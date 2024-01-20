https://sputniknews.com.tr/20240120/israil-basbakani-netanyahu-savas-sonrasi-gazzenin-kontrolunun-israilde-olmasi-gerekiyor--1079860039.html

Benyamin Netanyahu: Savaş sonrası Gazze'nin kontrolünün İsrail'de olması gerekiyor

Benyamin Netanyahu: Savaş sonrası Gazze'nin kontrolünün İsrail'de olması gerekiyor

İsrail Başbakan Netanyahu, savaş sonrası Gazze'nin İsrail'in kontrolünde olması gerektiğini yineledi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T19:04+0300

2024-01-20T19:04+0300

2024-01-20T19:06+0300

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun savaş sonrasında Gazze'nin güvenliğinin Tel Aviv'in kontrolünde olması gerektiğini yinelediği ve bunun Filistin devletinin kurulması yönündeki taleplerle çatıştığını ifade ettiği belirtildi.Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, ABD merkezli CNN televizyonunun, Netanyahu'nun 18 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözlerin, 'Filistin devletinin kurulma olasılığını dışlama' anlamına gelmediğini ABD Başkanı Joe Biden'e ilettiği yönündeki haberi yalanlandı.Açıklamada, 'Netanyahu'nun, 19 Ocak'ta Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yıllardan beri izlediği ve önceki günkü basın toplantısında da dillendirdiği pozisyonunu yinelediği' aktarıldı.Netanyahu'nun pozisyonunun, 'Hamas'ın yok edilmesinin ardından, Gazze'nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmaması adına buradaki güvenlik kontrolünün tamamıyla ele geçirilmesi' üzerine kurulu olduğu, bunun da Filistin egemenliği kurulması yönündeki taleplerle çatıştığı ifade edildi.Netanyahu, 18 Ocak'taki basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devletli çözüm önerilerini reddettiğini ve bu tutumunu ABD yönetimine de ilettiğini ifade etmiş, "Başbakanın dostlarımıza 'hayır' diyebilme yeteneğine sahip olması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.Biden ise 19 Ocak'taki telefon görüşmesinde Netanyahu'ya, 'İsrail ile Filistin arasındaki kalıcı siyasi çözümün ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini' söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240120/filistin-kizilayi-gazze-seridinin-kuzeyinde-800-bin-filistinli-temel-ihtiyaclardan-yoksun-1079858616.html

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