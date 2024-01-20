https://sputniknews.com.tr/20240120/filistin-kizilayi-gazze-seridinin-kuzeyinde-800-bin-filistinli-temel-ihtiyaclardan-yoksun-1079858616.html

Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 800 bin Filistinli temel ihtiyaçlardan yoksun

Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 800 bin Filistinli temel ihtiyaçlardan yoksun

Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insani durum hakkında bilgi verildi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T18:11+0300

2024-01-20T18:11+0300

2024-01-20T18:11+0300

israil- filistin çatışması

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Filistin Kızılayı, İsrail'in insani yardımların ulaşmasını engellemesi sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 800 bin kişinin temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu açıkladı.İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine insani yardımların ulaşmasını engellemeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, kuzey bölgelerde yaşayan 800 bin Filistinlinin temel ihtiyaç malzemelerinden mahrum olduğu ve bölgede kıtlık yaşandığı aktarıldı.Sahadaki Kızılay ekiplerinin aktardığına göre, Gazze kentinde yaşayanların artık her türlü tahılı ekmek yapımında kullanmak zorunda kaldığı ve insanların bir miktar su alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediği ifade edildi.Gazze kenti ile kuzeydeki kentlerde kirliliğin had safhaya ulaştığı ve bu yüzden salgın hastalıların yayılma riskinin arttığı belirtildi.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric dün yaptığı açıklamada, BM'nin Gazze'nin kuzeyine yapacağı insani yardımların İsrail'in engeline takıldığını aktararak, 'Ocak ayının ilk iki haftasında planlanan 29 teslimattan sadece yedisinin tamamen veya kısmen gerçekleştirilebileceğini' belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240120/birlesmis-milletler-gazzede-yaklasik-1-milyon-kadin-yerinden-edildi-1079847038.html

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