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Husiler: Rusya ve Çin gemileri için Kızıldeniz'de herhangi bir tehdit bulunmuyor
Husiler: Rusya ve Çin gemileri için Kızıldeniz'de herhangi bir tehdit bulunmuyor
Yemenli Husilerin silahlı kanadı Ensarullah Siyasi Büro üyesi Muhammed el Bahiti, Rusya ve Çin gemileri için Kızıldeniz'de herhangi bir tehdit bulunmadığını... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
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İzvestiya gazetesine demeç veren Bahiti, Rusya ve Çin'e ait gemilerin Kızıldeniz'de seyretmesine yönelik hiçbir tehdit olmadığını söyleyerek "Ayrıca biz, bu ülkelerin gemilerinin Kızıldeniz'den geçişinde güvenliği sağlamaya hazırız. Zira güvenli gemi trafiği ülkemiz için önemli bir rol oynuyor" dedi.Kızıldeniz'de neler oluyor?İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını isteyen karar tasarısını kabul etti.ABD'den Yemen'deki Husilere saldırılar12 Ocak'ta ise ABD ve İngiliz savaş uçakları, Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenledi.Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 mensubunun öldüğünü açıkladı.ABD'nin, 13 Aralık'ta da Yemen'de Husilere bağlı hedeflere saldırı düzenlediği duyuruldu.CNN'nin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Husiler tarafından kullanılan bir radar tesisini hedef alan yeni saldırının, öncekinden daha küçük çaplı olduğu ve ABD tarafından tek taraflı gerçekleştirildiği ifade edildi.Husilere bağlı El-Mesira kanalının haberinde ise ABD ve İngiltere tarafından başkent Sana'ya bir dizi hava saldırısı gerçekleştirildiği bilgisi geçildi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Yemen'de Ensarullah hareketine mensup isyancı Husilerle bir çatışma arayışında olmadığını savundu.
https://sputniknews.com.tr/20240119/husiler-abd-tanker-gemisini-fuzeyle-vurduklarini-duyurdu-1079814580.html
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husiler, husiler hareketi, ensarullah, kızıldeniz, rusya, çin, abd, tehdit, john kirby, birleşmiş milletler (bm)

Husiler: Rusya ve Çin gemileri için Kızıldeniz'de herhangi bir tehdit bulunmuyor

11:22 19.01.2024
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© AA / Mohammed Hamoud
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Yemenli Husilerin silahlı kanadı Ensarullah Siyasi Büro üyesi Muhammed el Bahiti, Rusya ve Çin gemileri için Kızıldeniz'de herhangi bir tehdit bulunmadığını söyledi.
İzvestiya gazetesine demeç veren Bahiti, Rusya ve Çin'e ait gemilerin Kızıldeniz'de seyretmesine yönelik hiçbir tehdit olmadığını söyleyerek "Ayrıca biz, bu ülkelerin gemilerinin Kızıldeniz'den geçişinde güvenliği sağlamaya hazırız. Zira güvenli gemi trafiği ülkemiz için önemli bir rol oynuyor" dedi.

Kızıldeniz'de neler oluyor?

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını isteyen karar tasarısını kabul etti.

ABD'den Yemen'deki Husilere saldırılar

12 Ocak'ta ise ABD ve İngiliz savaş uçakları, Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenledi.
Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 mensubunun öldüğünü açıkladı.
ABD'nin, 13 Aralık'ta da Yemen'de Husilere bağlı hedeflere saldırı düzenlediği duyuruldu.
CNN'nin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Husiler tarafından kullanılan bir radar tesisini hedef alan yeni saldırının, öncekinden daha küçük çaplı olduğu ve ABD tarafından tek taraflı gerçekleştirildiği ifade edildi.
Husilere bağlı El-Mesira kanalının haberinde ise ABD ve İngiltere tarafından başkent Sana'ya bir dizi hava saldırısı gerçekleştirildiği bilgisi geçildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Yemen'de Ensarullah hareketine mensup isyancı Husilerle bir çatışma arayışında olmadığını savundu.
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
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