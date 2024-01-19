https://sputniknews.com.tr/20240119/husiler-abd-tanker-gemisini-fuzeyle-vurduklarini-duyurdu-1079814580.html
Husiler, ABD tanker gemisini füzeyle vurduklarını duyurdu
Husiler, ABD tanker gemisini füzeyle vurduklarını duyurdu
Yemen’de Husiler olarak bilinen Şii Ensarallah harekatı, anti-gemi füzelerle ABD’ye ait bir tanker gemisini vurduklarını belirtti. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T11:17+0300
2024-01-19T11:17+0300
2024-01-19T11:17+0300
dünya
husiler
husiler hareketi
ensarullah
abd
tanker
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
gemi
kızıldeniz
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Ensarallah Ordu Sözcüsü Yahya Saria, X sosyal medya paylaşımında, “Yemen Deniz Kuvvetleri, Aden Körfezi'nde birkaç anti-gemi füze kullanarak Amerikan Chem Ranger gemisine karşı operasyon gerçekleştirdi. Füzeler gemiye tam isabet etti” diye yazdı.ABD doğruladıABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Husilerin Chem Ranger tankerine balistik füzelerle saldırdığını duyurdu.ABD’ye ait olan tankerin Yunanistan tarafından işletildiği belirtilen paylaşımda, “Gemi ekibi, füzelerin geminin hemen yanında suya düştüğünü gördü. Yaralılar olduğu veya gemide hasar oluştuğu yönünde bilgi verilmedi. Gemi yoluna devam etti” dendi.Olayın 18 Ocak akşam saatlerinde yaşandığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240118/danimarkadan-abd-onculugundeki-husi-operasyonuna-buyuk-destek-1-subay-gonderilecek-1079790048.html
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husiler, husiler hareketi, ensarullah, abd, tanker, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), gemi, kızıldeniz
husiler, husiler hareketi, ensarullah, abd, tanker, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), gemi, kızıldeniz
Husiler, ABD tanker gemisini füzeyle vurduklarını duyurdu
Yemen’de Husiler olarak bilinen Şii Ensarallah harekatı, anti-gemi füzelerle ABD’ye ait bir tanker gemisini vurduklarını belirtti.
Ensarallah Ordu Sözcüsü Yahya Saria, X sosyal medya paylaşımında, “Yemen Deniz Kuvvetleri, Aden Körfezi'nde birkaç anti-gemi füze kullanarak Amerikan Chem Ranger gemisine karşı operasyon gerçekleştirdi. Füzeler gemiye tam isabet etti” diye yazdı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Husilerin Chem Ranger tankerine balistik füzelerle saldırdığını duyurdu.
ABD’ye ait olan tankerin Yunanistan tarafından işletildiği belirtilen paylaşımda, “Gemi ekibi, füzelerin geminin hemen yanında suya düştüğünü gördü. Yaralılar olduğu veya gemide hasar oluştuğu yönünde bilgi verilmedi. Gemi yoluna devam etti” dendi.
Olayın 18 Ocak akşam saatlerinde yaşandığı ifade edildi.