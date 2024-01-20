https://sputniknews.com.tr/20240120/birlesmis-milletler-gazzede-yaklasik-1-milyon-kadin-yerinden-edildi-1079847038.html
Birleşmiş Milletler: Gazze'de yaklaşık 1 milyon kadın yerinden edildi
Birleşmiş Milletler: Gazze'de yaklaşık 1 milyon kadın yerinden edildi
BM Kadın Birimi, Gazze'deki kadınlar ve kızların durumuna ilişkin verilerin yer aldığı bir rapor yayımladı. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T12:21+0300
2024-01-20T12:21+0300
2024-01-20T12:21+0300
israil- filistin çatışması
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gazze şeridi
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israil-filistin sorunu
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Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Biriminin yayımladığı raporda, Gazze'de yerinden edilen 1.9 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonunun kadın olduğu bildirildi.Raporda nüfusu yaklaşık 2.3 milyon olan Gazze'de 1.9 milyon kişinin yerinden edildiği; söz konusu kişilerin 1 milyona yakınının kadınlar ve kızlardan oluştuğu belirtildi.Saatte iki annenin hayatını kaybettiğine işaret edilen raporda, yaklaşık 10 bin çocuğun babasını kaybettiğinin tahmin edildiği bilgisi yer aldı.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, "Gazze'de bir başka sarsıcı dönüm noktasına daha ulaşıyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 25 bin kişinin öldüğü bildirildi. Bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240120/israilli-vekil-savasa-karsi-cikan-israilliler-olum-tehditleri-aliyor-1079845882.html
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gazze şeridi
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birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, kadınlar, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, kadınlar, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
Birleşmiş Milletler: Gazze'de yaklaşık 1 milyon kadın yerinden edildi
BM Kadın Birimi, Gazze'deki kadınlar ve kızların durumuna ilişkin verilerin yer aldığı bir rapor yayımladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Biriminin yayımladığı raporda, Gazze'de yerinden edilen 1.9 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonunun kadın olduğu bildirildi.
Raporda nüfusu yaklaşık 2.3 milyon olan Gazze'de 1.9 milyon kişinin yerinden edildiği; söz konusu kişilerin 1 milyona yakınının kadınlar ve kızlardan oluştuğu belirtildi.
Saatte iki annenin hayatını kaybettiğine işaret edilen raporda, yaklaşık 10 bin çocuğun babasını kaybettiğinin tahmin edildiği bilgisi yer aldı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, "Gazze'de bir başka sarsıcı dönüm noktasına daha ulaşıyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 25 bin kişinin öldüğü bildirildi. Bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk" demişti.