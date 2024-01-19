https://sputniknews.com.tr/20240119/birlesmis-milletler-bati-seriadaki-filistinliler-icin-2023-en-olumcul-yil-oldu-1079819557.html
Birleşmiş Milletler: Batı Şeria'daki Filistinliler için 2023 en ölümcül yıl oldu
Birleşmiş Milletler: Batı Şeria'daki Filistinliler için 2023 en ölümcül yıl oldu
Birleşmiş Milletler (BM), 2023'ün İsrail'in saldırıları altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler için en ölümcül yıl olduğunu bildirdi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T13:22+0300
2024-01-19T13:22+0300
2024-01-19T13:22+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)
ocha
birleşmiş milletler (bm)
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
batı şeria
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BM Cenevre Ofisinin BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine dayandırdığı X sosyal medya platformu paylaşımında, 7 Ekim 2023-12 Ocak 2024 tarihlerinde Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 88'i çocuk 344 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.Paylaşımda, "2023, BM'nin kayıpları kaydetmeye başladığı 2005'ten bu yana Batı Şeria'daki Filistinliler için en ölümcül yıl oldu." cümlesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240119/israil-ordusu-gazzedeki-mezarlari-acti-oluleri-bile-rahatbirakmiyorlar-1079818530.html
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birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), ocha, birleşmiş milletler (bm), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, batı şeria
birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), ocha, birleşmiş milletler (bm), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, batı şeria
Birleşmiş Milletler: Batı Şeria'daki Filistinliler için 2023 en ölümcül yıl oldu
Birleşmiş Milletler (BM), 2023'ün İsrail'in saldırıları altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler için en ölümcül yıl olduğunu bildirdi.
BM Cenevre Ofisinin BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine dayandırdığı X sosyal medya platformu paylaşımında, 7 Ekim 2023-12 Ocak 2024 tarihlerinde Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 88'i çocuk 344 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.
Paylaşımda, "2023, BM'nin kayıpları kaydetmeye başladığı 2005'ten bu yana Batı Şeria'daki Filistinliler için en ölümcül yıl oldu." cümlesine yer verildi.