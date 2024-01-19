https://sputniknews.com.tr/20240119/husiler-abd-tanker-gemisini-fuzeyle-vurduklarini-duyurdu-1079814580.html

Husiler, ABD tanker gemisini füzeyle vurduklarını duyurdu

Husiler, ABD tanker gemisini füzeyle vurduklarını duyurdu

Yemen’de Husiler olarak bilinen Şii Ensarallah harekatı, anti-gemi füzelerle ABD’ye ait bir tanker gemisini vurduklarını belirtti. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T11:17+0300

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dünya

husiler

husiler hareketi

ensarullah

abd

tanker

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

gemi

kızıldeniz

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Ensarallah Ordu Sözcüsü Yahya Saria, X sosyal medya paylaşımında, “Yemen Deniz Kuvvetleri, Aden Körfezi'nde birkaç anti-gemi füze kullanarak Amerikan Chem Ranger gemisine karşı operasyon gerçekleştirdi. Füzeler gemiye tam isabet etti” diye yazdı.ABD doğruladıABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Husilerin Chem Ranger tankerine balistik füzelerle saldırdığını duyurdu.ABD’ye ait olan tankerin Yunanistan tarafından işletildiği belirtilen paylaşımda, “Gemi ekibi, füzelerin geminin hemen yanında suya düştüğünü gördü. Yaralılar olduğu veya gemide hasar oluştuğu yönünde bilgi verilmedi. Gemi yoluna devam etti” dendi.Olayın 18 Ocak akşam saatlerinde yaşandığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240118/danimarkadan-abd-onculugundeki-husi-operasyonuna-buyuk-destek-1-subay-gonderilecek-1079790048.html

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husiler, husiler hareketi, ensarullah, abd, tanker, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), gemi, kızıldeniz