https://sputniknews.com.tr/20240120/birlesmis-milletler-gazzede-yaklasik-1-milyon-kadin-yerinden-edildi-1079847038.html

Birleşmiş Milletler: Gazze'de yaklaşık 1 milyon kadın yerinden edildi

Birleşmiş Milletler: Gazze'de yaklaşık 1 milyon kadın yerinden edildi

BM Kadın Birimi, Gazze'deki kadınlar ve kızların durumuna ilişkin verilerin yer aldığı bir rapor yayımladı. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T12:21+0300

2024-01-20T12:21+0300

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israil- filistin çatışması

birleşmiş milletler (bm)

gazze

gazze şeridi

kadınlar

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israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

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Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Biriminin yayımladığı raporda, Gazze'de yerinden edilen 1.9 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonunun kadın olduğu bildirildi.Raporda nüfusu yaklaşık 2.3 milyon olan Gazze'de 1.9 milyon kişinin yerinden edildiği; söz konusu kişilerin 1 milyona yakınının kadınlar ve kızlardan oluştuğu belirtildi.Saatte iki annenin hayatını kaybettiğine işaret edilen raporda, yaklaşık 10 bin çocuğun babasını kaybettiğinin tahmin edildiği bilgisi yer aldı.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, "Gazze'de bir başka sarsıcı dönüm noktasına daha ulaşıyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 25 bin kişinin öldüğü bildirildi. Bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240120/israilli-vekil-savasa-karsi-cikan-israilliler-olum-tehditleri-aliyor-1079845882.html

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birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, kadınlar, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu