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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240119/israil-ordusu-gazzedeki-mezarlari-acti-oluleri-bile-rahatbirakmiyorlar-1079818530.html
İsrail ordusu, Gazze'deki mezarları açtı: Ölüleri bile rahat bırakmıyorlar
İsrail ordusu, Gazze'deki mezarları açtı: Ölüleri bile rahat bırakmıyorlar
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı mezarları açarak cesetleri çıkardığını doğrularken, bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T12:53+0300
2024-01-19T12:53+0300
israil- filistin çatışması
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Gazze'deki bazı mezarların İsrail ordusu tarafından kazıldığı, askerlerin ayrılmasının ardından Filistinlilerin cesetlerinin kazılan toprakta bırakıldığı belgelendi.İsrail ordusu, konuya ilişkin sorusunu yazılı olarak yanıtladı.Açıklamada, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında, İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür." ifadesine yer verildi.Kazılan mezarlarda İsrailli esirlere ait olmadığı belirlenen cesetlerin 'saygı çerçevesinde' iade edildiği ileri sürüldü.İsrail ordusunun Gazze'de birçok mezarı açtığı ve kabristanları tahrip ettiği ortaya çıkmıştı.Son olarak İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki mezarlığı tahrip etmişti.Mezarlıkta çok sayıda kabrin yıkıldığı ve bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görüntülere yansımıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240119/husiler-rusya-ve-cin-gemileri-icin-kizildenizde-herhangi-bir-tehdit-bulunmuyor-1079814977.html
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israil, yağma, mezar yağması, gazze, filistin, israil-filistin
israil, yağma, mezar yağması, gazze, filistin, israil-filistin

İsrail ordusu, Gazze'deki mezarları açtı: Ölüleri bile rahat bırakmıyorlar

12:53 19.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail ordusu Gazze Filistin saldırı
İsrail ordusu Gazze Filistin saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı mezarları açarak cesetleri çıkardığını doğrularken, bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.
Gazze'deki bazı mezarların İsrail ordusu tarafından kazıldığı, askerlerin ayrılmasının ardından Filistinlilerin cesetlerinin kazılan toprakta bırakıldığı belgelendi.
İsrail ordusu, konuya ilişkin sorusunu yazılı olarak yanıtladı.
Açıklamada, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında, İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür." ifadesine yer verildi.
Kazılan mezarlarda İsrailli esirlere ait olmadığı belirlenen cesetlerin 'saygı çerçevesinde' iade edildiği ileri sürüldü.
İsrail ordusunun Gazze'de birçok mezarı açtığı ve kabristanları tahrip ettiği ortaya çıkmıştı.
Son olarak İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki mezarlığı tahrip etmişti.
Mezarlıkta çok sayıda kabrin yıkıldığı ve bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görüntülere yansımıştı.
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