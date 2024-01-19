https://sputniknews.com.tr/20240119/birlesmis-milletler-bati-seriadaki-filistinliler-icin-2023-en-olumcul-yil-oldu-1079819557.html

Birleşmiş Milletler: Batı Şeria'daki Filistinliler için 2023 en ölümcül yıl oldu

Birleşmiş Milletler: Batı Şeria'daki Filistinliler için 2023 en ölümcül yıl oldu

Birleşmiş Milletler (BM), 2023'ün İsrail'in saldırıları altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler için en ölümcül yıl olduğunu bildirdi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T13:22+0300

2024-01-19T13:22+0300

2024-01-19T13:22+0300

israil- filistin çatışması

birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)

ocha

birleşmiş milletler (bm)

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

batı şeria

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BM Cenevre Ofisinin BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine dayandırdığı X sosyal medya platformu paylaşımında, 7 Ekim 2023-12 Ocak 2024 tarihlerinde Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 88'i çocuk 344 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.Paylaşımda, "2023, BM'nin kayıpları kaydetmeye başladığı 2005'ten bu yana Batı Şeria'daki Filistinliler için en ölümcül yıl oldu." cümlesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240119/israil-ordusu-gazzedeki-mezarlari-acti-oluleri-bile-rahatbirakmiyorlar-1079818530.html

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birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), ocha, birleşmiş milletler (bm), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, batı şeria