herhangi bir düzenlemede, İsrail'in Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm topraklar üzerinde güvenlik kontrolüne sahip olması gerektiğini açıklığa kavuşturuyorum. Bu gerekli bir koşuldur. Egemenlik ilkesiyle çatışıyor ama ne yapabilirsiniz ki?" cümlelerini dile getirmişti.
Miller konuşmasında ayrıca şu sözleri kaydetti:
İsrail'in kuruluşundan bu yana karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilmesi için tarihi bir fırsat var ve bu fırsatı değerlendireceğini umuyoruz. Filistin devletinin kurulmasına yönelik somut bir yol olmadan, bölgede öne çıkıp Gazze'nin yeniden inşasına yardım edecek başka ortaklar olmayacaktır.
Amerika'nın İsrail'e verdiği desteğin tehlikede olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta Miller, "İsrail'e desteğimiz hala sağlam. Ancak bu, ülkelerimiz arasında hiçbir farklılık olmadığı anlamına gelmiyor" cümlesinin altını çizerek "Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin onlara bir şey yapmaları için baskı yapması meselesi değil. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin onlara sahip oldukları fırsatı sunmasıyla ilgili" dedi.
Geçen hafta Ortadoğu'ya dördüncü ziyaretini gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e, çoğunluğu Müslüman olan komşularının savaştan sonra Gazze'nin yeniden inşasına yardım edeceğini ve İsrail'le ekonomik entegrasyonu sürdüreceğini ancak bunun için bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyi taahhüt etmesi gerektiği dile getirmişti.
Jean-Luc Mélenchon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
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