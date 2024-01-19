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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240119/fransiz-siyasetci-melenchon-israil-gazzede-isgalci-mesru-mudafaa-hakki-yok-1079821750.html
Fransız siyasetçi Melenchon: İsrail Gazze'de işgalci, 'meşru müdafaa hakkı' yok
Fransız siyasetçi Melenchon: İsrail Gazze'de işgalci, 'meşru müdafaa hakkı' yok
Fransa'da eski Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, İsrail'in Gazze'de işgalci konumunda olması nedeniyle uluslararası hukuka göre 'meşru müdafaa hakkı'... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T14:29+0300
2024-01-19T14:29+0300
israil- filistin çatışması
jean-luc melenchon
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benyamin netanyahu
gazze
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Melenchon, Youtube kanalından yayımladığı "Fransa ve Dünyada Siyasi Zaman" başlıklı konferansta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ele aldı.Gazze'de ateşkes sağlandığı takdirde bunun Lübnan'ın güneyinde ve Kızıldeniz'de de etkili olacağını söyleyen Melenchon, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, ülkesinin Gazze'deki saldırılarını 'meşru müdafaa' olarak tanımladığını anımsattı.Melenchon, 'İsrail'in Gazze'de işgalci konumunda olması dolayısıyla uluslararası hukuka göre meşru müdafaa hakkı olmadığı' değerlendirmesinde bulundu.Fransız siyasetçi, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı 'soykırım' davasında çıkacak olan kararı, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin uygulamakla mükellef olduğunu belirtti.Soykırım suçunu tanımlayan 5 noktadan 4'ünün Gazze'de yaşandığına söyleyen Melenchon, bölgede etnik veya dini nedenlerden ötürü cinayetlerin yaşandığına, insanların fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne ciddi zarar verildiğine, Gazzelilerin, bir halkın kısmen veya tamamen yok edilmesine neden olabilecek yaşam koşullarına tabi olduğuna ve doğumların engellendiğine dikkati çekti.Melenchon, Gazze'de binlerce savunmasız insanın katledildiğini, yerinden edildiğini, hastanelerin ve okulların bombalandığını kaydederek "Herhangi bir durumda işlenen herhangi bir suç, soykırımı meşrulaştıramaz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240119/birlesmis-milletler-bati-seriadaki-filistinliler-icin-2023-en-olumcul-yil-oldu-1079819557.html
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jean-luc melenchon, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, işgal, birleşmiş milletler (bm), soykırım
jean-luc melenchon, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, işgal, birleşmiş milletler (bm), soykırım

Fransız siyasetçi Melenchon: İsrail Gazze'de işgalci, 'meşru müdafaa hakkı' yok

14:29 19.01.2024
© AFP 2023 / Gerard JulienJean-Luc Mélenchon
Jean-Luc Mélenchon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© AFP 2023 / Gerard Julien
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Fransa'da eski Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, İsrail'in Gazze'de işgalci konumunda olması nedeniyle uluslararası hukuka göre 'meşru müdafaa hakkı' olmadığını belirtti.
Melenchon, Youtube kanalından yayımladığı "Fransa ve Dünyada Siyasi Zaman" başlıklı konferansta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ele aldı.
Gazze'de ateşkes sağlandığı takdirde bunun Lübnan'ın güneyinde ve Kızıldeniz'de de etkili olacağını söyleyen Melenchon, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, ülkesinin Gazze'deki saldırılarını 'meşru müdafaa' olarak tanımladığını anımsattı.
Melenchon, 'İsrail'in Gazze'de işgalci konumunda olması dolayısıyla uluslararası hukuka göre meşru müdafaa hakkı olmadığı' değerlendirmesinde bulundu.
Fransız siyasetçi, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı 'soykırım' davasında çıkacak olan kararı, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin uygulamakla mükellef olduğunu belirtti.
Soykırım suçunu tanımlayan 5 noktadan 4'ünün Gazze'de yaşandığına söyleyen Melenchon, bölgede etnik veya dini nedenlerden ötürü cinayetlerin yaşandığına, insanların fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne ciddi zarar verildiğine, Gazzelilerin, bir halkın kısmen veya tamamen yok edilmesine neden olabilecek yaşam koşullarına tabi olduğuna ve doğumların engellendiğine dikkati çekti.
Melenchon, Gazze'de binlerce savunmasız insanın katledildiğini, yerinden edildiğini, hastanelerin ve okulların bombalandığını kaydederek "Herhangi bir durumda işlenen herhangi bir suç, soykırımı meşrulaştıramaz" diye konuştu.
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